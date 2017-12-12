Олени захватили город

Новогодние украшения уже появились на городских улицах и в торговых центрах. И нужно признать, некоторые из них действительно красивы. Но поскольку не все горожане могут себе позволить неспешные прогулки и любование украшениями (кто-то же должен работать и стоять в вечерних пробках), фотографы НГС.НОВОСТИ сняли самые яркие, красивые или просто забавные примеры предпраздничного декора.









Главными законодателями декоративной моды по традиции выступают крупные торговые центры. Подходы к «МЕГЕ» уже на дальних подступах охраняет сияющий снеговик-гигант. Правда, сама ёлка (которая установлена чуть дальше) почему-то оставлена без иллюминации.









В самом ТЦ посетителей встречают неизбежные в эту пору олени, которые тоже светятся изнутри.









А в детской зоне с потолка спускается целое отделение новогоднего спецназа.









Сама же ёлка в «МЕГЕ» кроме шаров украшена почему-то дверями и окнами, через которые на посетителей смотрят разнообразные звери.









ТРК «Сан Сити» может похвастаться редкой опцией — новогодней ёлкой, установленной прямо в фонтане.









В «Ауре» к украшению подошли тоже не вполне обычно. Собственно, никакой ёлки тут практически не видно, только яркий конус, полностью собранный из разноцветных шаров.









В ресторане «На углях» аналог ёлки собрали из деревянных досочек. Получилось стильно и экологично — после праздника на такой «ёлке» можно несколько дней готовить пиццу. Необычная наклонная форма, кстати, не прихоть дизайнера. Стоило сделать этот кадр, как откуда-то появился мастер и вернул украшению вертикальность.













Бизнес поменьше тоже спешит украсить свои магазины и салоны. Отсутствие масштабов здесь компенсируется креативностью и обилием деталей. Так, например, выглядит один из магазинов сети La Rose.









А из витрин мехового салона Nadin на неспособных позволить себе здешние меха прохожих с укором глядят гигантские пингвины. Если немного постоять у входа, то к пингвинам присоединится подозрительный охранник, и они будут глядеть на вас втроём.









Впрочем, главным животным новогодних декораций остаётся, конечно же, олень. Таким, например, — гламурным и таинственным, — он выглядит в витрине бара «Шашлыкоff».









А в кофейне сети «Академия кофе» олень рвёт шаблоны известного выражения про корову на льду.









Кофейня Kuzina демонстрирует нонконформизм, украсив своё заведение фигурками фламинго.









Киноконцертный комплекс имени Владимира Маяковского в этой новогодней инсталляции, по всей видимости, ностальгирует по тем временам, когда здесь действительно показывали кино.









А вот в другом, действительно работающем кинотеатре стоит новогодняя ёлка двойного назначения: это одновременно украшение по сезону и реклама очередного фильма (какая разница, в сущности, какого по счёту).









Одеваются в светящиеся звёзды и фонарные столбы на улицах.











Первая общественная ёлка зажглась огнями на площади Карла Маркса. Пока на правом берегу ещё монтируют, на левом — уже празднуют.









Впрочем, и на улице Ленина (где обещано много всего, но пока нет ничего) тоже чувствуется приближение праздника.





Горожанам осталось только украсить собственные дома — и всё, можно открывать шампанское.





Город почти готов к празднику (остаётся только заполнить чем-то закрытый для транспорта отрезок улицы Ленина). И торговцы ждут не дождутся, когда горожане понесут им свои кровные, чтобы украсить и свои дома тоже.