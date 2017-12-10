Best Of Russia: Зюганов и пустота
В Новосибирск привезли 300 лучших фото нашей страны — некоторые напугают жителей большого города
В пятницу в художественном музее открылась выставка ежегодного проекта Best Of Russia — около трёхсот лучших фотографий страны за прошлый год (в числе экспонатов — работы семи новосибирцев). Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обошли все залы и выбрали 40 самых эффектных, трогательных и профессиональных снимков. А также попытались разобраться, кому и зачем обязательно нужно сходить в музей до 21 января, чтобы увидеть их вживую.
В Новосибирск привезли девятую выставку Best of Russia — это подборка фотографий, иллюстрирующих жизнь России в 2016 году. Работы заняли почти весь третий этаж художественного музея.
В прошлом году в этом своеобразном конкурсе без призов приняли участие люди из разных концов страны в возрасте от 16 до 82 лет — они прислали около 30 тысяч фотографий, из которых жюри выбрало почти 300 лучших.
На выставку стоит сходить прежде всего тем, кто много лет живёт в большом городе и ездит в отпуск в Таиланд или Турцию. Если вы зациклились на том, что в Новосибирске плохо чистят дороги от снега, просто посмотрите это фото полярного посёлка.
Также рядового посетителя музея может изрядно удивить разнообразие нравов живущих, казалось бы, рядом людей. На фотографиях ниже запечатлены обычаи алтайцев, которые играют в «футбол» тушей козла и приносят в жертву коня перед свадьбой.
Кадры новосибирца Андрея Шапрана, который уже много лет путешествует в поисках экзотики для журнала National Geographic, и вовсе транслируют какую-то фантастическую для типичного горожанина реальность.
Ещё на выставке можно вспомнить, что не все люди живут, уткнувшись в смартфоны, и не все дети предпочитают компьютер прочим развлечениям (любимый повод поворчать для поколения, чьё детство пришлось на 80–90-е). Например, мальчик на фото играет сам с собой в шахматы, пока его родители работают, — он живёт в тундре, и гаджетов у него нет. Одинокая старушка на правом снимке тоже не может набрать сообщение «ВКонтакте» или WhatsApp, зато каждый раз с надеждой проверяет почтовый ящик.
Вообще, отдельные кадры заставляют задуматься о преемственности поколений, а снимки разных авторов порой кажутся элементами одного цикла.
Соединение некоторых фотографий меняет смысл каждой, превращая их в особую историю.
При таком соседстве «Монстрация» не так уж отличается от стандартных советских демонстраций. Ведь и на них кто-то выходил совершенно искренне — а кто-то делает это до сих пор.
Среди снимков традиционно много не только кадров из живописной глубинки, но и маркеров столичной жизни. В этот раз Москва предстаёт в руинах. Тут и там торчат купола храмов, которые и не такое видали.
А среди сталинских высоток, которые давно утвердились в этом наслоении эпох и стилей, словно из воздуха прорастают символы начала нового века — небоскрёбы «Москва-Сити».
Но всё же, глядя на соседние снимки, понимаешь, что столица пока мало изменилась — это всё тот же огромный зал ожидания, в котором есть место для всех. Как в фильме «Москва слезам не верит».
Среди видов Санкт-Петербурга по-прежнему преобладают канонические: мосты, дворы-колодцы и каналы. Но этот снимок выбивается — и радует.
Неудивительно, что именно питерский кадр — один из тех, которые хочется наполнить глубоким смыслом. Кажется, этот снимок о том, что в соцсетях всё куда совершеннее, чем в реальной жизни.
Из политических деятелей ярче всего в этом году выглядят Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. И если первый, как обычно, берёт эпатажем, то фото второго впечатляет подтекстом: оратор будто бы выступает перед невидимой аудиторией давно исчезнувшего во тьме государства.
А некоторые фотографии настолько хороши, что в них вовсе не хочется искать какой-то смысл. Например, этот брутальный парень под дождём, рекламирующий службу по контракту куда эффективнее, чем агитпоезд.
Традиционно много красоты в разделе «Стиль».
Чересчур концептуальные чёрно-белые снимки разбавляют свежие интерпретации знакомых образов из сказок.
Сразу несколько работ посвящены, пожалуй, самым изящным и таинственным моделям — балеринам. Этот — самый эффектный.
Много на выставке фотографий животных — и диких, и домашних.
Не менее эмоционально, чем животные, на снимках Александра Мельникова выглядят насекомые.
С муравья и вовсе можно рисовать героя фантастического фильма.
Уставших от снежных пейзажей на выставке ждут кадры из южных регионов России, которые кажутся какими-то другими далёкими странами.
И наконец, два лучших снимка 2016 года по версии фотографа НГС.НОВОСТИ Александра Ощепкова. На втором месте — зарисовка о российских космонавтах.
А на первом — фото из бассейна, которое поместили на афишу девятого конкурса Best Of Russia. По мнению независимого фотокритика, здесь прекрасно вообще всё. При этом профессионалы признают, что на выставках бывают и не лучшие работы.
«Когда в фотоконкурсе побеждают три практически одинаковых снимка медведя Шилки, как было пару лет назад, то здесь, наверное, всё-таки что-то не то, — констатирует один из новосибирских победителей, репортажный фотограф Кирилл Кухмарь. — Но этим отбором я, в принципе, доволен».
Кухмарь особо выделяет раздел «Архитектура»: «Мне в этом году очень понравились городские зарисовки — там есть очень красивые графичные работы». А Олег Кугаев — ещё один новосибирский фотограф, вошедший в число победителей, — и вовсе считает, что, посмотрев выставку, россияне смогут не только получить эстетическое удовольствие, но и сделать какие-то выводы. И возможно, что-то в своей жизни поменять.
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Новосибирский фотограф Олег Кугаев три месяца жил в Индии, где снял счастливых людей и удивительно похожих на них животных, акварельные пейзажи и сказочные леса.
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Александра Зенкова
Фото Александра Ощепкова (1, 5, 16), Виталия Новикова, Елены Арсентьевой (3), Кирилла Кухмаря (4), Динары Касимовой (5), Александры Витушкиной (7), Юлии Олейник (8), Юноны Котляровой (10), Галины Скородумовой (11), Сергея Мордвинова (12), Владислава Буленкова (13), Ильи Варламова (14), Марии Небиевой (15), Андрея Никеричева (17), Кирилла Зыкова (18), Галины Вишняковой (19), Александра Дрожжина (20), Валерия Шарифулина (21), Григория Сысоева (22), Станислава Красильникова (23), Галины Жижикиной (24), Валентина Блоха (26), Александры Аземкиной (27), Вадима Трунова (29), Александра Мельникова (30), Сергея Цветкова (31), Александра Федосова (32), Романа Махмутова (33), Екатерины Шуляк (34)
Коллажи из фото Сергея Анисимова и Марины Орловой (6), Екатерины Белинской и Илоны Вереск (25), Светланы Сватенковой и Анастасии Пономарёвой (28)