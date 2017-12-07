Не оставят камня на камне

Угол дома на пересечении улиц Урицкого и Максима Горького обнесли забором — уже несколько лет целое крыло исторического здания медленно разрушается, но власти наконец нашли средства на его восстановление. За год подъезд на 8 квартир должны разрушить до основания и выстроить заново, восстановив мельчайшие детали, придуманные известным архитектором больше 80 лет назад. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, сколько денег потребуется, кто за это заплатит и почему жители несколько лет отказывались выезжать из квартир с трещинами в стенах.

В начале недели угол дома на улице Урицкого, 17 обнесли строительным забором: целое крыло здания в ближайшее время разрушат, чтобы выстроить заново практически в том же виде, в каком его задумывал в середине 1930-х годов ссыльный архитектор Аркадий Ширяев.







Это решение жильцы отстаивали довольно долго: в прошлом году старший по разрушающемуся подъезду Валерий Данилюк говорил, что никаких гарантий, что выходящая на улицу Максима Горького часть здания будет именно восстановлена в прежнем виде, а они вернутся в свои квартиры, местная власть дать не могла. Сейчас, по его словам, этот вопрос урегулирован — помогло обращение к полпреду Сергею Меняйло.







Как рассказали в мэрии Новосибирска, к работам практически всё готово: сделан и одобрен экспертизой проект, определена и общая стоимость реконструкции — более 80,6 млн рублей.





«Финансирование работ предполагается путем софинансирования, а именно: 50% — средства резервного фонда правительства Новосибирской области, 50% — средства местного бюджета», — пояснили в департаменте строительства мэрии.







Контракт на генподряд на сумму порядка 64,7 млн рублей мэрия планирует заключить в декабре. По данным сайта госзакупок, генподрядчик уже был определён в конце ноября — им стал единственный участник торгов, компания ПФК «Агросервис», но заключение контракта приостановили из-за жалобы другой строительной компании, которая рассматривается в УФАС.







Кем бы в итоге ни стал генподрядчик, ему предстоит разобрать до основания 8-квартирный подъезд дома, а затем выстроить его заново с сохранением объёмов и восстановлением внешнего облика по старым чертежам и эскизам: всё-таки с 2001 года дом включён в реестр памятников архитектуры.







Подъезд огородили в начале недели, но работы не начались из-за жалобы на торги по определению генподрядчика

По материалам закупки, особое внимание генподрядчику придётся уделить реставрации: на розетки, воссоздание утраченной декоративной резьбы и гипсовую отливку капителей в смете заложили больше 4,2 млн рублей.







Впрочем, замечает Валерий Данилюк, на «начинку» дома статус памятника не повлияет. «Немножко планировка изменится, потому что по существующим СНиПам и ГОСТам лестничные марши должны быть шире, кухня должна быть больше: у нас метров 7, а должна быть не меньше 9», — объясняет он.







Классическую кирпичную кладку заменят монолитом, а из стен исключили дымоходы, поэтому при сохранении плана здания квартиры в итоге получатся чуть больше, чем были — в среднем на 6 квадратов. Завершиться работы должны к концу следующего года — встретить 2019 год владельцы квартир рассчитывают по старому адресу, вернувшись в них из маневренного фонда.







Вариант с реконструкцией подъезда был принципиальным для его жителей, но пришли к нему не сразу: обсуждали и просто ремонт, чтобы владельцы могли вернуться в свои квартиры, и их выкуп под снос. «Якобы мы выкупим, но здесь строить невозможно, и мы здесь парк разобьём. Я говорю: вы за кого нас держите? 200 квадратных метров [подъезд] занимает, и вы хотите здесь парк устроить — глупости», — со смехом вспоминает Валерий Данилюк.







Из-за тяжелого соседнего дома, который пристроили вплотную к подъезду, несущие стены пошли огромными трещинами

Одна из квартир, впрочем, всё-таки была выкуплена, но не властями, а ПСК «Лауда», из-за которой и разрушается часть дома: в 2008 году компания сдала в эксплуатацию 8-этажку на улице Максима Горького, 47, и фундамент дома-памятника не выдержал нагрузки. По материалам сайта «РосПравосудие», из-за причинённого ущерба одну из квартир признали непригодной для проживания, и её владельцу удалось взыскать с застройщика 4 млн рублей — потеряв при этом саму квартиру. Кому она принадлежит сейчас, старший по подъезду не знает: по его данным, компания отдала её за долги, и новый хозяин с тех пор не объявлялся.







Большая часть жителей съехала из дома несколько лет назад. В конце 2013 года, за день до Нового года, к жителям подъезда пришли судебные приставы — мэрия через суд потребовала их выселить.





На тот момент жилыми оставались 4 из 8 квартир, Но покидать их не хотели 12 человек. Крыло 5-этажного дома к этому времени уже находилось в ужасном состоянии, в стенах зияли трещины, и власти опасались, что подъезд в любой момент может рухнуть.





Между тем спустя почти 4 года он остаётся на месте, хотя, как рассказали в правительстве области, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС в августе признала ситуацию критической. В подъезде всё ещё живут две из восьми семей, но давать комментарии корреспонденту НГС.НОВОСТИ они отказались. Владелец одной из квартир в подъезде на условиях анонимности рассказал, что сейчас они ведут переговоры с администрацией — их не устраивают те условия, которые предлагают власти. «Всё движется, им просто нужны гарантии, — заверил при этом собеседник. — Все заинтересованы в скорейшем ремонте дома, и чтобы это произошло в нормальном качестве и в установленное время».







Все украшения дома, вплоть до гипсовых розеток и деревянных балясин, будут восстанавливать по старым чертежам

Жители дома считают, что реконструкция подъезда постоянно откладывается во многом именно из-за несговорчивости его жителей. «Если бы люди не затягивали этот процесс, я думаю, часть здания уже была бы разобрана, — говорит председатель ТСЖ «Сибиряк» Алла Евменова, но тут же добавляет: — Принципиально люди согласны выехать. Я сегодня с ними разговаривала, жилец [одной из квартир] сказал, что если квартира будет предоставлена, можно даже не в центре города, но чтобы можно было свободно по коридорам мебель занести, ведь год где-то нужно будет жить, — то он выедет».







Валерий Данилюк опасается, что если в ближайшее время власти не договорятся с оставшимися в своих квартирах семьями, то выделенные на этот год деньги «пропадут». «На следующий год, боимся, может не сработать: деньги же выделила старая [областная] администрация, а сейчас новая пришла. И опять это всё подвиснет: дом разрушат, будут какие-то начальные работы по подвалу, а денег не будет — и всё», — переживает он.





В ответе регионального минстроя на запрос НГС.НОВОСТИ указано, что выделенные деньги, чуть больше 40,3 млн рублей, будут предоставляться в 2017–2018 годах, — соответственно от состава команды губернатора это решение уже не зависит.





По словам Аллы Евменовой, с завершением строительства восстановление дома на Урицкого, 17 не закончится: на 2019 год запланирован ремонт фасада всего здания. Так что сравнительно скоро дом практически вернётся к своему первоначальному виду — тому, в каком город получил его в прошлом веке.





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