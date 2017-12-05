Жильё пошло по рукам
Квартиры, которые незаконно приватизировали сотрудники мэрии, успели перепродать
Прокуратура Новосибирской области подтвердила незаконность приватизации 5 квартир в доме
Прокуратура Новосибирской области подтвердила нарушение закона во время приватизации квартир в муниципальном маневренном фонде, о чем сообщил на прошлой неделе общественник Евгений Митрофанов. Работники мэрии через суд приватизировали 5 квартир в доме на улице Горбаня, 7.
По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрея Колмакова, квартиры муниципального маневренного фонда действительно ушли в частные руки в годы, когда в мэрии работала команда Владимира Городецкого, а после — Владимира Знаткова.
«Все квартиры, которые прозвучали в этой информации, действительно были получены в частную собственность по решению суда Кировского района. Они предоставлялись по договорам найма в 2005–2006 годах, и в 2012–2014 годах по решению Кировского суда были переданы в собственность гражданам», — прокомментировал ситуацию Андрей Колмаков, уточнив, судебные заседания по приватизации прошли до апреля 2014 года, а вот поставлены на учёт в Росреестре эти квартиры были действительно позже.
Прокомментировать решение Кировского районного суда — кто туда обращался, с какими требованиями, и почему суд разрешил приватизировать маневренный фонд, который передавать в частную собственность нельзя, — Андрей Колмаков не смог.
«В принципе она (приватизация квартир маневренного фонда. — И.К.) невозможна. <…> Это недопустимо.
Сейчас нет приватизированного маневренного фонда. То, что там было, вопросы действительно больше к суду», — развёл руками Колмаков.
По информации Колмакова, квартира
Областная прокуратура, проверив заявление Митрофанова, выписала представление об устранении правонарушения — проще говоря, приватизированные квартиры должны вернуться обратно в маневренный фонд. Андрей Колмаков в беседе с автором несколько раз назвал документ почему-то запросом, который якобы требует от муниципальной власти лишь подготовить информацию о владельцах приватизированных квартир.
Однако старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил НГС.НОВОСТИ, что речь идёт именно о представлении об устранении правонарушения.
В Кировской районном суде запрос о причинах и законности приватизации 5 квартир маневренного фонда остался без ответа.
Что будет дальше с этими квадратными метрами — неизвестно. Ответ на этот вопрос не удалось найти и в стенах дома
«Они давно здесь не живут. Они продали квартиру, где-то в Оби [теперь живут]», — объяснила корреспонденту новая владелица квартиры
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В 2015 году полиция раскрыла грандиозную аферу с кражей чиновниками мэрии 1500 квартир — Владимир Городецкий признал свою причастность к их продаже.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова