«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату

Жители центра устроили массовую кару за чудо-парковку и как водитель-«учитель» заблокировал скорую

В очередном, 51-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: каким способом жители Новосибирска, не дожидаясь кары небесной, мстят за неправильную парковку и что бывает, если встать во дворе на чужое место. 


«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


Открывает выпуск образец мести со стороны недовольных жильцов, которым не понравилась неправильная парковка автомобилей. «Жильцы домов на Державина не стали долго церемониться с машинами, которые паркуются как чудаки и перекрывают весь проход людям. Ну а может, они решили мешками мусора позаботиться о машинках, чтобы их ветром не унесло», — пишет нам читательница Алёна. 



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«Утром повёл детей в детский садик № 555 "Егорка" по адресу улица Романтиков, 6, который находится в микрорайоне "Дивногорский", и увидел такую картину», — сообщает читатель Галим.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«Территория вокруг дома по адресу Лазурная, 16 огорожена во избежание нежелательной парковки чужими машинами. С территории этой парковки единственный выход, который почти ежедневно перекрывает какой-то странный водитель», — рассказывает Лариса.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«На парковке у аптеки "Мелисса", Нарымская, 37. Занял три места сразу», — заметил непорядок Роман.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


Большая парковка для инвалидов. 



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«Двор дома Горский микрорайон, 9. Рядом пустая парковка, но поставили авто на единственную не скользкую пешеходную дорожку», — жалуется Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«Фасадная, 25/1, ни пройти ни проехать. Несмотря на то что было место куда встать, водитель решил не напрягаться и встал непосредственно на проход для пешеходов», — недоволен Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


И ещё один любитель пешеходных дорожек. 



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


А здесь охотники на пешеходов работают в паре.



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


«Во дворе Красного проспекта, 82. Детский центр "Наутилус"», — пишет читатель Евгений



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


Очередную «Камри» ООО заметили под запрещающим знаком.  



«Я паркуюсь как чудак»: держи, чудак, гранату


Ну а подобные истории ежедневно происходят во многих новосибирских дворах. «Приехали в гости к бабушке с дедушкой. Около 21:00 вышли на улицу и обнаружили это чудо, которое не только намеренно перегородило выезд нашей машине. Оказался заблокирован проезд для "ГАЗели" скорой помощи, которой нужно было проехать в крайний подъезд! Чудак вышел через 15 минут после пинков по колёсам и начал учить меня, где надо парковаться, а где нет. Мол, это его место, и нечего тут его занимать. Одни словом — автохам», — поведал свою историю читатель Артур.



Внимание, портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 1359
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено