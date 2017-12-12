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Олени захватили город

Новосибирск украсили сотнями гирлянд, ёлок и новогодних фигур — лучшие в обзоре НГС

Новогодние украшения уже появились на городских улицах и в торговых центрах. И нужно признать, некоторые из них действительно красивы. Но поскольку не все горожане могут себе позволить неспешные прогулки и любование украшениями (кто-то же должен работать и стоять в вечерних пробках), фотографы НГС.НОВОСТИ сняли самые яркие, красивые или просто забавные примеры предпраздничного декора.


Олени захватили город


Главными законодателями декоративной моды по традиции выступают крупные торговые центры. Подходы к «МЕГЕ» уже на дальних подступах охраняет сияющий снеговик-гигант. Правда, сама ёлка (которая установлена чуть дальше) почему-то оставлена без иллюминации.


Олени захватили город


В самом ТЦ  посетителей встречают неизбежные в эту пору олени, которые тоже светятся изнутри. 


Олени захватили город


А в детской зоне с потолка спускается целое отделение новогоднего спецназа. 


Олени захватили город


Сама же ёлка в «МЕГЕ» кроме шаров украшена почему-то дверями и окнами, через которые на посетителей смотрят разнообразные звери.


Олени захватили город


ТРК «Сан Сити» может похвастаться редкой опцией — новогодней ёлкой, установленной прямо в фонтане. 


Олени захватили город


В «Ауре» к украшению подошли тоже не вполне обычно. Собственно, никакой ёлки тут практически не видно, только яркий конус, полностью собранный из разноцветных шаров. 


Олени захватили город


В ресторане «На углях» аналог ёлки собрали из деревянных досочек. Получилось стильно и экологично — после праздника на такой «ёлке» можно несколько дней готовить пиццу. Необычная наклонная форма, кстати, не прихоть дизайнера. Стоило сделать этот кадр, как откуда-то появился мастер и вернул украшению вертикальность. 



Олени захватили город


Бизнес поменьше тоже спешит украсить свои магазины и салоны. Отсутствие масштабов здесь компенсируется креативностью и обилием деталей. Так, например, выглядит один из магазинов сети La Rose.


Олени захватили город


А из витрин мехового салона Nadin на неспособных позволить себе здешние меха прохожих с укором глядят гигантские пингвины. Если немного постоять у входа, то к пингвинам присоединится подозрительный охранник, и они будут глядеть на вас втроём. 


Олени захватили город


Впрочем, главным животным новогодних декораций остаётся, конечно же, олень. Таким, например, — гламурным и таинственным, — он выглядит в витрине бара «Шашлыкоff».


Олени захватили город


А в кофейне сети «Академия кофе» олень рвёт шаблоны известного выражения про корову на льду.


Олени захватили город


Кофейня Kuzina демонстрирует нонконформизм, украсив своё заведение фигурками фламинго. 


Олени захватили город


Киноконцертный комплекс имени Владимира Маяковского в этой новогодней инсталляции, по всей видимости, ностальгирует по тем временам, когда здесь действительно показывали кино.


Олени захватили город


А вот в другом, действительно работающем кинотеатре стоит новогодняя ёлка двойного назначения: это одновременно украшение по сезону и реклама очередного фильма (какая разница, в сущности, какого по счёту).


 
 


Одеваются в светящиеся звёзды и фонарные столбы на улицах. 


Олени захватили город


Первая общественная ёлка зажглась огнями на площади Карла Маркса. Пока на правом берегу ещё монтируют, на левом — уже празднуют.


Олени захватили город


Впрочем, и на улице Ленина (где обещано много всего, но пока нет ничего) тоже чувствуется приближение праздника.


Горожанам осталось только украсить собственные дома — и всё, можно открывать шампанское. 
Горожанам осталось только украсить собственные дома — и всё, можно открывать шампанское. 


Город почти готов к празднику (остаётся только заполнить чем-то закрытый для транспорта отрезок улицы Ленина). И торговцы ждут не дождутся, когда горожане понесут им свои кровные, чтобы украсить и свои дома тоже. 

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