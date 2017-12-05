Два одиозных чиновника уволены из правительства — врио губернатора пообещал, что они не последние

Декабрь начался в правительстве Новосибирской области с громких увольнений — врио губернатора Андрей Травников отправил в отставку своего первого зама Александра Титкова и министра строительства Сергея Боярского. Сегодня на пресс-конференции глава региона официально подтвердил — они покидают правительство. Независимые эксперты объяснили НГС.НОВОСТИ, чем Травникову могли не угодить эти чиновники, а сам врио пообещал, что будет и дальше менять администрацию области.

На заседании правительства Новосибирской области 4 декабря врио губернатора Андрей Травников сделал загадочное объявление — что в этом составе чиновники собрались в последний раз, а дальше численность аппарата будет сокращаться. В этот же день на официальном сайте правительства НСО появилось постановление о новом составе правительства региона.







В списке Андрея Травникова не оказалось имён пяти важных сотрудников: вице-губернатора Александра Титкова, министра строительства Сергея Боярского, главы департамента информатизации Анатолия Дюбанова, замруководителя администрации губернатора и правительства Михаила Жиганова, а также главы департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова.







Сегодня на пресс-конференции Андрей Травников подтвердил, что уволил Александра Титкова и Сергея Боярского, а остальные остаются руководителями департаментов, но выходят из состава правительства,





— это связано со сменой структуры, которую врио анонсировал ещё месяц назад в специальном интервью НГС.





Травников уточнил, что главные новшества в работе правительства — это появление отдельного социально-политического блока (его возглавил врио вице-губернатора Юрий Петухов) и инфраструктурно-экономического блока (врио председателя правительства Владимир Знатков). Сам врио губернатора лично возьмёт на себя финансы и науку.







«Заместитель губернатора Титков Александр Петрович — я с ним не продлеваю трудовые отношения. Он свой пост покидает.





Исполняет обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам Нелюбов Сергей Александрович. Также находится на сегодняшний день в отпуске Боярский Сергей Владимирович… Предполагается, что по возвращении из отпуска Сергей Владимирович также покидает свой пост», — рассказал 5 декабря Андрей Травников. По его словам, сейчас работу министра строительства выполняет заместитель Боярского. По данным сайта минстроя, у него было два заместителя — Иван Шмидт и Елена Бондаренко.





На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о причинах увольнения Титкова и Боярского врио губернатора заявил, что не хочет говорить об этом.







«Коллеги, не нужно пытаться брать меня измором. На наших предыдущих встречах я свою чёткую жизненную позицию обозначил. За редким исключением — таким исключением, например, могут быть какие-то коррупционные скандалы и проявления, — тогда я громко называю причину увольнения тех или иных сотрудников. Но в подавляющем большинстве случаев я не даю комментариев по своим кадровым решениям. Комментировать решения в данной ситуации у меня тоже оснований нет», — высказался Травников.





Он затруднился сказать, где теперь будут работать Александр Титков и Сергей Боярский, — но оба чиновника точно покинут свои посты.







Александр Титков долго работал в администрации Ленинского района





Прежде чем попасть в правительство, Александр Титков долго работал в администрации Ленинского района, возглавив её в 2008 году, и ещё несколько лет — в мэрии. В феврале 2013 года он стал руководителем свежесозданного Центрального округа. Весной 2014 года Титкова назначили врио заместителя губернатора. А в феврале 2016 года тогдашний глава региона Владимир Городецкий назначил его своим заместителем по социальной политике.







Александр Титков никогда не был замешан в громких публичных скандалах. Наоборот, Титкова называли человеком, который «может разговаривать с избирателями, что для чиновников мэрии — редкость». Например, во время конфликта вокруг вырубки елей перед зданием РЖД он приехал и сам поговорил с протестующими, напоминали политологи.





По мнению независимого политолога Дмитрия Пучкина, врио губернатора мог объективно оценить только последние два месяца работы Титкова — и как раз в это время случился так называемый инсулиновый скандал, когда в СМИ практически каждый день появлялись публикации о нехватке лекарства. Несмотря на то что здравоохранение курирует Олег Иванинский, за социальный блок в целом был ответственен именно Титков.





«Вообще в условиях, когда социальный блок является очень важным направлением, особенно накануне выборов — как президентских, так и губернаторских,





конечно, для врио губернатора важно иметь человека, которого именно он назначит. Поскольку здесь любые проблемы — особенно публичные скандалы — они недопустимы.





И ротация кадров здесь является вещью понятной, хотя, может, к нему (Александру Титкову. — М.М.) серьезных претензий не было.







И ещё — человек должен на определённых вещах специализироваться. Многие считают, что это наследие советских времён, когда человек мог заведовать сегодня филармонией, а завтра баней», — размышляет Дмитрий Пучкин, говоря об опыте Титкова по управлению совсем разными областями — от районной администрации до социального и политического блока.







Сергей Боярский оказался замешан в нескольких громких скандалах — например, с дольщиками





Уход Сергея Боярского с должности главы министерства строительства кажется более очевидным: за 10 лет работы в мэрии и за 3 года в правительстве он не раз попадал в скандалы с дольщиками и общественниками — противниками точечной застройки Новосибирска. Назначение Боярского в 2014 году было первым кадровым решением Владимира Городецкого на посту губернатора. В 2010 году Следственный комитет даже возбудил уголовное дело о нецелевом расходовании 4,7 млн рублей — Боярский был подозреваемым, но в итоге дело было прекращено.







«Есть внешние причины, репутационные, [Сергей Боярский] — это наиболее критикуемый министр. Вторая причина — что у него непростые отношения с Владимиром Знатковым.





Для новосибирской политической жизни это уникальный случай, когда о непростых отношениях [чиновников] пишется в печати. Никакому первому руководителю это, естественно, не понравится. В преддверии выборов у него должна быть команда монолитная, в которой не должно быть скандалов», — уверен политолог Пучкин.







По словам независимого аналитика строительного рынка Сергея Николаева, при Боярском было слишком много скандалов, связанных с обманутыми дольщиками — и несколько месяцев назад они снова потребовали отставки министра строительства.





«И в этом году Новосибирская область из лидеров по объёму ввода больше всех проваливается. Мы ещё в числе лидеров, но если в среднем по России падение порядка 8%, по Сибирскому федеральному округу — 13% за 9 месяцев, то по Новосибирской области больше 20%... По итогу всех этих моментов и возникло решение [врио губернатора]», — считает аналитик.







Сам Андрей Травников пообещал, что увольнением Титкова и Боярского он не ограничится: «Предвосхищая вопрос, будут ли в последующем новые кадровые решения и структурные изменения — да, подтверждаю, будут». Но, по традиции, называть имена будущих кандидатов на выход и имена тех, кто их заменит, Травников отказался.

