«Можешь ехать куда хочешь, а детей в Россию я не пущу»

Сибирячка судится с экс-мужем из Новой Зеландии за двух сыновей — они оказались в России нелегально

Мама мальчиков решила вернуться в Россию после жизни за границей, но новозеландский папа оказался против
Мама мальчиков решила вернуться в Россию после жизни за границей, но новозеландский папа оказался против

Жительница Новосибирска Екатерина Пияшева второй год скрывает детей от бывшего возлюбленного из Новой Зеландии. Мужчина избегал регистрации брака, но признал двух сыновей. Вскоре сожитель запретил разговаривать с детьми по-русски и был против, чтобы дети получили российское гражданство. Екатерина не выдержала давления и увезла детей в Россию. Отец детей потребовал вернуть ему мальчиков — он хочет воспитывать их самостоятельно. Однако семья Пияшевых уверена, что это борьба не из-за любви к детям, а ради солидного пособия. В подробностях истории разобрался корреспондент НГС.НОВОСТИ. 

Центральный районный суд Новосибирска рассматривает дело об опеке над двумя детьми, которых делят сибирячка Екатерина Пияшева и новозеландец Тимоти Ангус Скотт Рейнолдс. У Екатерины двойное гражданство, однако оба её сына, пятилетний Максим и двухлетний Фёдор, граждане только Новой Зеландии. В сентябре прошлого года женщина прилетела в Сибирь в гости к родственникам и обратно уже не вернулась. 


После расставания с Тимоти женщина решила растить детей у себя на родине, но мужчина нанял двух адвокатов, чтобы отсудить Максима и Фёдора.


Фактически сыновья новозеландца сейчас в России нелегально, говорят адвокаты г-на Рейнолдса Мария Громоздина и Дмитрий Мазеин. «Их туристические визы истекли 7 сентября 2017 года. С этого дня они удерживаются в России незаконно. Дети являются гражданами только Новой Зеландии», — утверждают юристы.


В Новую Зеландию Екатерина Пияшева попала в 2002 году — ей было 17, родители приняли решение переехать за границу. Вскоре девушка выучила английский и получила второе гражданство, а ещё через несколько лет влюбилась в местного парня по имени Тимоти. О серьёзных отношениях дочери родители не знали и были удивлены, когда она в 2012 году забеременела. С возлюбленным дочери Сергей и Ольга Пияшевы познакомились только после рождения внука.


«Когда Катя забеременела, мы его ещё не видели. Впервые он объявился у нас примерно через три недели после рождения Максима. Он пришёл и сказал: "А можно у вас жить?". Мы с женой сперва не поняли, кто он вообще такой. Он рассказал, что встречался с Катей и что он отец ребёнка. Он проявил инициативу — записал на свою фамилию, дал английские имена», — вспоминает Сергей Пияшев. Официально брак молодые люди так и не заключили.


Тим сразу признался, что небогат, — он был рабочим на птицефабрике и не мог самостоятельно снять жилье для Кати и ребёнка, а родители девушки не были против жить большой семьёй. Родители и Екатерина вспоминают, что Тимоти предпочитал свободное время тратить на компьютерные игры, даже оборудовал для этого их сарай — на технику он не скупился. Семья видела его только перед сном. Теперь Екатерина обвиняет его в том, что мужчина якобы был груб с детьми, а после рождения второго ребёнка отношения в паре только ухудшились, Екатерина стала думать о расставании.


Конфликт в семье усилился, когда Тим стал запрещать Кате и детям говорить по-русски, а мама Тима вовсе запретила посещать занятия в русской школе.
 

«Он и раньше говорил, что разойдётся. Я люблю Россию, хоть здесь есть свои проблемы. Я почувствовала это здесь, я воспитана в русских традициях, это у меня в крови. И русский язык мне очень важен. Мне было обидно, что мне и детям запрещают говорить на родном для меня языке», — говорит Екатерина.


В 2016 году Екатерина уговорила Тима съездить посмотреть Россию — мужчина согласился, и семья полетела в гости к дяде Екатерины. «Там он уже сказал ей не прямо, а так: "Лучше мы с тобой жить не будем". Тогда она решилась не возвращаться с детьми, поняла, что у детей жизнь будет ужасная», — говорит отец Екатерины. Как утверждают Пияшевы, когда речь зашла о расставании, Тимоти запретил оформлять детям двойное гражданство, а по законам Новой Зеландии это нельзя сделать без официального разрешениях обоих родителей. По словам Екатерины, ей он заявил: «Ты можешь ехать куда хочешь, а детей в Россию я не пущу». Местные чиновники отказались оформить гражданство мальчикам, потому что у Екатерины просрочен российский паспорт.


Осенью прошлого года дядя Екатерины проводил Тимоти на самолёт, а уже в Новой Зеландии он начал требовать от родителей бывшей возлюбленной вернуть детей. Тем временем Екатерина затаилась в глуши — вместе с детьми она пряталась у знакомых в Горном Алтае. О своём местоположении женщина не сообщила даже родителям. Долго прятаться с детьми на природе не получилось — женщину с детьми в итоге нашли судебные приставы. 


Адвокаты новозеландца Мария Громоздина и Дмитрий Мазеин утверждают, что Екатерина неоднократно прятала детей в разных городах России. 


«В декабре 2016 года дети были обнаружены в Турочакском районе Алтайского края. Немедленно после обнаружения детей Пияшева с детьми покинула Турочакский район и снова скрылась. 


Второй раз розыск детей был осуществлён приставами на основании постановления Центрального районного суда города Новосибирска. В ноябре 2017 года дети были обнаружены в Переславль-Залесском районе Ярославской области. 7 декабря 2017 года стало известно, что она зарегистрировалась в Первомайском районе Новосибирска. Дети по месту жительства в РФ, скорее всего, нигде не зарегистрированы», — рассказали НГС.НОВОСТИ представители Тимоти. 


«Екатерина никогда не информировала Тимоти о месте нахождения детей и с момента похищения прервала с ним все контакты, не отвечала на звонки, СМС-сообщения и электронные письма. Информацию о месте нахождения детей Тимоти узнаёт исключительно от компетентных органов, осуществляющих розыск детей. У Тимоти нет возможности не только встретиться с детьми, но и общаться с ними по телефону или скайпу. Екатерина этому препятствует», — ответили защитники отца.


Следующее заседание суда уже назначено на 18 декабря — обе стороны настроены враждебно. В мирное решение конфликта Екатерина не верит. Женщина опасается, что если отпустит детей к папе, то больше их не увидит. Сейчас ситуация патовая: сибирячка надеется, что ей поможет отстоять детей уполномоченная про правам ребёнка в НСО, а Тимоти и его адвокаты ждут суда, который может вернуть детей в Новую Зеландию, гражданами которой они и являются.


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