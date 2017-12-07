Тест-драйв: корейцы сделали из седана «внедорожник для города» — что он вытворяет и чего боится

К новому хэтчбеку повышенной проходимости KIA Rio X-Line сейчас у потребителей два вопроса – а правда ли это кроссовер и может ли он проявить хотя бы в городе какие-то внедорожные возможности. Ведь X-Line получил и повышенный клиренс, и рейлинги, и защиту. Ответы на два этих главных вопроса - в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.









Если бы KIA Rio X-Line являлся простой хэтчбек-версией седана Rio, к нему бы не проявлялось столько внимания общественности. Но X-Line подняли над дорогой на 17 сантиметров, поработали над кормой, придали автомобилю внедорожный вид, оснастили защитой – и вот оно, новое слово в городской автомобильной жизни, «микрокроссовер» по цене легковушки.















На фотографиях, особенно сзади, X-Line выглядит по-взрослому. Корма оформлена в стиле Sportage – перемычка между фонарями визуально расширяет автомобиль. Пространство между задним стеклом и фонарями увеличено и имеет выштамповку-ступеньку – это дополнительно укрупняет машину.















Спереди это все-тот же седан Rio нового поколения, представленный летом – растянутые фары, суженная до минимума радиаторная решётка, большие ниши в бампере для ходовых огней.















По боковине видно, что автомобиль укорочен - 4240 мм против 4400 у седана. Весь периметр, колёсные арки взяты в пластиковую защиту. Крышу украшают рейлинги.















Так каков же X-Line в реальности? Всё-таки, это небольшой автомобиль, «микрокроссовер». Но благодаря нехитрым мерам, функционал хэтчбека расширен по сравнению с седаном.















Увеличенный с 16 до 17 сантиметров клиренс – вроде бы, небольшая модернизация, но автомобиль проедет и не шоркнется там, где этот один сантиметр является критическим.















Кроме того, и в посадке за рулём чувствуется некий подъём над дорогой – некая серединка между легковушкой и компактными кроссоверами. Ещё бы чуть-чуть, и вот она, вожделенная посадка «смотрю с высоты».















Вкупе с клиренсом защитный обвес позволяет поменьше задумываться о сохранности лакокрасочного покрытия, например, на бампере – сугроб штурмуем смело, с разбегу. Но соваться куда-то глубже на переднем приводе не стоит.















Дворовые сугробы, большая колея, бордюры – вот она стихия X-Line. И на нём действительно проще обитать в заснеженном городе, нежели на седане. Плюс готовые рейлинги, на которые можно что-нибудь прикрутить…













… плюс неплохое багажное пространство при сложенных задних сиденьях – можно перевезти стиралку, компактный холодильник, какую-то крупную коробку. Правда, поскольку машина укорочена на 16 см, с длиномерами тут надо заранее определяться – влезет или нет.















Есть ещё один плюс для городской жизни – меньшая длина и отрезанная корма позволяют более уверенно парковаться и сдавать задом.















Салон X-Line повторяет интерьер седана Rio на 100%. Тот же жёсткий, но хорошо подогнанный пластик, тот же скромный декор в виде вставок глянец/алюминий.















Приборка ещё раз порадовала своей простотой и чёткостью – корейцы явно вдохновлялись приборами Volkswagen.















Ну и конечно руль – лучшая деталь в салоне. По современности, дизайну и комфорту для рук эта баранка не уступает рулям, например, автомобилей BMW. Кстати, подогрев здесь работает по всему ободу и хорошенько «раскаляет» кожаную обшивку руля.















Под стать баранке сделан рычаг АКП – кожа в сочетании с матовым «металлом». Кнопка тугая и приятная, почти как на Audi.















Задние места по простору в ногах такие же, как на седане, но над головой чуть побольше запаса.















Нет различий и в ездовых качествах. С 1,6-литровым мотором о 123 «лошадях» машинка бодро берёт с места, поскольку обладает хорошей связкой «мотор-трансмиссия», а в реакции на педаль газа нет никаких микропауз. Потом конечно, при наборе скорости, драйверский запал немного сдувается и до сотни X-Line приходит за 11,2 сек.















Руль очень податливый: стоя на месте, его можно буквально крутить мизинцем. Мягкость не пропадает и на ходу - информативности становится меньше, но поскольку автомобиль компактен и лёгок, проблем с его управлением не возникает.















Запасов по пробою в подвеске X-Line достаточно почти для всех городских ситуаций. Автомобиль охотно перепрыгивает небольшие неровности, но, если на дороге возникнет что-то серьезное, работа подвески станет слышной.















Уровень шумоизоляции здесь можно назвать удовлетворительным, все-таки это хэтчбек, и часть звукового потока проникает из багажного отделения. В основном слышны покрышки, поэтому при выборе шипованной резины следует изучить отзывы, и приобрести наиболее тихие шины.















Обычно хэтчбеки дешевле седанов, но поскольку X-Line «прокачанный», то и стоит он дороже Rio-седана - разница 30 000 рублей. К примеру, адекватная комплектация Comfort с 1,4-литровым мотором, автоматом, кожаным рулем с подогревом, кондиционером и аудиосистемой обойдется в 814 900 рублей. А седан с такими же параметрами оценивается в 784 900 рублей.







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