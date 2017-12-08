Захлебнулись в бензине

Самые прожорливые машины, на которых ездят сибиряки: от них не откажутся даже при 50 рублях за литр

В условиях, когда 95-й бензин перевалил за 40 рублей и его новых удорожаний эксперты практически не исключают, вопрос экономии топлива для многих автолюбителей стал ещё более актуальным. Портал НГС.АВТО решил составить топ-5 автомобилей из числа самых распространённых в Сибири, с которыми сэкономить точно не получится. Самые прожорливые машины новосибирцев — далее в материале Дмитрия Косенко.

Lexus LX 570


Захлебнулись в бензине


Один из самых почитаемых в Новосибирске внедорожников, символ успеха и высокого положения в обществе. Мощный, надёжный автомобиль «легендарного японского качества». Атмосферный бензиновый мотор объёмом 5,7 л мощностью 367 л.с., коробка-автомат, полный привод. 


Расход по паспорту (литров на 100 километров): город — 20,2, трасса — 10,9, смешанный — 14,4.


«Lexus расходует много топлива, как и все большие джипы, если брать сибирский автопарк. Большие объёмы двигателя, большая масса. В реальности хорошо, если по трассе расход у 570-го 20–22 литра, а по городу 27 литров», — объясняет директор сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев.




Toyota Land Cruiser 200


Захлебнулись в бензине


Ещё один идол у местного автосообщества. «Крузак» покупают те, кому не хватило на «Лексус», но он не уступает 570-му ни в надёжности, ни в солидности, ни в потребительских качествах. Land Cruiser 200 имеет чуть менее мощный 4,6-литровый бензиновый мотор о 309 «лошадях», коробку-автомат, полный привод. 


Расход по паспорту: город — 18,2, трасса — 11,4, смешанный — 13,9.


«Вопрос потребления напрямую связан с объёмом двигателя и массой автомобиля. Чем больше масса, тем больше требуется объём, тем больше потребление бензина. В жизненных условиях 200-й расходует до 25 литров в городе», — продолжает Данил Соловьев.




BMW X5


Захлебнулись в бензине


Более молодёжный, спортивный и более лёгкий внедорожник. Высокий статус ему придаёт немецкое происхождение. В России до сих пор имеет бандитский ореол. В средней массовой версии оснащён турбированным бензиновым мотором объёмом 3 л мощностью 306 л.с., коробкой-автомат, полным приводом. 


Расход по паспорту: город — 11,3, трасса — 6,9, смешанный 8,5.


«У BMW в городе расход доходит до 15–16 литров. У этого кроссовера есть особенность — это машина, на которой любят отжигать. И потребления топлива зависит от того, как на ней отжигают. Это может быть и до 20 литров», — отмечает Данил Соловьев.




Subaru Impreza


Захлебнулись в бензине


Автомобильные эксперты отмечают, что прожорливостью отличается 1,6-литровая версия этой легковушки. Мощность 114 л.с., вариатор, полный привод.


Расход по паспорту: город — 9,5, трасса — 5,5, смешанный — 7,0.


«Вроде маленькая машина, а в городе начинает "жрать" 16 литров. К нам уже много клиентов приезжало, жаловались на повышенный расход. Такие моторы у Subaru», — рассказывает руководитель автосервиса «Автобис» Александр Муштаев.




Mazda 3


Захлебнулись в бензине


Ещё одна популярная легковушка (второе поколение), у которой 1,6-литровая версия считается прожорливой. Мощность 105 л.с., «автомат», передний привод.


Расход по паспорту: город — 9,9, трасса — 6,0, смешанный — 7,4.


«В худших случаях такая "Мазда" потребляет до 15 литров бензина на сотню. Тоже клиенты жаловались на расход, некоторые прежние "Мазды" не отличались экономичностью», — отмечает эксперт.



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