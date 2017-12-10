Best Of Russia: Зюганов и пустота

В пятницу в художественном музее открылась выставка ежегодного проекта Best Of Russia — около трёхсот лучших фотографий страны за прошлый год (в числе экспонатов — работы семи новосибирцев ). Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обошли все залы и выбрали 40 самых эффектных, трогательных и профессиональных снимков. А также попытались разобраться, кому и зачем обязательно нужно сходить в музей до 21 января, чтобы увидеть их вживую.

В Новосибирск привезли девятую выставку Best of Russia — это подборка фотографий, иллюстрирующих жизнь России в 2016 году. Работы заняли почти весь третий этаж художественного музея.





В первые часы после открытия музея залы пустовали







В прошлом году в этом своеобразном конкурсе без призов приняли участие люди из разных концов страны в возрасте от 16 до 82 лет — они прислали около 30 тысяч фотографий, из которых жюри выбрало почти 300 лучших.







«Полярная ночь в поморском посёлке Териберка». Автор снимка — Виталий Новиков





На выставку стоит сходить прежде всего тем, кто много лет живёт в большом городе и ездит в отпуск в Таиланд или Турцию. Если вы зациклились на том, что в Новосибирске плохо чистят дороги от снега, просто посмотрите это фото полярного посёлка.





«Фонари и мостик» Елены Арсентьевой





Также рядового посетителя музея может изрядно удивить разнообразие нравов живущих, казалось бы, рядом людей. На фотографиях ниже запечатлены обычаи алтайцев, которые играют в «футбол» тушей козла и приносят в жертву коня перед свадьбой.







«Кок-бору» Кирилла Кухмаря





«Забой» Динары Касимовой





«Охота на кита» и «Охота на моржей» Андрея Шапрана





Кадры новосибирца Андрея Шапрана, который уже много лет путешествует в поисках экзотики для журнала National Geographic, и вовсе транслируют какую-то фантастическую для типичного горожанина реальность.





«Одинокий игрок» Сергея Анисимова и «Письмо» Марины Орловой





Ещё на выставке можно вспомнить, что не все люди живут, уткнувшись в смартфоны, и не все дети предпочитают компьютер прочим развлечениям (любимый повод поворчать для поколения, чьё детство пришлось на 80–90-е). Например, мальчик на фото играет сам с собой в шахматы, пока его родители работают, — он живёт в тундре, и гаджетов у него нет. Одинокая старушка на правом снимке тоже не может набрать сообщение «ВКонтакте» или WhatsApp, зато каждый раз с надеждой проверяет почтовый ящик.





«Качели» Александры Витушкиной





«Детству возраст не помеха» Юли Олейник





Вообще, отдельные кадры заставляют задуматься о преемственности поколений, а снимки разных авторов порой кажутся элементами одного цикла.





«Свадьба» Юноны Котляровой





«Давай состаримся вместе» Галины Скородумовой





Соединение некоторых фотографий меняет смысл каждой, превращая их в особую историю.





«Здесь вам не Москва!» Сергея Мордвинова





«Вперёд. Первомай. Санкт-Петербург» Владислава Буленкова





При таком соседстве «Монстрация» не так уж отличается от стандартных советских демонстраций. Ведь и на них кто-то выходил совершенно искренне — а кто-то делает это до сих пор.





«В Москве всё снесли!» Фото Ильи Варламова





Среди снимков традиционно много не только кадров из живописной глубинки, но и маркеров столичной жизни. В этот раз Москва предстаёт в руинах. Тут и там торчат купола храмов, которые и не такое видали.





«Мираж Москва-Сити», Мария Небиева





А среди сталинских высоток, которые давно утвердились в этом наслоении эпох и стилей, словно из воздуха прорастают символы начала нового века — небоскрёбы «Москва-Сити».





Слева — «Башня Останкино через спальный район» Алексея Леонадзе. Справа — «Прошлого дым. След от снесённого дома, Санкт-Петербург» Владимира Пальчика





«Молитва в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети» Андрея Никеричева





«Международный день йоги в ЦПКИО им. Горького в Москве» Кирилла Зыкова





Но всё же, глядя на соседние снимки, понимаешь, что столица пока мало изменилась — это всё тот же огромный зал ожидания, в котором есть место для всех. Как в фильме «Москва слезам не верит».





«Архитектурные контрасты Санкт-Петербурга» Галины Вишняковой





Среди видов Санкт-Петербурга по-прежнему преобладают канонические: мосты, дворы-колодцы и каналы. Но этот снимок выбивается — и радует.





«"Алые паруса" глазами выпускников», Александр Дрожжин





Неудивительно, что именно питерский кадр — один из тех, которые хочется наполнить глубоким смыслом. Кажется, этот снимок о том, что в соцсетях всё куда совершеннее, чем в реальной жизни.





«Купание Жириновского», Валерий Шарифулин





Из политических деятелей ярче всего в этом году выглядят Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. И если первый, как обычно, берёт эпатажем, то фото второго впечатляет подтекстом: оратор будто бы выступает перед невидимой аудиторией давно исчезнувшего во тьме государства.





«Доклад», Григорий Сысоев





А некоторые фотографии настолько хороши, что в них вовсе не хочется искать какой-то смысл. Например, этот брутальный парень под дождём, рекламирующий службу по контракту куда эффективнее, чем агитпоезд.







«Акция "Агитпоезд «Армия Победы»" на Белорусском вокзале в Москве» Станислава Красильникова





Традиционно много красоты в разделе «Стиль».







«Елизавета» Галины Жижикиной





Чересчур концептуальные чёрно-белые снимки разбавляют свежие интерпретации знакомых образов из сказок.





«Царевна-лебедь» Екатерины Белинской и «Спящая красавица» Илоны Вереск





Сразу несколько работ посвящены, пожалуй, самым изящным и таинственным моделям — балеринам. Этот — самый эффектный.





«Мария Абашова, балерина театра балета Бориса Эйфмана». Фото Валентина Блоха





«Пробуждение» Александры Аземкиной





Много на выставке фотографий животных — и диких, и домашних.





«Счастье в мелочах» Светланы Сватенковой и «Счастье для каждого своё» Анастасии Пономарёвой





«Лови снежок!» Вадима Трунова





«Не отдам!» Вадима Трунова





Не менее эмоционально, чем животные, на снимках Александра Мельникова выглядят насекомые.







«Ну давай, расскажи мне. Сибирская кобылка» Александра Мельникова





С муравья и вовсе можно рисовать героя фантастического фильма.





«Муравей-древоточец» Александра Мельникова





Уставших от снежных пейзажей на выставке ждут кадры из южных регионов России, которые кажутся какими-то другими далёкими странами.







«Хитросплетения красного леса» Сергея Цветкова





«Самшитовая роща» Александра Федосова





И наконец, два лучших снимка 2016 года по версии фотографа НГС.НОВОСТИ Александра Ощепкова. На втором месте — зарисовка о российских космонавтах.





«Просто космос» Романа Махмутова





А на первом — фото из бассейна, которое поместили на афишу девятого конкурса Best Of Russia. По мнению независимого фотокритика, здесь прекрасно вообще всё. При этом профессионалы признают, что на выставках бывают и не лучшие работы.







«Чемпион» Екатерины Шуляк





«Когда в фотоконкурсе побеждают три практически одинаковых снимка медведя Шилки, как было пару лет назад, то здесь, наверное, всё-таки что-то не то, — констатирует один из новосибирских победителей, репортажный фотограф Кирилл Кухмарь. — Но этим отбором я, в принципе, доволен».





Кухмарь особо выделяет раздел «Архитектура»: «Мне в этом году очень понравились городские зарисовки — там есть очень красивые графичные работы». А Олег Кугаев — ещё один новосибирский фотограф, вошедший в число победителей, — и вовсе считает, что, посмотрев выставку, россияне смогут не только получить эстетическое удовольствие, но и сделать какие-то выводы. И возможно, что-то в своей жизни поменять.





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