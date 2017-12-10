«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату

В очередном, 51-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: каким способом жители Новосибирска, не дожидаясь кары небесной, мстят за неправильную парковку и что бывает, если встать во дворе на чужое место.









Открывает выпуск образец мести со стороны недовольных жильцов, которым не понравилась неправильная парковка автомобилей. «Жильцы домов на Державина не стали долго церемониться с машинами, которые паркуются как чудаки и перекрывают весь проход людям. Ну а может, они решили мешками мусора позаботиться о машинках, чтобы их ветром не унесло», — пишет нам читательница Алёна.













«Утром повёл детей в детский садик № 555 "Егорка" по адресу улица Романтиков, 6, который находится в микрорайоне "Дивногорский", и увидел такую картину», — сообщает читатель Галим.













«Территория вокруг дома по адресу Лазурная, 16 огорожена во избежание нежелательной парковки чужими машинами. С территории этой парковки единственный выход, который почти ежедневно перекрывает какой-то странный водитель», — рассказывает Лариса.













«На парковке у аптеки "Мелисса", Нарымская, 37. Занял три места сразу», — заметил непорядок Роман.















Большая парковка для инвалидов.













«Двор дома Горский микрорайон, 9. Рядом пустая парковка, но поставили авто на единственную не скользкую пешеходную дорожку», — жалуется Анастасия.













«Фасадная, 25/1, ни пройти ни проехать. Несмотря на то что было место куда встать, водитель решил не напрягаться и встал непосредственно на проход для пешеходов», — недоволен Константин.













И ещё один любитель пешеходных дорожек.













А здесь охотники на пешеходов работают в паре.













«Во дворе Красного проспекта, 82. Детский центр "Наутилус"», — пишет читатель Евгений















Очередную «Камри» ООО заметили под запрещающим знаком.













Ну а подобные истории ежедневно происходят во многих новосибирских дворах. «Приехали в гости к бабушке с дедушкой. Около 21:00 вышли на улицу и обнаружили это чудо, которое не только намеренно перегородило выезд нашей машине. Оказался заблокирован проезд для "ГАЗели" скорой помощи, которой нужно было проехать в крайний подъезд! Чудак вышел через 15 минут после пинков по колёсам и начал учить меня, где надо парковаться, а где нет. Мол, это его место, и нечего тут его занимать. Одни словом — автохам», — поведал свою историю читатель Артур.









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