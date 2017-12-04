Центр в осаде

Перекрытая улица Ленина в первый же рабочий день вызвала в центре Новосибирска мощную цепную реакцию — все соседние улицы погрузились в красно-бордовые пробки. Эксперименты с перекрытием Ленина власти уже устраивали в конце лета и осенью, но тогда это делалось только в выходные дни и не блокировало движение в центре. Сегодня же впервые в новейшей истории улица Ленина перекрыта именно в будний день. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко проехался по многострадальному центру и узнал, где образуются наибольшие пробки и какой лучше выбрать объездной путь.









Движение по улице Ленина на участке от площади Ленина до Советской власти запретили к вечеру пятницы, 1 декабря, установив на площади безобразные бетонные блоки. Изначально причиной такого решения называлось намерение мэрии Новосибирска разместить здесь «ледовый городок и торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией». Впрочем, строительство ледового городка на площади в прошлые годы обходилось без перекрытия, таким образом, нынешняя остановка автомобильного движения сделана исключительно ради торговли сувенирами из палаток. Мало того, улица будет закрыта целых два месяца, до 29 января.









«Мы блоки делаем, после этого начинается сооружение горок и ледовых городков, это самые короткие сроки, в которые мы можем уложиться. Мы хотим открыть ёлку раньше, чтобы горожане получили больше удовольствия», — сообщала ранее начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Тем временем горожане начали получать удовольствие уже сейчас. Автомобильный поток, который ранее с Красного проспекта уходил направо на Ленина, теперь вынужден двигаться далее, в сторону автовокзала.









На площади Ленина появился новый затор, который, по данным сервиса Яндекс.Пробки, простирается на всю длину площади. На перекрестке Красного с улицей Горького этот затор провоцирует усиление пробки на Горького.





«По состоянию на 15:00 в топ крупных дневных пробок попали заторы на Красном проспекте и улице Максима Горького. В это время скорость движения по Красному проспекту от улицы Орджоникидзе до Октябрьской магистрали не превышала 10 км/ч. Скорость движения по улице Максима Горького не превышала 8 км/ч», — отметила региональный представитель компании «Яндекс» Наталья Брус.

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Те водители, которым нужно попасть в тихий центр, поворачивают с Красного на Чаплыгина, Октябрьскую или Коммунистическую, и все эти улицы стоят в красных пробках. И это даже не в часы пик, а просто среди бела дня.









Проблему усугубляет и тот факт, что на всех трёх перечисленных улицах проезжая часть сейчас сужена из-за снега и припаркованных вторым рядом автомобилей, которые опять же переместились сюда с закрытой площади Ленина. В результате встречные автомобильные потоки на Октябрьской и Коммунистической, пытаясь разъехаться по одной полосе, блокируют друг друга и оглашают всю округу истошными гудками.









Припаркованными машинами теперь забиты под завязку не только эти три улицы, но и вся Ленина в сторону Димитрова, с прилегающими улочками и дворами. Ведь закрытие парковки на площади и участка улицы до Советской лишило центр порядка 300 парковочных мест. В итоге автомобилисты ещё больше нарушают правила, заезжая на тротуары и оккупируя дворы многоквартирных домов, что по цепной реакции усиливает недовольство местных жителей.









В вечерний час пик заторная ситуация ухудшилась — пробки на площади Ленина, улицах Горького, Орджоникидзе, Вокзальной магистрали удлинились и побагровели. К концу декабря интенсивность автомобильного движения в Новосибирске традиционно увеличится в связи с подготовкой к Новому году, и тогда центр может погрузиться в ещё больший коллапс. Сейчас же объехать проблемный участок на Ленина, если вам надо в тихий центр, с меньшими заторами можно по улицам Свердлова – Спартака и далее по улицам Урицкого – Революции. Если же вам с Красного проспекта надо на Димитровский мост, тогда, конечно, сразу поворачивайте направо на Вокзальную магистраль — и далее до проспекта Димитрова.





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