Жильё пошло по рукам

Прокуратура Новосибирской области подтвердила незаконность приватизации 5 квартир в доме № 7 на улице Горбаня, который относится к маневренному фонду мэрии Новосибирска. В 2012–2014 годах пятеро работников мэрии через суд добились приватизации жилья, после чего как минимум 2 квартиры были перепроданы в третьи руки — случилось это ещё в прошлом году. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что в списке счастливых владельцев бесплатной недвижимости оказались водитель мэрии и специалист-эколог. Подробнее — в нашем материале.

Прокуратура Новосибирской области подтвердила нарушение закона во время приватизации квартир в муниципальном маневренном фонде, о чем сообщил на прошлой неделе общественник Евгений Митрофанов. Работники мэрии через суд приватизировали 5 квартир в доме на улице Горбаня, 7.







По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрея Колмакова, квартиры муниципального маневренного фонда действительно ушли в частные руки в годы, когда в мэрии работала команда Владимира Городецкого, а после — Владимира Знаткова.





«Все квартиры, которые прозвучали в этой информации, действительно были получены в частную собственность по решению суда Кировского района. Они предоставлялись по договорам найма в 2005–2006 годах, и в 2012–2014 годах по решению Кировского суда были переданы в собственность гражданам», — прокомментировал ситуацию Андрей Колмаков, уточнив, судебные заседания по приватизации прошли до апреля 2014 года, а вот поставлены на учёт в Росреестре эти квартиры были действительно позже.







Каким образом Кировский суд разрешил приватизировать муниципальный маневренный фонд, пока никто объяснить не смог





Прокомментировать решение Кировского районного суда — кто туда обращался, с какими требованиями, и почему суд разрешил приватизировать маневренный фонд, который передавать в частную собственность нельзя, — Андрей Колмаков не смог.







«В принципе она (приватизация квартир маневренного фонда. — И.К.) невозможна. <…> Это недопустимо.





Сейчас нет приватизированного маневренного фонда. То, что там было, вопросы действительно больше к суду», — развёл руками Колмаков.







По информации Колмакова, квартира № 20 в доме на улице Горбаня в 2013 году досталась специалисту комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Андрею Шабалину, квартира № 27 в апреле 2014 года передана в собственность водителю мэрии Алексею Матвееву, квартира № 28 в декабре 2012 года ушла сотруднице мэрии Любови Кожевниковой, квартира № 51 в апреле 2013 года приватизирована сотрудником муниципалитета Татьяной Рахманиной, а квартира № 62 в декабре 2012 года передана в собственность ещё одному работнику городской администрации Владимиру Плотникову. Как особо отметил Колмаков, никто из этих людей в мэрии уже не работает, кроме Татьяны Рахманиной. Увольнять её, по словам чиновника, не за что, так как к её работе у начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства претензий нет.







В двух из пяти по мнению прокуратуры незаконно приватизированных квартирах хозяева уже сменились





Областная прокуратура, проверив заявление Митрофанова, выписала представление об устранении правонарушения — проще говоря, приватизированные квартиры должны вернуться обратно в маневренный фонд. Андрей Колмаков в беседе с автором несколько раз назвал документ почему-то запросом, который якобы требует от муниципальной власти лишь подготовить информацию о владельцах приватизированных квартир.





Однако старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин подтвердил НГС.НОВОСТИ, что речь идёт именно о представлении об устранении правонарушения.





В Кировской районном суде запрос о причинах и законности приватизации 5 квартир маневренного фонда остался без ответа.







Что будет дальше с этими квадратными метрами — неизвестно. Ответ на этот вопрос не удалось найти и в стенах дома № 7 на улице Горбаня: часть спорной недвижимости уже успели перепродать. В трех квартирах на звонки и стук в дверь вообще никто не отозвался, а владельцы ещё двух заявили, что приватизировавшие их люди уже здесь не живут. Например, квартира № 62 сменила своих владельцев ещё летом 2016 года. Новые владельцы оказались и в 28-й квартире.





«Они давно здесь не живут. Они продали квартиру, где-то в Оби [теперь живут]», — объяснила корреспонденту новая владелица квартиры № 28.





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