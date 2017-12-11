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Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине

Денис и «Октавия» с турбомотором — ломается ли турбина, и надо ли в моторе каждый день менять  масло

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Денис и его Skoda Octavia предыдущего поколения 2012 года выпуска. Каких затрат требует турбированный двигатель TSI, что он даёт взамен и какое главное удобство у «Шкоды» — в обзоре НГС.АВТО.

Skoda Octavia, 2012 г.в. Турбированный 1,8 TSI мощностью 152 л.с., 6-скоростной гидротрансформаторный «автомат», передний привод.



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


Денис купил этот автомобиль в 2012 году новым из салона и проехал на нём уже 118 000 километров. Пять лет назад, вспоминает владелец, машина стоила 840 000 рублей, сейчас такие на «вторичке» предлагают за 550 000 – 600 000 рублей.



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«У меня комплектация максимальная, мультируль, большая мультимедиа, подогревы, климат-контроль. В машине обычный "автомат", а не "робот" DSG. На тот момент было много жалоб, и они в 2012 году ставили "автомат", затем опять появился DSG».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«По поводу турбомотора — я не противник и не сторонник турбин, просто тогда был лимит 900 000 рублей и хотелось машину не пустую, как барабан. Рассматривал "Рио" и "Солярис", "Фокус" по деньгам уже не проходил, "Короллу" я не хотел, поскольку не люблю "Тойоты"».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«У "Октавии" оказался удобный большой багажник, я даже не знал, что есть такой кузов лифтбек. И сейчас до сих пор фактически ничего не продаётся с кузовом лифтбеком и таким доступом в багажник».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


Техобслуживание первое время Денис проходил у официальных дилеров, стоимость ТО составляла около 8000 рублей. Всякие фильтры он менял сам — тратил не более 5 минут. Стоимость расходников Денис считает приемлемой — обычный фильтр салона 200 рублей, угольный 500–700 рублей, оригинальный масляный фильтр 1000 рублей.



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


Приходилось менять стойки стабилизатора — 1000 рублей штука. При пробеге 97 000 километров сломался один из датчиков давления масла — Денис поменял оба за 5000 рублей.



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«Есть у этих двигателей болезнь — ломается клапан рециркуляции газов. У меня он на 80 000 пробега сломался. К нему сложно подлезть, менял у официалов, обошлось всё в 8000 рублей».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«В руководстве по эксплуатации автомобиля прописан большой интервал замены масла — 15 000 километров. Я, конечно, меняю через 5–6 тысяч, это же турбина. Да, двигатель немного подъедает масло, но на таком интервале я не доливаю, просто вижу по щупу, что чуть уменьшается уровень».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«Турбина даёт динамику, уже на 2000 оборотов сильно подхватывает. Это даёт уверенность на трассе, я ведь много по трассе езжу, — легко разгоняется до 130 км/ч, любые обгоны вообще без проблем. По паспорту у неё разгон до сотни 8,9 секунды».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«На задних сиденьях немного трясёт, достаточно жёсткая машина. Но я и на дачу зимой в снег пролазил, и на всякие озёра ездил, клиренс-то высокий — под 17 сантиметров».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«Багажники, поскольку у нас есть дети, мы мерим в колясках. Сюда одновременно влазят и коляска, и санки, и ещё место остаётся. Как-то раз перевозил 5 мешков картошки».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


Расход 95-го бензина по трассе у Дениса составляет 7 литров на скорости 90 км/ч. На скорости 120 км/ч расход повышается до 8 литров. Автовладелец живёт на «Золотой Ниве», а работает в Академгородке, старается не попадать в пробки. При таком режиме городской расход у него летом составляет 8 литров, зимой — до 10 литров.



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«Машина, конечно, прохладная, в том плане что на холостых оборотах не греется. Её включил и сразу поехал, не надо ждать, греть. У меня она стоит в гараже, он неотапливаемый, но самая низкая температура была там –15 при –40 на улице».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


Ну а теперь три главных плюса и три минуса автомобиля, по мнению владельца. «Плюсы — это огромный багажник, комфортный второй ряд сидений, поскольку у меня там люди часто ездят. Ещё плюс — то, что уверен в машине в плане динамики. Минусы — частая замена масла из-за турбины, отсутствие климат-контроля сзади, поскольку мне спереди надо потеплее, а ребёнку сзади — прохладней. Ну и отсутствие полного привода — в некоторых ситуациях не проедешь».



Тест-драйв с читателем: отжиг на турбине


«Хотелось бы уже машину поменять, всё-таки ей уже 6 лет. Но новая такая или подобного класса 1,5 миллиона стоит. А вообще задумываемся о минивэне, поскольку планируем второго ребёнка».



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