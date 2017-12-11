Дом в ореховой скорлупке

В гостях в необычной «трёшке»: в ней есть прихожая-ячейка, иллюминаторы на стенах и звёздная детская

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы придумать интерьер и обстановку большой квартире, — лишь бы место было. На деле же оказывается, что собрать все помещения в единое целое бывает просто не всегда. Дизайнеры из студии ART-UGOL придумали интерьер, где у каждого есть своё личное пространство, но вместе они — квартира одной семьи. Они рассказали НГС.НОВОСТИ, как придумывали космические светильники, прятали телевизор на самом видном месте и зачем в комнатах столько дерева.









Проект этой просторной «трёшки» в студии архитектуры и дизайна ART-UGOL разработали для молодой семьи с маленькой дочкой. По словам дизайнеров, основным пожеланием хозяев квартиры была спокойная, немного приглушённая атмосфера, которая позволит вечером отвлечься от городской суеты и приятно провести время с семьёй.





Базовым цветом для интерьера стал тёплый оттенок бежево-серого: на его фоне выигрышно смотрится деревянный пол насыщенного шоколадного цвета, отделка мебели и стен шпоном американского ореха, который встречается практически в каждом помещении и объединяет пространство, и живые растения. Отдельные зоны для графичности выделили более тёмным, почти чёрным цветом.











Общая площадь квартиры в новостройке — около 100 кв. м. Планировка семью устраивала изначально, но перегородки всё равно пришлось снести и строить заново. «Стены были непригодны для использования, потому что были чисто символические, тонкие, — пояснил один из авторов проекта, Илья Котельников. — Мы их все разрушили и поставили практически на тех же самых местах с небольшими поправками с учётом размеров мебели».









Дополнительно перегородку выстроили в прихожей, чтобы отделить её от гостиной и кухни. Получившуюся уединённую ячейку с подвесным сиденьем и небольшой тумбочкой для мелочей обшили до потолка мягкими подушками, так что в домашний уют попадаешь прямо с порога. Нашлось в прихожей место для большого зеркала и вместительного шкафа. Пол, в отличие от комнат, здесь выложили не тёмной дубовой доской, а практичной керамической плиткой.









Хотя большое помещение с двумя окнами позволяло отделить кухню от гостиной, выстраивать между ними стену не стали. «Соседи снизу стенку поставили, но мы сходили, посмотрели — как-то тесновато», — поделился Илья Котельников.







Каждая зона в объединённом пространстве так или иначе выделяется: над гостиной уходит вверх потолок, столовую отметили необычными низкими светильниками, а в зоне кухни, как и в прихожей, на полу положили практичную плитку.











Большой, длиной более 3 м диван изготовили на заказ в Новосибирске, на фабрике Relax. Столик тоже сделали на заказ в Новосибирске — индивидуально для проекта по эскизам дизайнеров. А вот культовое кожаное кресло Lounge Chair Чарльза и Рэй Имз привезли из Швейцарии, где его на фабрике Vitra производят с 1956 года.









Всю стену напротив дивана занимает инсталляция с телевизором, который поместили на чёрный фон — так, что он буквально сливается с интерьером и не бросается в глаза. Все провода при этом прячутся в коробе вокруг него. «Если захочется к телевизору подключить дополнительный прибор, то для этого в стене заложен специальный канал, который позволяет снизу-вверх или наоборот кидать нужные нам провода», — рассказал автор проекта. За ним также прячется и дополнительная подсветка.





Консоль с отделкой из американского ореха под телевизором сделали на заказ: в центре, между шкафчиками и полочками, нашлось место для биокамина.









Одна из стен гостиной — часть «куба», в котором заключены два санузла. «Куб» облицован ореховым шпоном, а светильники на одной из его сторон стали главным арт-объектом в интерьере. Большие чёрные круги-иллюминаторы вырезали из МДФ и покрасили, за ними спрятали подсветку.





Такое решение, признаются авторы интерьера, появилось спонтанно, «в результате мозгового штурма». «Когда мы делали проект, нам не нравилась пустая стена, — вспомнил Илья Котельников. — У нас были варианты придумывать какую-то картину, но очень не хотелось этого, потому что картина сегодня есть, завтра нет, плюс её надо подобрать, где-то найти, и вряд ли до этого вообще дело дойдёт. А здесь такой стационарный предмет, который если ты не заказал сразу, у тебя никогда его не будет. Заказчикам понравилось».









Над большим обеденным столом для всей семьи тоже повесили необычные светильники — их придумал британский дизайнер Том Диксон. Когда в столовой горит верхний свет, по стенам разбегаются тени в форме бриллиантов. Сам стол заказали в Санкт-Петербурге на мебельном производстве Алексея Тискина, а мягкие стулья к нему — итальянские, бренда Calligaris.





Кухню, как и всю остальную встроенную мебель, на заказ изготовили в Новосибирске, в компании «Овация». Фасад сделали белым матовым: в интерьере в принципе почти нет глянцевых поверхностей, так он выглядит менее официальным. Для верхних шкафов использовали уже знакомый американский орех.





Первоначально в кухне хотели разместить большой отдельно стоящий холодильник, но вписывать его в современный интерьер очень сложно, говорит автор проекта. «Здесь мы сделали просто два отдельных встроенных, — отметил он. — Один из них — снизу доверху морозилка, второй — холодильник».









Спальню хозяев выдержали в той же цветовой гамме, что и весь интерьер. Одним из пожеланий заказчиков стало включение элементов классического стиля — так в спальне появилось высокое мягкое изголовье с простёжкой капитоне и такой же пуф у туалетного столика. Напротив окна разместили большой шкаф, а за стенкой, между спальней и детской, оборудовали вместительную гардеробную.









Потолочные светильники «утопили» в нишу в потолке, выкрасив её в чёрный цвет: такое решение выглядит более эстетично, чем просто точечный свет в потолке, считают авторы проекта. Подвесные светильники у кровати — дизайнерские, от Тома Диксона.









Всю мебель в спальне сделали по проекту ART-UGOL, кроме кресла — его нашли в каталоге фабрики Relax.









Спальню девочки дизайнеры сделали светлой. Гостевая зона оформлена как звёздное небо: со стен звёздочки на обоях переходят на потолок. У девочки есть собственный шкаф и много места для хранения книжек и игрушек, а также небольшой столик для рисования — в будущем его можно заменить на полноценное рабочее место.









Кровать выбрали на вырост, с возможностью увеличения. «При этом место позволяет, чтобы поставить потом полноценную кровать», — заметил Илья Котельников. Напротив кровати установили шведскую стенку. Одну из стен в комнате покрыли специальной краской — на ней можно рисовать маркерами и прикреплять магниты. Предусмотрели здесь и розетки для телевизора, который появится позже.









Диван на случай детских пижамных вечеринок и ночёвок купили раскладной. Всю мебель для детской, кроме необычного вязаного пуфа, подобрали в ИКЕА: дизайнеры хвалят детскую линейку за функциональность, при этом с ней будет не жалко расстаться, когда ребёнок вырастет. Светильники у кровати — испанские, от бренда LOFT IT.









В квартире предусмотрели много мест для хранения: в небольшом коридорчике, который ведёт из гостиной к спальням, разместили подвесной стеллаж с подсветкой. Хозяева переехали сравнительно недавно, поэтому заполнены пока не все шкафчики и полки, признаёт автор проекта.





Скрытые двери до потолка, встроенные в «ореховый куб», сделали на заказ в новосибирской компании Minimal Doors. Они стали одним из самых сложных элементов интерьера — стены строили с расчётом на то, что двери будут именно такими, говорит Илья Котельников. За одной из них ванная: она выложена крупной керамической плиткой и имитацией мозаики с 3D-эффектом. Обычный минимализм разбавили необычным для ванной классическим светильником.







На входе в ванную оборудовали две системы хранения: в одну спрятали стиральную машину, в другую — бойлер. В обеих осталось достаточно места для полочек.











Душевую вынесли во второй санузел. «Ванна обычно больше детьми используется, а душ — ежедневно всеми, поэтому мы эти две функции развели по разным помещениям, и получилось достаточно удобно», — объяснил Илья Котельников. Плитка здесь немного светлее, чем в ванной, — такой же выложен фартук на кухне. «Заказчик очень хотел применить где-нибудь мозаику, и ей нашлось место в душевой зоне, — вспомнил автор проекта. — Мы выбрали мозаику серого цвета из натуральных камушков: в сочетании с керамической плиткой её текстура выглядит эффектно».









Реализация проекта от визуализаций до переезда заняла около года, из них 9–10 месяцев пришлись на ремонт и производство мебели. Бюджет авторы не озвучивают, заметили лишь, что стоимость ремонта составила порядка 60–70% от стоимости самой квартиры.





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