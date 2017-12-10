То, что Батька прописал

Понятие «белорусский продукт» всего за пару лет превратилось в своеобразный бренд. Магазины размещают его на вывеске, даже если у них на полках половина товаров не имеет к Белоруссии никакого отношения. В городе появились уже целые торговые сети, специализирующиеся на этом направлении. Одна из них — «Белорусский двор» — открыла в самом центре Новосибирска свой уже десятый магазин. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил ассортимент нового магазина и попытался понять причины любви новосибирцев к еде из Белоруссии.





Цены в «Белорусском дворе» в целом не сильно отличаются от цен супермаркетов





Магазин под названием «Белорусский двор» заработал в пятницу в самом центре города — на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Строго говоря, это не отдельное предприятие, а просто торговая точка в помещении, которое несколько предпринимателей арендуют сообща.





Как явствует из вывески, магазин открыла компания ООО «Армика плюс». По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным её учредителем является предприниматель Роман Коробов. Других действующих юридических лиц, где бы он был соучредителем или руководителем, в системе не числится. Ранее он занимался торговлей снековой продукцией и производством строительных конструкций.





Полностью белорусской оказывается только витрина с колбасой





Магазин предлагает типичный для подобных точек набор продуктов: колбасы, сыры, творог, прохладительные напитки и т.д. Полностью белорусской здесь оказалась только витрина с колбасой. Больше всего тут колбас из Бреста, а закопчённые — из Гомеля.







«Докторская» стоит 350 рублей за килограмм, «Кракоуская» — 430 рублей, «Минская оригинальная» (копченая) — 750 рублей. Есть среди продукции белорусских колбасников и модные теперь «европейские» сорта — сыровяленая колбаса «От бабушки» идёт за 800 рублей. Всего в колбасной витрине несколько десятков видов.







Есть среди продукции белорусских колбасников и модные теперь «европейские» сорта





Молочный отдел выглядит попроще. Цены начинаются с 500 рублей за килограмм — за сыр с громким названием «Князь Игорь» (довольно стандартный сыр средней выдержки вроде «Российского»). Есть здесь и обязательный теперь для российских магазинов «пармезан» — твердый сыр за 650 рублей.







Есть в магазине и белорусское масло нескольких наименований. Цены на него начинаются от 140 рублей за 200 грамм. Для сравнения: масло алтайского хозяйства «Брюкке», которое продаётся тут же, стоит 130 рублей за пачку 250 грамм.







Варёная колбаса оказалась вполне обычной, хотя и приличного качества





Обозреватель НГС.НОВОСТИ не удержался и купил на пробу несколько видов колбасы и сыра. Сыровяленая колбаса порадовала — это продукт, который бы вполне достойно смотрелся на полке какого-нибудь европейского супермаркета. Что же касается цены, то колбаса такого же типа («Вяленка по-белорусски») в фирменном магазине «Торговой площади» стоит 699 рублей. А вот вареная колбаса оказалась вполне обычной, хотя и приличного качества, без лишней влаги или, наоборот, неприятной «пластмассовой» консистенции (которая возникает, когда мясо в колбасе заменяют создающими объём наполнителями и влагой).







Обязательный элемент любой витрины с сыром — «пармезан». За этим названием может скрываться всё что угодно





Сыры за 500–600 рублей тоже проявили себя хорошо. Но опять же, за эту цену неплохой сыр можно выбрать и от местных производителей. Белорусский «пармезан» на настоящий Parmigiano Reggiano был похож только формой головки (она тоже круглая), но это же можно сказать про любой сыр с таким названием в наших магазинах в принципе.







В Белоруссии не запрещено ни торговать продуктами из Западной Европы, ни производить их самостоятельно





Магазин на Ленина,12 — уже десятая торговая точка «Белорусского двора». Сейчас это самая крупная сеть, которая специализируется на белорусских товарах. Но это далеко не единственный ритейлер, который делает упор на еду из братского государства. По запросу «белорусские продукты» 2ГИС выдаёт сведения о 16 магазинах («Белорусского двора», кстати, среди них нет).







Популярность далёкой Белоруссии вызвана сразу с несколькими причинами. «Часть покупателей считают, что там, в Белоруссии, как-то строже следят за качеством», — считает директор по маркетингу направления супермаркетов торгового холдинга «Гигант» Мария Бей.







Бывший директор по маркетингу сети «Холидей» (сейчас вице-президент «Совкомбанка») Артем Нонка считает, что представления о более высоком качестве белорусских товаров, в принципе, имеют под собой основания. «Там на государственном уровне, буквально в приказном порядке в своё время предприятия "пищёвки" закупили и установили современное оборудование, которое позволяет белорусам выпускать продукт достаточно высокого уровня. Например, когда мы в "Холидее" ставили белорусскую тушенку, которая была на 30% дороже, чем сопоставимый продукт российского производства, люди её хорошо брали, потому что, видимо, она им действительно нравилась», — вспоминает он.





Новосибирске предприятия тоже не прочь заработать на любви к белорусской колбасе (витрина в фирменном магазине «Торговой площади»)





Не остались без последствий и лоббистские усилия нынешней городской власти. Уже несколько раз в Новосибирске с размахом проходили белорусские ярмарки, когда предприятия из этой страны привозили свою продукцию фурами и торговали в самом центре города так, как не дозволялось до этого никому.







Белорусский тренд уже подхватили и местные производители. Так «Торговая площадь» в этом году запустила новую «белорусскую серию». Сейчас, по данным сайта компании, в ней 13 наименований продукции.







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