фоторепортаж

Дом в ореховой скорлупке

В гостях в необычной «трёшке»: в ней есть прихожая-ячейка, иллюминаторы на стенах и звёздная детская

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы придумать интерьер и обстановку большой квартире, — лишь бы место было. На деле же оказывается, что собрать все помещения в единое целое бывает просто не всегда. Дизайнеры из студии ART-UGOL придумали интерьер, где у каждого есть своё личное пространство, но вместе они — квартира одной семьи. Они рассказали НГС.НОВОСТИ, как придумывали космические светильники, прятали телевизор на самом видном месте и зачем в комнатах столько дерева.


Дом в ореховой скорлупке


Проект этой просторной «трёшки» в студии архитектуры и дизайна ART-UGOL разработали для молодой семьи с маленькой дочкой. По словам дизайнеров, основным пожеланием хозяев квартиры была спокойная, немного приглушённая атмосфера, которая позволит вечером отвлечься от городской суеты и приятно провести время с семьёй.


Базовым цветом для интерьера стал тёплый оттенок бежево-серого: на его фоне выигрышно смотрится деревянный пол насыщенного шоколадного цвета, отделка мебели и стен шпоном американского ореха, который встречается практически в каждом помещении и объединяет пространство, и живые растения. Отдельные зоны для графичности выделили более тёмным, почти чёрным цветом.


Дом в ореховой скорлупке


Общая площадь квартиры в новостройке — около 100 кв. м. Планировка семью устраивала изначально, но перегородки всё равно пришлось снести и строить заново. «Стены были непригодны для использования, потому что были чисто символические, тонкие, — пояснил один из авторов проекта, Илья Котельников. — Мы их все разрушили и поставили практически на тех же самых местах с небольшими поправками с учётом размеров мебели».


Дом в ореховой скорлупке


Дополнительно перегородку выстроили в прихожей, чтобы отделить её от гостиной и кухни. Получившуюся уединённую ячейку с подвесным сиденьем и небольшой тумбочкой для мелочей обшили до потолка мягкими подушками, так что в домашний уют попадаешь прямо с порога. Нашлось в прихожей место для большого зеркала и вместительного шкафа. Пол, в отличие от комнат, здесь выложили не тёмной дубовой доской, а практичной керамической плиткой.


Дом в ореховой скорлупке


Хотя большое помещение с двумя окнами позволяло отделить кухню от гостиной, выстраивать между ними стену не стали. «Соседи снизу стенку поставили, но мы сходили, посмотрели — как-то тесновато», — поделился Илья Котельников.


Каждая зона в объединённом пространстве так или иначе выделяется: над гостиной уходит вверх потолок, столовую отметили необычными низкими светильниками, а в зоне кухни, как и в прихожей, на полу положили практичную плитку.


Дом в ореховой скорлупке


Большой, длиной более 3 м диван изготовили на заказ в Новосибирске, на фабрике Relax. Столик тоже сделали на заказ в Новосибирске — индивидуально для проекта по эскизам дизайнеров. А вот культовое кожаное кресло Lounge Chair Чарльза и Рэй Имз привезли из Швейцарии, где его на фабрике Vitra производят с 1956 года.


Дом в ореховой скорлупке


Всю стену напротив дивана занимает инсталляция с телевизором, который поместили на чёрный фон — так, что он буквально сливается с интерьером и не бросается в глаза. Все провода при этом прячутся в коробе вокруг него. «Если захочется к телевизору подключить дополнительный прибор, то для этого в стене заложен специальный канал, который позволяет снизу-вверх или наоборот кидать нужные нам провода», — рассказал автор проекта. За ним также прячется и дополнительная подсветка.


Консоль с отделкой из американского ореха под телевизором сделали на заказ: в центре, между шкафчиками и полочками, нашлось место для биокамина.


Дом в ореховой скорлупке


Одна из стен гостиной — часть «куба», в котором заключены два санузла. «Куб» облицован ореховым шпоном, а светильники на одной из его сторон стали главным арт-объектом в интерьере. Большие чёрные круги-иллюминаторы вырезали из МДФ и покрасили, за ними спрятали подсветку.


Такое решение, признаются авторы интерьера, появилось спонтанно, «в результате мозгового штурма». «Когда мы делали проект, нам не нравилась пустая стена, — вспомнил Илья Котельников. — У нас были варианты придумывать какую-то картину, но очень не хотелось этого, потому что картина сегодня есть, завтра нет, плюс её надо подобрать, где-то найти, и вряд ли до этого вообще дело дойдёт. А здесь такой стационарный предмет, который если ты не заказал сразу, у тебя никогда его не будет. Заказчикам понравилось».


Дом в ореховой скорлупке


Над большим обеденным столом для всей семьи тоже повесили необычные светильники — их придумал британский дизайнер Том Диксон. Когда в столовой горит верхний свет, по стенам разбегаются тени в форме бриллиантов. Сам стол заказали в Санкт-Петербурге на мебельном производстве Алексея Тискина, а мягкие стулья к нему — итальянские, бренда Calligaris.


Кухню, как и всю остальную встроенную мебель, на заказ изготовили в Новосибирске, в компании «Овация». Фасад сделали белым матовым: в интерьере в принципе почти нет глянцевых поверхностей, так он выглядит менее официальным. Для верхних шкафов использовали уже знакомый американский орех.


Первоначально в кухне хотели разместить большой отдельно стоящий холодильник, но вписывать его в современный интерьер очень сложно, говорит автор проекта. «Здесь мы сделали просто два отдельных встроенных, — отметил он. — Один из них — снизу доверху морозилка, второй — холодильник».


Дом в ореховой скорлупке


Спальню хозяев выдержали в той же цветовой гамме, что и весь интерьер. Одним из пожеланий заказчиков стало включение элементов классического стиля — так в спальне появилось высокое мягкое изголовье с простёжкой капитоне и такой же пуф у туалетного столика. Напротив окна разместили большой шкаф, а за стенкой, между спальней и детской, оборудовали вместительную гардеробную.


Дом в ореховой скорлупке


Потолочные светильники «утопили» в нишу в потолке, выкрасив её в чёрный цвет: такое решение выглядит более эстетично, чем просто точечный свет в потолке, считают авторы проекта. Подвесные светильники у кровати — дизайнерские, от Тома Диксона.


Дом в ореховой скорлупке


Всю мебель в спальне сделали по проекту ART-UGOL, кроме кресла — его нашли в каталоге фабрики Relax.


Дом в ореховой скорлупке


Спальню девочки дизайнеры сделали светлой. Гостевая зона оформлена как звёздное небо: со стен звёздочки на обоях переходят на потолок. У девочки есть собственный шкаф и много места для хранения книжек и игрушек, а также небольшой столик для рисования — в будущем его можно заменить на полноценное рабочее место.


Дом в ореховой скорлупке


Кровать выбрали на вырост, с возможностью увеличения. «При этом место позволяет, чтобы поставить потом полноценную кровать», — заметил Илья Котельников. Напротив кровати установили шведскую стенку. Одну из стен в комнате покрыли специальной краской — на ней можно рисовать маркерами и прикреплять магниты. Предусмотрели здесь и розетки для телевизора, который появится позже.


Дом в ореховой скорлупке


Диван на случай детских пижамных вечеринок и ночёвок купили раскладной. Всю мебель для детской, кроме необычного вязаного пуфа, подобрали в ИКЕА: дизайнеры хвалят детскую линейку за функциональность, при этом с ней будет не жалко расстаться, когда ребёнок вырастет. Светильники у кровати — испанские, от бренда LOFT IT.


Дом в ореховой скорлупке


В квартире предусмотрели много мест для хранения: в небольшом коридорчике, который ведёт из гостиной к спальням, разместили подвесной стеллаж с подсветкой. Хозяева переехали сравнительно недавно, поэтому заполнены пока не все шкафчики и полки, признаёт автор проекта.


Скрытые двери до потолка, встроенные в «ореховый куб», сделали на заказ в новосибирской компании Minimal Doors. Они стали одним из самых сложных элементов интерьера — стены строили с расчётом на то, что двери будут именно такими, говорит Илья Котельников. За одной из них ванная: она выложена крупной керамической плиткой и имитацией мозаики с 3D-эффектом. Обычный минимализм разбавили необычным для ванной классическим светильником.


На входе в ванную оборудовали две системы хранения: в одну спрятали стиральную машину, в другую — бойлер. В обеих осталось достаточно места для полочек.


Дом в ореховой скорлупке


Душевую вынесли во второй санузел. «Ванна обычно больше детьми используется, а душ — ежедневно всеми, поэтому мы эти две функции развели по разным помещениям, и получилось достаточно удобно», — объяснил Илья Котельников. Плитка здесь немного светлее, чем в ванной, — такой же выложен фартук на кухне. «Заказчик очень хотел применить где-нибудь мозаику, и ей нашлось место в душевой зоне, — вспомнил автор проекта. — Мы выбрали мозаику серого цвета из натуральных камушков: в сочетании с керамической плиткой её текстура выглядит эффектно».


Дом в ореховой скорлупке


Реализация проекта от визуализаций до переезда заняла около года, из них 9–10 месяцев пришлись на ремонт и производство мебели. Бюджет авторы не озвучивают, заметили лишь, что стоимость ремонта составила порядка 60–70% от стоимости самой квартиры.


Читайте также:


Диван с видом на реку: дизайнер превратила «однёшку» в квартиру для яркой девушки, кошки и собаки, — место нашлось даже камину.

Прочтений: 1458
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено