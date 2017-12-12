«Можешь ехать куда хочешь, а детей в Россию я не пущу»

Жительница Новосибирска Екатерина Пияшева второй год скрывает детей от бывшего возлюбленного из Новой Зеландии. Мужчина избегал регистрации брака, но признал двух сыновей. Вскоре сожитель запретил разговаривать с детьми по-русски и был против, чтобы дети получили российское гражданство. Екатерина не выдержала давления и увезла детей в Россию. Отец детей потребовал вернуть ему мальчиков — он хочет воспитывать их самостоятельно. Однако семья Пияшевых уверена, что это борьба не из-за любви к детям, а ради солидного пособия. В подробностях истории разобрался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Центральный районный суд Новосибирска рассматривает дело об опеке над двумя детьми, которых делят сибирячка Екатерина Пияшева и новозеландец Тимоти Ангус Скотт Рейнолдс. У Екатерины двойное гражданство, однако оба её сына, пятилетний Максим и двухлетний Фёдор, граждане только Новой Зеландии. В сентябре прошлого года женщина прилетела в Сибирь в гости к родственникам и обратно уже не вернулась.





После расставания с Тимоти женщина решила растить детей у себя на родине, но мужчина нанял двух адвокатов, чтобы отсудить Максима и Фёдора.





Фактически сыновья новозеландца сейчас в России нелегально, говорят адвокаты г-на Рейнолдса Мария Громоздина и Дмитрий Мазеин. «Их туристические визы истекли 7 сентября 2017 года. С этого дня они удерживаются в России незаконно. Дети являются гражданами только Новой Зеландии», — утверждают юристы.







В Новую Зеландию Екатерина Пияшева попала в 2002 году — ей было 17, родители приняли решение переехать за границу. Вскоре девушка выучила английский и получила второе гражданство, а ещё через несколько лет влюбилась в местного парня по имени Тимоти. О серьёзных отношениях дочери родители не знали и были удивлены, когда она в 2012 году забеременела. С возлюбленным дочери Сергей и Ольга Пияшевы познакомились только после рождения внука.





«Когда Катя забеременела, мы его ещё не видели. Впервые он объявился у нас примерно через три недели после рождения Максима. Он пришёл и сказал: "А можно у вас жить?". Мы с женой сперва не поняли, кто он вообще такой. Он рассказал, что встречался с Катей и что он отец ребёнка. Он проявил инициативу — записал на свою фамилию, дал английские имена», — вспоминает Сергей Пияшев. Официально брак молодые люди так и не заключили.





Тим сразу признался, что небогат, — он был рабочим на птицефабрике и не мог самостоятельно снять жилье для Кати и ребёнка, а родители девушки не были против жить большой семьёй. Родители и Екатерина вспоминают, что Тимоти предпочитал свободное время тратить на компьютерные игры, даже оборудовал для этого их сарай — на технику он не скупился. Семья видела его только перед сном. Теперь Екатерина обвиняет его в том, что мужчина якобы был груб с детьми, а после рождения второго ребёнка отношения в паре только ухудшились, Екатерина стала думать о расставании.





Конфликт в семье усилился, когда Тим стал запрещать Кате и детям говорить по-русски, а мама Тима вовсе запретила посещать занятия в русской школе.



«Он и раньше говорил, что разойдётся. Я люблю Россию, хоть здесь есть свои проблемы. Я почувствовала это здесь, я воспитана в русских традициях, это у меня в крови. И русский язык мне очень важен. Мне было обидно, что мне и детям запрещают говорить на родном для меня языке», — говорит Екатерина.





В 2016 году Екатерина уговорила Тима съездить посмотреть Россию — мужчина согласился, и семья полетела в гости к дяде Екатерины. «Там он уже сказал ей не прямо, а так: "Лучше мы с тобой жить не будем". Тогда она решилась не возвращаться с детьми, поняла, что у детей жизнь будет ужасная», — говорит отец Екатерины. Как утверждают Пияшевы, когда речь зашла о расставании, Тимоти запретил оформлять детям двойное гражданство, а по законам Новой Зеландии это нельзя сделать без официального разрешениях обоих родителей. По словам Екатерины, ей он заявил: «Ты можешь ехать куда хочешь, а детей в Россию я не пущу». Местные чиновники отказались оформить гражданство мальчикам, потому что у Екатерины просрочен российский паспорт.





Осенью прошлого года дядя Екатерины проводил Тимоти на самолёт, а уже в Новой Зеландии он начал требовать от родителей бывшей возлюбленной вернуть детей. Тем временем Екатерина затаилась в глуши — вместе с детьми она пряталась у знакомых в Горном Алтае. О своём местоположении женщина не сообщила даже родителям. Долго прятаться с детьми на природе не получилось — женщину с детьми в итоге нашли судебные приставы.





Адвокаты новозеландца Мария Громоздина и Дмитрий Мазеин утверждают, что Екатерина неоднократно прятала детей в разных городах России.





«В декабре 2016 года дети были обнаружены в Турочакском районе Алтайского края. Немедленно после обнаружения детей Пияшева с детьми покинула Турочакский район и снова скрылась.





Второй раз розыск детей был осуществлён приставами на основании постановления Центрального районного суда города Новосибирска. В ноябре 2017 года дети были обнаружены в Переславль-Залесском районе Ярославской области. 7 декабря 2017 года стало известно, что она зарегистрировалась в Первомайском районе Новосибирска. Дети по месту жительства в РФ, скорее всего, нигде не зарегистрированы», — рассказали НГС.НОВОСТИ представители Тимоти.





«Екатерина никогда не информировала Тимоти о месте нахождения детей и с момента похищения прервала с ним все контакты, не отвечала на звонки, СМС-сообщения и электронные письма. Информацию о месте нахождения детей Тимоти узнаёт исключительно от компетентных органов, осуществляющих розыск детей. У Тимоти нет возможности не только встретиться с детьми, но и общаться с ними по телефону или скайпу. Екатерина этому препятствует», — ответили защитники отца.





Следующее заседание суда уже назначено на 18 декабря — обе стороны настроены враждебно. В мирное решение конфликта Екатерина не верит. Женщина опасается, что если отпустит детей к папе, то больше их не увидит. Сейчас ситуация патовая: сибирячка надеется, что ей поможет отстоять детей уполномоченная про правам ребёнка в НСО, а Тимоти и его адвокаты ждут суда, который может вернуть детей в Новую Зеландию, гражданами которой они и являются.





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