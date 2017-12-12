Золотая жижа

Бензин подорожал ещё два раза за выходные — НГС нашёл заправку, где на 2 рубля дешевле

Не прошло и двух недель после серьёзного ноябрьского подорожания бензина, как заправки вновь сотрясли свежие ценники. И вторая волна этого топливного «землетрясения» оказалась не менее мощной — за 6 и 10 декабря средняя цена 92-го бензина выросла до 36,80 рубля за литр. Марка АИ-95 и вовсе окончательно перевалила за 40 рублей. Когда опять подскочат бензиновые цены и при какой стоимости литра новосибирцы начнут отказываться от машин — в материале НГС.АВТО.

Бензин решил не останавливаться в своём стремительном удорожании и за прошедшую неделю ещё два раза прибавил в стоимости — 6 и 10 декабря. Буквально в конце ноября топливо уже росло в цене — популярный 92-й бензин тогда прибавил в среднем 60 копеек. Эксперты назвали происходящее небывалым ажиотажем, причинами которого стали игры на бирже, сговоры и остановка нефтеперерабатывающих заводов.





Свежее декабрьское повышение по 92-му бензину составило в среднем 33 копейки, таким образом, совокупный рост с середины ноября достиг 93 копеек, и сейчас цена этого бензина составляет 36,83 рубля.









«Первыми поднялись цены на "Газпромнефти", кто-то отреагировал, кто-то нет. У нас 92-й бензин сейчас стоит 36 рублей 80 копеек», — рассказывает совладелец сети АЗС «Сибнефть» Геннадий Панкеев.





Реальные ценники на ключевых автозаправочных сетях Новосибирска за 12 декабря говорят о том, что в городе присутствует заметный разброс цен на топливо.









У «Газпромнефти» цена оказалась выше среднерыночной, а лидирует по дороговизне премиальный «Лукойл» — разрыв с дешёвой «Энергией» целых 2 рубля.







Стоимость АИ-92





Не менее распространённый в последнее время бензин АИ-95 и вовсе пробил психологически важную отметку в 40 рублей. Компания «Газпромнефть», ключевой игрок на розничном рынке и оптовый поставщик, в ответ на запрос о причинах повышения цен прислала забавный ответ, буква в букву повторяющий ответ 10-дневной давности: «Сеть АЗС "Газпромнефть" придерживается ценовой медианы, то есть сохраняет цены на топливо на среднерыночном уровне. Данная ценовая политика компании действует даже в ситуации повышения оптовых цен выше среднего».





Другие участники рынка, озабоченные тем, что приходится торговать в минус, уже готовы протестовать и писать всевозможные обращения. «Мы, как независимые участники рынка, уже написали одно письмо в ФАС, второе — губернатору. Сегодня, например, оптовая цена дизельного топлива уже выше розничной. Ну пусть какую-то комиссию губернатор создаст, так же нельзя, что оптовая цена растет», — отмечает Геннадий Панкеев. — В причинах повышений цены топлива ничего нового не произошло. Это скачки стоимости на бирже, манипуляции на бирже, даже уже московский завод "Газпромнефти" запустили, который останавливался в ноябре».





Между тем автолюбителям грозят новые скачки бензиновых цен, ведь с 1 января вступают в силу новые повышенные акцизы на топливо: +10,7% по бензину и +12,7% по дизелю. На розничных ценах это отразится, по расчётам экспертов, 60-копеечным удорожанием. Мало того, с 1 июля стартует второй этап повышения акцизов.





А читатели НГС могут выбрать ту цену бензина, при которой они откажутся от личного транспорта.





При какой цене бензина (АИ-92) вы с вашими текущими доходами откажетесь от машины?

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50 рублей за литр.

80 рублей за литр.

100 рублей за литр, как в Европе.

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