Жильё пошло по рукам

Квартиры, которые незаконно приватизировали сотрудники мэрии, успели перепродать

Дом по адресу улица Горбаня, 7, где работники мэрии в 2012–2014 годах приватизировали пять квартир маневренного фонда
Дом по адресу улица Горбаня, 7, где работники мэрии в 2012–2014 годах приватизировали пять квартир маневренного фонда

Прокуратура Новосибирской области подтвердила незаконность приватизации 5 квартир в доме № 7 на улице Горбаня, который относится к маневренному фонду мэрии Новосибирска. В 2012–2014 годах пятеро работников мэрии через суд добились приватизации жилья, после чего как минимум 2 квартиры были перепроданы в третьи руки — случилось это ещё в прошлом году. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что в списке счастливых владельцев бесплатной недвижимости оказались водитель мэрии и специалист-эколог. Подробнее — в нашем материале.

Прокуратура Новосибирской области подтвердила нарушение закона во время приватизации квартир в муниципальном маневренном фонде, о чем сообщил на прошлой неделе общественник Евгений Митрофанов. Работники мэрии через суд приватизировали 5 квартир в доме на улице Горбаня, 7. 


По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрея Колмакова, квартиры муниципального маневренного фонда действительно ушли в частные руки в годы, когда в мэрии работала команда Владимира Городецкого, а после — Владимира Знаткова. 


«Все квартиры, которые прозвучали в этой информации, действительно были получены в частную собственность по решению суда Кировского района. Они предоставлялись по договорам найма в 2005–2006 годах, и в 2012–2014 годах по решению Кировского суда были переданы в собственность гражданам», — прокомментировал ситуацию Андрей Колмаков, уточнив, судебные заседания по приватизации прошли до апреля 2014 года, а вот поставлены на учёт в Росреестре эти квартиры были действительно позже.


Каким образом Кировский суд разрешил приватизировать муниципальный маневренный фонд, пока никто объяснить не смог
Каким образом Кировский суд разрешил приватизировать муниципальный маневренный фонд, пока никто объяснить не смог


Прокомментировать решение Кировского районного суда — кто туда обращался, с какими требованиями, и почему суд разрешил приватизировать маневренный фонд, который передавать в частную собственность нельзя, — Андрей Колмаков не смог.


«В принципе она (приватизация квартир маневренного фонда. — И.К.) невозможна. <…> Это недопустимо.


Сейчас нет приватизированного маневренного фонда. То, что там было, вопросы действительно больше к суду», — развёл руками Колмаков.


По информации Колмакова, квартира № 20 в доме на улице Горбаня в 2013 году досталась специалисту комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Андрею Шабалину, квартира № 27 в апреле 2014 года передана в собственность водителю мэрии Алексею Матвееву, квартира № 28 в декабре 2012 года ушла сотруднице мэрии Любови Кожевниковой, квартира № 51 в апреле 2013 года приватизирована сотрудником муниципалитета Татьяной Рахманиной, а квартира № 62 в декабре 2012 года передана в собственность ещё одному работнику городской администрации Владимиру Плотникову. Как особо отметил Колмаков, никто из этих людей в мэрии уже не работает, кроме Татьяны Рахманиной. Увольнять её, по словам чиновника, не за что, так как к её работе у начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства претензий нет.


В двух из пяти по мнению прокуратуры незаконно приватизированных квартирах хозяева уже сменились
В двух из пяти по мнению прокуратуры незаконно приватизированных квартирах хозяева уже сменились


Областная прокуратура, проверив заявление Митрофанова, выписала представление об устранении правонарушения — проще говоря, приватизированные квартиры должны вернуться обратно в маневренный фонд. Андрей Колмаков в беседе с автором несколько раз назвал документ почему-то запросом, который якобы требует от муниципальной власти лишь подготовить информацию о владельцах приватизированных квартир. 


Однако старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил НГС.НОВОСТИ, что речь идёт именно о представлении об устранении правонарушения. 


В Кировской районном суде запрос о причинах и законности приватизации 5 квартир маневренного фонда остался без ответа.


Что будет дальше с этими квадратными метрами — неизвестно. Ответ на этот вопрос не удалось найти и в стенах дома № 7 на улице Горбаня: часть спорной недвижимости уже успели перепродать. В трех квартирах на звонки и стук в дверь вообще никто не отозвался, а владельцы ещё двух заявили, что приватизировавшие их люди уже здесь не живут. Например, квартира № 62 сменила своих владельцев ещё летом 2016 года. Новые владельцы оказались и в 28-й квартире. 


«Они давно здесь не живут. Они продали квартиру, где-то в Оби [теперь живут]», — объяснила корреспонденту новая владелица квартиры № 28.


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