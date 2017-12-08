Смерть верхом на белой «Панамере»

7 декабря в Новосибирске похоронили 28-летнего Григория Мозгового, которого обнаружили мёртвым в лесном массиве Мошковского района. Место, где нужно искать тело, назвали двое мужчин, с которыми Григорий познакомился за несколько часов до своей смерти. Следователи рассказали, что предполагаемые убийцы связались с бизнесменом, увидев на «Дроме» его объявление о продаже дорогой машины. Подозреваемые встретились с Мозговым, чтобы подписать договор купли-продажи, но во время сделки один из «покупателей» выстрелил бизнесмену в голову. Подробности громкого дела — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Григорий пропал 1 декабря. В этот день он выехал из дома на белом Porsche Panamera примерно в 10:30. По словам брата-близнеца погибшего Алексея Мозгового, мужчина не сообщил родственникам о том, куда едет. По словам девушки Григория Ирины Корневой, это никого не удивило — пара собиралась уехать отдыхать в Таиланд, поэтому Мозговой спешно старался доделать свои дела, в том числе продать дорогой Porsche. «Утром мы с Гришей последний раз в 10:35 списались, — вспоминает Ирина. — Я ему отправила фотографию, он сказал: "Какая ты шикарная у меня". Мы с ним договорились вечером поехать в ИКЕА, купить мне мелочи для дома».





В обед девушка начала переживать и звонить парню, но трубку никто не брал. «Преступники сбрасывали трубку — приходило "Я не могу говорить, я занят", — вспоминает Ирина. —





Вечером, когда Гриша был мёртв, а тело спрятано, они как-то разблокировали его телефон и собственноручно написали мне сообщение: "Не переживай, всё хорошо, я тебе обязательно перезвоню".





На ночь я успокоилась». На следующий день, 2 декабря, телефон Григория был недоступен — тогда девушка связалась с братом парня Алексеем, мужчина сначала подумал, что пара просто поругалась, поэтому в розыск Григория Мозгового объявили лишь в ночь на 4 декабря.





Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, в тот же день полицейским удалось установить, что перед своей пропажей Григорий общался с двумя мужчинами — одному из них 30, второму 32, проблем с законом у них раньше не было. «Сначала одного задержали, потом задержали второго, — пояснили в ведомстве. — Таким образом установили, где находится автомобиль и где находится тело погибшего».





В пресс-службе СК России по НСО пояснили, что подозреваемые нашли объявление Григория о продаже Porsche Panamera на «Дроме» и захотели забрать себе автомобиль. «Они [подозреваемые и потерпевший] встретились в Новосибирске, сели договариваться о покупке автомобиля, и один из фигурантов уголовного дела выстрелил в голову потерпевшему. [Мужчина] умер на месте происшествия. Обвиняемые вывезли тело потерпевшего за пределы Новосибирска, в Мошковский район, и оставили в лесополосе, затем вернулись в Новосибирск с целью продажи автомобиля», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Следственном комитете. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





«Они Гришу выкинули и двое суток катались на его машине как на своей», — негодует Ирина.







Алексей Мозговой считает, что подозреваемые приехали на встречу с единственной целью — убить его брата. «Заранее задумали таким образом завладеть машиной, смотрели по "Дрому" варианты и, видимо, остановились на этом», — пояснил Алексей в переписке с корреспондентом «ВКонтакте».





Родственники погибшего до сих пор не могут поверить, что Григория убили из-за автомобиля: парня называют абсолютно неконфликтным человеком, просто не мог кого-то обидеть. «Он занимался спортом, вёл активный образ жизни, не стоял на месте, путешествовал, вёл тренинги, — перечисляет Корнева. — Вёл очень праведную жизнь — верил в Бога, ходил в церковь».





По словам Ирины, Григорий вырос в бедной семье, его вместе с братом воспитывали мама с бабушкой, были моменты, когда семье нечего было есть. Поэтому с 18 лет он стал работать — сначала просто расклеивал листовки, затем занялся бизнесом. В последнее время парень занимался перепродажей автомобилей.





«Гриша был светлым, целеустремлённым человеком, любил жизнь, как ребёнок всему удивлялся. Всегда радостный, путешествовать любил. Удивительный человек», — вспоминает погибшего его подруга Ольга.







Как пояснила Ирина, после смерти Мозгового она нашла ежедневник её парня, где Григорий расписывал планы на жизнь — среди прочего там был пункт «хочу семью и детей».





«Один из них [подозреваемых] болен, говорят, что он в тюрьме не выживет. Он сейчас умоляет, чтобы его надолго не посадили. Но на самом деле всё равно, какой бы срок ни дали, даже если был бы смертный приговор, всё равно наша боль от этого меньше не станет», — признаётся Ирина.







Похожий случай произошёл в прошлом году — новосибирец убил жителя Сочи из-за «Ниссана». Суд приговорил 30-летнего мужчину к 21 году строгого режима.