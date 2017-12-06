Золотые ванты: по новому мосту будут ездить 86 тысяч машин в сутки

За каждую поездку придется платить — ради этого эксперты предложили перекрыть Коммунальный мост

Самая заметная и красивая деталь нового моста — огромный пилон в виде буквы «Н»
Самая заметная и красивая деталь нового моста — огромный пилон в виде буквы «Н»

6 декабря в Москве одобрили — и подписали концессионное соглашение — одну из самых противоречивых строек в Новосибирске, четвёртый мост через Обь. По условиям концессии через пять лет площадь Будагова свяжется с площадью Труда 5-километровой магистралью, а над городом вознесется огромный мостовой пилон, напоминающий букву «Н». В день, когда чиновники подписывали соглашение, десятки новосибирцев вышли на митинг против стройки. Одни боятся, что новый мост создаст новые пробки, другие — что платить за проезд по нему никто не будет, а деньги из областного бюджета будут уходить в карман концессионеру. Обозреватель НГС.НОВОСТИ нашёл расчеты автомобильного трафика по новому посту и попросил авторов проекта рассказать, скольким водителям придётся платить за проезд, если одновременно с открытием 4-го моста закроют для автомобилистов Коммунальный.

Соглашение подписали 6 декабря в Москве на форуме «Транспортная неделя – 2017». Свои подписи на нём оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство ещё в августе.  


Проект моста представили немного раньше. Мост пойдёт от Ипподромской над площадью Будагова и парком «Городское начало», затем над Обью параллельно железнодорожному мосту и приведёт к площади Труда и Энергетиков, где появится двухуровневая развязка. Длина моста — всего 1,5 км, а всей дороги — чуть больше пяти километров. Рядом с ней на второй уровень поднимут трамвайные пути, которые сейчас проходят по улицам Ватутина и Широкой. Также в проект заложили строительство двухуровневых пешеходных переходов.


Золотые ванты: по новому мосту будут ездить 86 тысяч машин в сутки


Стоимость строительства оценили в более чем 34 млрд рублей, из которых 26 млрд — это капитальный грант, в том числе за счёт собранных системой «Платон» денег, а также 8 млрд рублей инвестиций группы «ВИС». 


Соглашение заключили на 20 лет.


В 2015 году санкт-петербургский АО "Институт «Стройпроект» сделал прогноз интенсивности движения по новому мосту. Изучив его, корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил, что в 2020 году (дата потенциального открытия) по 4-му мосту при условии бесплатного проезда с левого берега на Ипподромскую будут проезжать 3480 машин в час. В обратном направлении — 3000 машин в час. При условии, что проезд будет платным, трафик немного упадёт, считают авторы исследования, — до 3030 машин в час с левого берега на правый. Попав в открытый доступ, цифры вызвали возмущение: новосибирский общественник Дмитрий Кречетов, изучив исследование, заявили, что цифры «притянуты за уши», чтобы оправдать строительство моста. А в самом проекте не указан трафик с улицы Ипподромской на Большевистскую, пропускная способность перекрёстка Ипподромской с Воинской. 


Мост пройдёт над парком «Городское начало»
Мост пройдёт над парком «Городское начало»


Гендиректор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников заявил НГС.НОВОСТИ, что показатели трафика занижены намеренно.


«Мы берём, мягко говоря, пессимистические цифры для прогноза — ближе к минимуму, а практика этих концессий показывает, что впоследствии это всё всегда выше даже оптимистических прогнозов. 


<…> В условиях платности, если первые три года будет закрыт полностью или частично Коммунальный мост, это 86–87 тысяч [единиц в сутки]. С открытием он падает до 47 тысяч — это через три-четыре года — и потом с каждым годом прирастает и набирает до 84. Среднегодовое по сроку концессии получится где-то 64–65 тысяч в сутки. Пиковая нагрузка у него, если бесплатно, до 112 тысяч», — пояснил он.


Против моста в таком виде, каком его представили, выступил руководитель новосибирского отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.


«Отсутствуют съезды на улицу Большевистская в правобережной части, на левом берегу развязка спроектирована таким образом, что на Димитровский мост остаётся заезд по новой развязке в одну полосу с улицы Станционная. А там у нас движется и общественный транспорт, и грузовой транспорт, и, конечно, этого очень мало. <…> Экономическая составляющая: сейчас в течении 20 лет после того, как мост в эксплуатацию запустят, 47 млрд необходимо будет обеспечить гарантированный минимальный доход концессионеру, и если он не будет добирать с тех, кто едет по мосту, с платы, то нужно будет компенсировать за счёт областного бюджета», — пояснил Вячеслав Ашурков и добавил, что стоимость проекта можно было бы уменьшить на 4–5 млрд рублей, если бы мост строили из балок, как Димитровский или Октябрьский. Такое решение предлагало НПО «Мостовик», указывая в качестве аргумента как раз экономию, знает собеседник.


Главный конструктор КБ «Электротехнические комплексы и транспортные системы» Михаил Никулин выступил за проект, но удивился тому, что в нём нет трамвайных путей.


«Мост нужен однозначно, место и створ обозначены в соответствии с генпланом, транспортной моделью. Остаётся вопрос только в назначении моста: было бы правильнее, если бы он был не только автомобильный, но и предполагал общественный транспорт, в частности трамвайной линии, соединяющей правобережную и левобережную сеть, автовокзал и Горский микрорайон. В связи с этим считаю, что проект не в полной мере соответствует техническому заданию и требуется его доработка для того, чтобы в перспективе две центральные полосы моста переоборудовать в трамвайную линию», —  пояснил он и добавил, что таким образом пропускная способность моста увеличится в несколько раз.


Эксперты обращают внимание не столько на прогнозируемый трафик, сколько на неграмотное расположение и дороговизну проекта. На этой неделе прозвучали и более резкие высказывания — например, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.


В день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным и что он «раздавит» останки 300-летнего села Кривощеково. 

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