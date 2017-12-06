Город мрачных лодырей

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского заявил, что Сибирь — самый депрессивный регион России. Здесь самая высокая частота самоубийств, а по данным за 2016 год, из 100 тысяч человек 96,6 больны депрессией. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился на улицы города и спросил у новосибирцев, в чём причина их мрачности и как с этим бороться.





Андрей, 26 лет, продавец: «У меня такое состояние бывает стабильно два раза в год и только из-за погоды. Когда наступает сентябрь-октябрь и когда ждёшь в феврале весну. Плюс к этому могут добавляться и какие-то рабочие моменты. Сложно представить, что где-нибудь в Сочи или Анапе более депрессивные [люди]. Если только на Севере… Но на Север люди едут заработать, может, их деньги греют. Поэтому, наверное, сибирский регион [самый депрессивный]. Что делать? Если говорить про меня — надо переехать в Питер. (Смеётся.) Творческие люди стремятся в Петербург. А так… У нас серый город, надо больше красок добавить в архитектуру. Потому что с культурными событиями, театрами и кино у нас всё не так плохо».











Андрей Шаповалов, 48 лет, директор краеведческого музея: «Я человек не склонный к депрессии, но мне очень холодно и темно всю зиму. Все шесть месяцев. Думаю, если бы я вообще был склонен к депрессии, это бы только усугубляло. Я точно знаю, что [максимальны склонны к депрессии] Чукотка и всё полярное побережье. Потому что темнота, постоянный холод, много одежды… Это всё ведёт к большим жизненным неприятностям. Чтобы всего этого избежать, больше света надо. Свет — это и праздники, и любовь, и всё остальное. Нужно активно жить — вот в чём смысл. Если ты живёшь активно, если у тебя много интересов, если ты сам устраиваешь вокруг себя свет, вот тебе и способ бороться с депрессией».









Кирилл, 19 лет, студент: «У меня бывает такое состояние. Из-за чего? Сложности с работой, учёбой. Перспектив нет. Деньги за учёбу берут, а потом нормальную работу дать не могут. Стабильности нет. Что надо, чтобы всё изменилось? Правительство должно измениться».











Марина, 38 лет, мама двоих детей, временно домохозяйка: «Мне некогда депрессовать. (Смеётся.) Для этого я гуляю, вкусно питаюсь — шоколад, фрукты. Шоколад обязательно, он очень помогает — поднимает настроение. Чашечка вкусного кофе, встреча с друзьями… Что ещё поднимает настроение? Баня очень поднимает настроение. Да и вообще некогда грустить. А если ты понимаешь, что [стало] грустно немножко, то надо просто перестать грустить. (Смеётся.) Я не согласна, что у нас больше всего склонных к депрессии. Мне кажется, это просто зависит от склада характера человека. Но если учитывать внешние факторы… Надо порядок в голове навести. Каждому. Тогда всем будет хорошо — и тебе, и окружающим».











Андрей Жданов, 50 лет, поэт: «Это состояние, в котором я нахожусь постоянно, я не выхожу из него. Стоит раз войти [в него], и… Почему? (Задумался.) Причины достаточно личные. Где ещё хуже? Мне кажется, где совсем уже ничего нет — ни электричества, ничего… Здесь хоть электричество есть. Тьфу-тьфу-тьфу! Пока ещё не отрубили. Где ещё? В Челябинске, наверное. Где праздника нет, там и депрессия. А у нас ещё хоть какой-то праздник, движуха идёт ещё. Чтобы не было депрессии, взаимопонимание должно быть между людьми. Чтобы понимали друг друга. Не то чтобы любили, полюбить можно всё что угодно, даже то, что не заслуживает любви. Вот понимания между людьми нет».











Лилия, 21 год, студентка: «У меня достаточно часто бывает такое состояние. Возникает оно из-за общей обстановки — из-за серости города. Это очень [сильно] погружает в депрессию. Плюс какие-нибудь жизненные ситуации всё усугубляют. Хуже всего, мне кажется, должно быть, где-то на краю [земли], где не такой уровень жизни, где солнце ещё реже появляется, в каком-нибудь не настолько развитом регионе. [Чтоб депрессии было меньше] надо добавлять ярких красок в жизнь. А тут много зависит от самих людей: нужно постараться разнообразить свой быт, радоваться жизни. Вот просто идти по парку зимой и видеть красную рябину — она же яркая, красиво смотрится под снегом. И это уже какой-то толчок даёт. Выглянуло солнышко — тоже уже яркая краска. Либо просто сходить на какое-то мероприятие».











Валерий, 76 лет, пенсионер: «Депрессия, как правило, у тех, кто ничего не делает. Лодыри. Или что-то со здоровьем плохо, ходить не могут. Когда по возможности живёшь активной жизнью, то депрессии не бывает. Где больше депрессии? Вот вы в деревнях бывали? Сейчас фактически нет деревни, разбежалась она. Живут там деды старые в избушках. Ни больниц, ни школ. Конечно, депрессия будет. Так что и от уровня жизни это. А у нас сейчас [он] понижается. Загнали нас в такую систему — война... Вот вчера, извини меня, — матерюсь, говорят: «Надо в Сирии восстановить четыреста храмов, там разрушили». Вот ведь! У нас ещё люди живут где попало, им не можем квартиры дать, а они собираются восстанавливать четыреста храмов! От уровня жизни зависит депрессия. А он упал. Если у тебя всё хорошо — деньги есть, работаешь, какая, к чёрту, депрессия? Уровень жизни надо повышать, и всё будет прекрасно».











Надежда, общественница, председатель совета дома: «Я тоже бываю склонна к депрессии. Это из-за того, что нет солнца. Не хватает витамина D. У меня двое детей, я понимаю это и даю деткам по две капли [витамина] каждый день. Помогает. Стараемся ещё больше гулять, когда солнце на улице. И мороза не боимся. Вполне вероятно, что у нас большинство таких людей. Стала обращать внимание по рекомендации детского врача на количество солнечных дней. Из семи [дней] их бывает один-два. Что делать? Надо не лениться: встань и иди! Если этому состоянию поддашься, то оно быстро как болото затянет. Просто встань и иди. Зима у нас хорошая, снега много, веселья полно — катайтесь, гуляйте, отдыхайте. Ну и спортом надо заниматься».











Осмель Бланко, 28 лет, певец с Кубы: «У меня тоже бывает такое состояние, но я пытаюсь от него избавиться. С чем связано? Да как у всех — проблемы. В любви, например. Депрессия бывает в любом месте, мне кажется. Хотя, если честно… На Кубе, я думаю, что больше всего депрессирующих. Конечно! (Улыбается.) Что делать, чтобы тебе стало лучше? Мой самый лучший способ — музыка. Я музыку обожаю».