Заложница Туманного Альбиона: сибирячка не может выехать из Англии домой к родителям

Елена Холдсворт родилась в Новосибирске — у её отца здесь был бизнес, потом семья переехала на север, а затем — в Томск. Там девушка окончила университет, работала в банке, затем главным бухгалтером в одной из компаний и имела «уже устоявшуюся жизнь», как она говорит сегодня. В начале «нулевых» сибирячка поехала отдыхать на Кипр — она всегда увлекалась дайвингом («Ныряю только до 30 метров, это так просто, для удовольствия»), и там на уроке познакомилась с англичанином Энтони Холдсвортом. «Мы дружески провели пару недель на Кипре, а потом года два переписывались друг с другом, как сумасшедшие. Через 2,5 года он предложил жить вместе, до этого мы встречались только во время летнего отпуска в Москве. Я написала заявление на работе и уехала [в Великобританию]. Сначала мы не планировали никаких замужеств — просто решили попробовать, но мы жили душа в душу, и спустя полгода я ему дала согласие, мы поженились», — вспоминает Елена сегодня.







У супругов уже двое детей — девятилетняя Татьяна и трёхмесячный Брайан. Всё это время, 14 лет, семья жила в родном городе Энтони — Саутенд-он-Си, который расположен к востоку от Лондона, в полутора часах езды, на берегу Северного моря. «Тут знаменитые пляжи и парк развлечений. Летом из Лондона много народу приезжает, всё очень интернационально — постоянно слышишь на набережной разные языки. А ещё здесь самый длинный пирс в мире», — рассказывает Елена. Раньше она работала в Лондоне, но теперь, когда ушла в декрет, всю семью кормит только Энтони, у которого собственная бухгалтерская фирма. 10 лет назад Елена стала гражданкой Великобритании и получила паспорт с фамилией мужа, однако срок его действия истёк в этом сентябре. Российские документы Холдсворт не меняла.





Самый длинный в мире пирс находится в Саутенд-он-Си





Женщина отправила паспорт на замену в Хоум-Офис (Her Majesty's Home Office (HMHO) — департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, аналог УФМС. — Н.Г.), однако вместо обновлённого документа к ней вернулось неожиданное уведомление. «Через неделю мне пришло письмо, что у них новая политика и что фамилии [в российском и британском паспортах] должны быть одинаковыми. <…> Они забрали паспорт и не дали никаких справок. Меняйте [российский паспорт] как хотите, но мы вам [британский] паспорт не дадим», — рассказывает Елена. Семья была шокирована — на носу Новый год, и по традиции они собирались поехать к родственникам Елены в Томск, эта поездка была бы единственным шансом для родителей Елены увидеть своего внука в младенчестве, а не повзрослевшим. У Елены остался российский загранпаспорт, по которому она могла бы выехать из страны, но вернуться бы не получилось — британского паспорта нет, а любые другие визы гражданам государства, в которое въезжаешь, выдавать запрещено по закону. Энтони взялся решать семейную проблему.







Оказалось, что с 2016 года в Великобритании действует новая форма заявления на продление паспорта, объяснил Энтони НГС.НОВОСТИ. В частности, в ней теперь нужно отметить, обладает ли заявитель несколькими паспортами. При этом фамилии в этих документах должны совпадать, новая «политика одной личности», по мнению Хоум-Офиса, должна обеспечивать национальную безопасность. «HMHO говорит, что они ввели "политику одной личности", чтобы остановить отмывание денег, терроризм и мошенничество. <…> Если бы вы были террористом, вы бы поставили галочку, чтобы рассказать, что у вас есть другой паспорт? Конечно же, нет. И поэтому всё это просто полная трата наших времени, денег и нервов. Террористы победили, даже никого не убив. Реакция нашего правительства на террористические атаки приводит к тому, что страдают обычные рабочие люди», — возмущается Энтони.







Паспорт, который Елене так и не поменяли





Муж Елены рассказал об истории в Facebook, пост постоянно шерили, так о Холдсвортах узнал таблоид Daily Mail Online. После резонансной публикации Хоум-Офис за неделю согласился выдать Елене свидетельство о праве на жительство (Certificate of Right of Abode, CROA), которое позволяет ей пересечь границу. Справка обошлась супругам в 321 фунт (около 25 тысяч рублей), но проблему с паспортом она не решила. Чтобы вернуть документ, Елене всё ещё нужно вернуться в Томск, переоформить там внутренний российский паспорт на фамилию мужа, затем переоформить заграничный паспорт на фамилию мужа, затем ей нужно будет подать на обратный CROA, но уже с новой фамилией (это придётся делать уже в Москве), и только тогда она сможет вернуться домой в Англию.





«Бог знает сколько это продлится и как долго она будет в России. Кроме того, есть вероятность, что ей могут отказать в [обратном] CROA, когда она на него подаст, так что мы даже не уверены, что она сможет вернуться в Великобританию. Я единственный кормилец в семье, поэтому я не могу перестать работать. Это значит, что жене будет необходимо забрать обоих детей в Россию на несколько месяцев, из-за чего дочка не сможет ходить в школу. Это ужасная, ужасная ситуация», — переживает Энтони.





Сама Елена говорит, что уже потеряла надежду оказаться с родными в Новый год, кроме CROA семье нужно получить визы на выезд для мужа и детей, а ещё купить билеты, которые под Новый год становятся невероятно дорогими. «Конечно, родители могут ко мне приехать, но дело в том, что у меня там большая семья, сестра и брат, у каждого по двое детей. Я их уже целый год не видела, представляете? А мы очень близки, обычно я с ними вижусь два раза в год. Все вместе они не смогут приехать, правда, это очень дорого. <…> Меня терзают смутные сомнения, но муж меня уверяет, что мы успеем, он работает в этом направлении. Очень, конечно, грустно, когда такие вещи происходят», — с сожалением говорит собеседница.





Энтони добавляет: «Для меня очень важно показать маленького Брайана его российской семье. Мы так далеко живем друг от друга. Моя мать может приехать к нам в любое время, она уже много раз его видела. Но для семьи моей жены это невозможно. Если они не увидят его на Рождество, они никогда не узнают, каким он был младенцем. Это драгоценные моменты, которые мы потеряем навсегда. Кажется немыслимым, что Британия, которая якобы выступает за свободу, связывает нас по рукам и ногам».







Хоум-Офис в Лондоне





Однако пропустить праздники в кругу семьи — ещё не самое страшное, отмечают супруги. В такой же ситуации оказались тысячи российских женщин, вышедших замуж в Великобритании, и не все из них даже знают об этом, говорят Холдсворты. «Британское правительство обходится с нами безобразно и без какого-либо человеческого сочувствия. И что ещё хуже, наш случай не единственный. Одна дама из России написала нам в Facebook. Она хочет поехать к своей умирающей матери, которой остался всего месяц или два. Несмотря на письмо генеральному директору Службы виз и иммиграции Великобритании Марку Томпсону и премьер-министру Терезе Мэй, в котором она объясняла ситуацию со своей матерью, Хоум-Офис не только отказался выдать ей новый британский паспорт, но и конфисковал её действующий документ! Он находится у них с августа», — рассказал Энтони. По его словам, единственное, что они могут предложить этой «бедной леди», — это выдать ей CROA, но без давления прессы, как в случае с Холдсвортами, его оформление может занять полгода. Такого времени у женщины просто нет. «Это показывает полное презрение. Это показывает полное отсутствие человеческого сочувствия. <…> Мне грустно от этого. Из-за этого мне стыдно быть британцем», — сокрушается мужчина.





По мнению Елены, эти бюрократические препоны никак не связаны с давлением именно на российских иммигрантов. Она считает, что к приезжим из России в Великобритании относятся хорошо, однако после выхода страны из Евросоюза власти начали внедрять не до конца обдуманные реформы. «Я не могу сказать, что это связано с обострением отношений с Россией. Я думаю, что это из-за Брекзита. Это что-то вроде пробы пера. Правительство не было готово к голосованию на выход, и я думаю, что эти небольшие реформы — непродуманные совершенно. Метла метёт… Мы просто маленькие щепки в этом океане, это замкнутый круг. Это просто непродуманная политика, которая пока ещё не учитывает меньшинства, которые могут быть затронуты. Думаю, что некоторое время займёт, чтобы всё утрясти», — считает сибирячка.







