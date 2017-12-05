Поезженные машины: «Крузер» для бедных

Этот внедорожник втрое дешевле Land Cruiser и такой же проходимый — но влазишь в него с трудом

В свежем выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом самый доступный вариант настоящего внедорожника от компании Toyota — модель Hilux Surf. Этот автомобиль с полноценной рамой, но с простеньким и маленьким салоном являлся этаким заменителем более дорогих «Крузеров» и «Прадо», не уступая им в проходимости. О стоимости Hilux Surf на новосибирской «вторичке» и о проблемах машины — в обзоре НГС.АВТО.









В Новосибирске «Сурф» стал известен во втором своём поколении (1989–1995) в период «великого японского нашествия». Достаточно компактный внедорожник был сравнительно доступен, имел полноценную раму, 21-сантиметровый клиренс, подключаемый полный привод, понижающую передачу.









Машина была создана на основе пикапа и по сравнению с ним имела богатую отделку — модный по тем временам красный велюр, люк, электрозеркала, круиз-контроль. Салон получил множество вариантов трансформации, но в целом автомобиль был несколько тесноват, в том числе и из-за высокого уровня пола.









Моторная гамма «Сурф» включала в себя множество дизелей и бензиновых двигателей объёмом от 2 до 3 литров и мощностью от 97 до 150 л.с. Трансмиссия — «автомат» или «механика». Автомобиль получился надёжным, «неубиваемым», поскольку унаследовал крепкое шасси пикапа — за это его и полюбили сибиряки.









В 1991 году машина претерпела рестайлинг — изменились оптика и некоторые детали экстерьера. В таком виде автомобиль просуществовал до 1995 года, когда вышло третье поколение.









Новый «Сурф» стал современней, чуть крупней, комфортней. Клиренс вырос до 22,5 сантиметра, появился центральный дифференциал — автомобиль получил постоянный полный привод с возможностью изменения распределения тяги по осям в зависимости от пробуксовок.









Двигатели стали более мощными — старший 3-литровый дизель выдавал 140 л.с., а старший бензиновый 3,4-литровый мотор — 185 л.с. Модель пережила два рестайлинга и выпускалась до 2002 года.









Размеры внедорожника четвёртого поколения существенно выросли, машина стала длиннее на 23 сантиметра и, главное, шире на 1,85 сантиметра, что сняло проблему тесноты салона. Задняя подвеска могла оснащаться пневмобаллонами.









Уровень отделки и оснащения салона подтянулся к старшим собратьям — продуманная эргономика, простор, современные органы управления, отделка кожей, подсветка, дисплей мультимедиа. Автомобиль дожил до 2009 года, а уже в 2011-м на российском рынке стал официально продаваться Hilux Pick Up, но интерес к нему был, конечно, уже минимальным.









Несмотря на выдающуюся надежность, проблемы у разных моделей Hilux Surf все-таки были. Поломки дизеля 2LT, перегрев бензинового V6, увеличивающийся со временем расход топлива, отказы электроподъёмника заднего стекла.









Купить на новосибирской «вторичке» старый «Сурф» начала 90-х годов можно за 200 000 – 300 000 рублей.





Третье поколение 1995–2002 годов выпуска продается за 500 000 – 600 000 рублей.





Редкие машины четвертого поколения младше 2003 года выставляются за 800 000 – 900 000 рублей.





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