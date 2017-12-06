Золотые ванты: по новому мосту будут ездить 86 тысяч машин в сутки

6 декабря в Москве одобрили — и подписали концессионное соглашение — одну из самых противоречивых строек в Новосибирске, четвёртый мост через Обь. По условиям концессии через пять лет площадь Будагова свяжется с площадью Труда 5-километровой магистралью, а над городом вознесется огромный мостовой пилон, напоминающий букву «Н». В день, когда чиновники подписывали соглашение, десятки новосибирцев вышли на митинг против стройки. Одни боятся, что новый мост создаст новые пробки, другие — что платить за проезд по нему никто не будет, а деньги из областного бюджета будут уходить в карман концессионеру. Обозреватель НГС.НОВОСТИ нашёл расчеты автомобильного трафика по новому посту и попросил авторов проекта рассказать, скольким водителям придётся платить за проезд, если одновременно с открытием 4-го моста закроют для автомобилистов Коммунальный.

Соглашение подписали 6 декабря в Москве на форуме «Транспортная неделя – 2017». Свои подписи на нём оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство ещё в августе.







Проект моста представили немного раньше. Мост пойдёт от Ипподромской над площадью Будагова и парком «Городское начало», затем над Обью параллельно железнодорожному мосту и приведёт к площади Труда и Энергетиков, где появится двухуровневая развязка. Длина моста — всего 1,5 км, а всей дороги — чуть больше пяти километров. Рядом с ней на второй уровень поднимут трамвайные пути, которые сейчас проходят по улицам Ватутина и Широкой. Также в проект заложили строительство двухуровневых пешеходных переходов.











Стоимость строительства оценили в более чем 34 млрд рублей, из которых 26 млрд — это капитальный грант, в том числе за счёт собранных системой «Платон» денег, а также 8 млрд рублей инвестиций группы «ВИС».





Соглашение заключили на 20 лет.







В 2015 году санкт-петербургский АО "Институт «Стройпроект» сделал прогноз интенсивности движения по новому мосту. Изучив его, корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил, что в 2020 году (дата потенциального открытия) по 4-му мосту при условии бесплатного проезда с левого берега на Ипподромскую будут проезжать 3480 машин в час. В обратном направлении — 3000 машин в час. При условии, что проезд будет платным, трафик немного упадёт, считают авторы исследования, — до 3030 машин в час с левого берега на правый. Попав в открытый доступ, цифры вызвали возмущение: новосибирский общественник Дмитрий Кречетов, изучив исследование, заявили, что цифры «притянуты за уши», чтобы оправдать строительство моста. А в самом проекте не указан трафик с улицы Ипподромской на Большевистскую, пропускная способность перекрёстка Ипподромской с Воинской.





Мост пройдёт над парком «Городское начало»





Гендиректор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников заявил НГС.НОВОСТИ, что показатели трафика занижены намеренно.







«Мы берём, мягко говоря, пессимистические цифры для прогноза — ближе к минимуму, а практика этих концессий показывает, что впоследствии это всё всегда выше даже оптимистических прогнозов.





<…> В условиях платности, если первые три года будет закрыт полностью или частично Коммунальный мост, это 86–87 тысяч [единиц в сутки]. С открытием он падает до 47 тысяч — это через три-четыре года — и потом с каждым годом прирастает и набирает до 84. Среднегодовое по сроку концессии получится где-то 64–65 тысяч в сутки. Пиковая нагрузка у него, если бесплатно, до 112 тысяч», — пояснил он.







Против моста в таком виде, каком его представили, выступил руководитель новосибирского отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.







«Отсутствуют съезды на улицу Большевистская в правобережной части, на левом берегу развязка спроектирована таким образом, что на Димитровский мост остаётся заезд по новой развязке в одну полосу с улицы Станционная. А там у нас движется и общественный транспорт, и грузовой транспорт, и, конечно, этого очень мало. <…> Экономическая составляющая: сейчас в течении 20 лет после того, как мост в эксплуатацию запустят, 47 млрд необходимо будет обеспечить гарантированный минимальный доход концессионеру, и если он не будет добирать с тех, кто едет по мосту, с платы, то нужно будет компенсировать за счёт областного бюджета», — пояснил Вячеслав Ашурков и добавил, что стоимость проекта можно было бы уменьшить на 4–5 млрд рублей, если бы мост строили из балок, как Димитровский или Октябрьский. Такое решение предлагало НПО «Мостовик», указывая в качестве аргумента как раз экономию, знает собеседник.







Главный конструктор КБ «Электротехнические комплексы и транспортные системы» Михаил Никулин выступил за проект, но удивился тому, что в нём нет трамвайных путей.







«Мост нужен однозначно, место и створ обозначены в соответствии с генпланом, транспортной моделью. Остаётся вопрос только в назначении моста: было бы правильнее, если бы он был не только автомобильный, но и предполагал общественный транспорт, в частности трамвайной линии, соединяющей правобережную и левобережную сеть, автовокзал и Горский микрорайон. В связи с этим считаю, что проект не в полной мере соответствует техническому заданию и требуется его доработка для того, чтобы в перспективе две центральные полосы моста переоборудовать в трамвайную линию», — пояснил он и добавил, что таким образом пропускная способность моста увеличится в несколько раз.







Эксперты обращают внимание не столько на прогнозируемый трафик, сколько на неграмотное расположение и дороговизну проекта. На этой неделе прозвучали и более резкие высказывания — например, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.





В день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным и что он «раздавит» останки 300-летнего села Кривощеково.