Трагедия в Степном: «Родители вышли, а дети сгорели»

Пятеро детей погибли в огне в собственном доме —  соседи называют многодетного отца убийцей

Утром 3 декабря в посёлке Степной в Искитимском районе загорелся трёхквартирный дом — сельчане дружно бросились тушить пожар, но пятерых детей, младшему из которых было всего семь месяцев, спасти не удалось. Многодетный глава семейства выскочил через окно. Соседи считают, что в смерти детей виноват именно он и уверены, что главу семьи надо было лишить родительских прав еще до трагедии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте трагедии, узнала подробности пожара и выяснила, от кого весь посёлок собирается защитить единственного ребёнка из этой многодетной семьи, оставшегося в живых. 


В сгоревшем доме жили шестеро детей
В сгоревшем доме жили шестеро детей


Звонок с сообщением о пожаре на улице Центральной в посёлке Степной поступил на пульт дежурного МЧС в 7:15. В это время пожар уже пыталась затушить своими силами местная добровольная пожарная команда. «В 6:55 начали тушить, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава посёлка Степной Юлия Глинкова. — Меня разбудили люди, я на голое тело куртку накинула, в калоши ноги сунула и побежала туда. Пока бежала, уже всем позвонила». 


По словам Глинковой, пожарные ехали в посёлок из Искитима, а это минимум 45 минут. «За 45 минут всё сгореть может, — переживает глава. — И мы, как всегда, тушили своими силами. У меня уже на системе это всё. Не часто пожары [происходят], но есть. И если бы не мои добровольцы, пластало бы там очень долго».


Так сейчас выглядит кухня и комната, где спали дети 
Так сейчас выглядит кухня и комната, где спали дети 


Пожарных вызвали соседи из ближайшей квартиры. «Я проснулась от сильного запаха дыма, смотрю — мы горим, все выскочили на улицу, смотрю — а соседи прям полыхают, я давай кричать им, и звонить пожарным», — вспоминает страшное утро соседка пострадавшей семьи Любовь Захарова. Женщина говорит сиплым шёпотом — из-за копоти у неё сел голос. 


«В момент возгорания все находящиеся в доме лица спали, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. — Пожар обнаружил гость дома, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя. Однако распространившийся по дому огонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище. В результате происшествия находившиеся в доме дети погибли, взрослым оказывается медицинская помощь».


Любовь Захарова выбежала, когда почувствовала запах дыма
Любовь Захарова выбежала, когда почувствовала запах дыма


Как пояснили в Следственном комитете, 32-летний хозяин горящей квартиры успел выбежать из дома, но пятеро детей — две девочки возрастом 5 и 7 лет и трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года, погибли — по предварительным данным, они отравились угарным газом ещё в первые минуты пожара.


«Дети задохнулись и сгорели, — объясняет местная жительница Екатерина Мамаева. — Трупы вытаскивали в пакетиках. Одного ребёнка нашли около дверей, видимо, пытался выползти, но задохнулся». 


По предварительной информации, дети надышались угарным газом
По предварительной информации, дети надышались угарным газом


По словам соседей, в ночь перед трагедией глава семейства Владимир П. выпивал вместе со своей новой беременной супругой Натальей, другом Владиславом и приятельницей. Компания жарила шашлыки прямо на веранде дома. По мнению местных жителей, именно горящий мангал и стал причиной пожара — первой загорелась веранда, от веранды огонь перебрался на кухню. По словам соседки Елены Касьяновой, первым пожар заметил Владислав, гость главы семейства, приехавший в гости из Искитима. «Он учуял запах, никого не разбудил. Видимо, выбил окно и вышел», — негодует девушка. 


Пожар произошёл в трёхвартином доме 
Пожар произошёл в трёхвартином доме 


Для жителей Степной страшная гибель детей стала настоящим шоком. К трёхквартирному дому, где произошёл пожар, то и дело подходят местные жители — люди с ужасом осматривают пепелище и ругают Владимира П., мужчину соседи называют не иначе как убийцей. Местные жители считают, что мужчина мог спасти детей, но не сделал этого. 


«Они сами вышли, а дети сгорели, — рыдает бабушка погибших детей Любовь Никончук. — Даже не пытались вытащить. Видать, в таком угаре были пьяные, что не смогли сообразить спьяну за что хвататься. Сами сообразили, что им надо выскакивать, а детей-то оставили. А дети спали, наверное, все». 


Посёлок Степной 
Посёлок Степной 


О том, что глава многодетной семьи выпивает, в посёлке знали все. На учёте мужчина не состоял, но, как объяснили в сельсовете, с проверками к нему постоянно заходили. «Мама детей, Оксана, первая жена Владимира, умерла у них 14 августа от цирроза печени, они выпивали, — объясняет Юлия Глинкова. — Володя остался с шестью детьми на руках, деньги он приличные получал по потери кормильца. Как Оксану похоронили, он за три месяца умудрился жениться. Официально женился, жена его уже беременная. Он (Владимир — А. И.) всё мечтал седьмого ребёнка сделать и получить бесплатно машину». 


В администрации подчёркивают, что с недавних пор мужчина стал выпивать реже, а за детьми он приглядывал. «Если раньше дети при живой матери могли всю зиму сидеть в квартире взаперти, потому что не было одежды, то потом всё изменилось... Вова стирал, Вова готовил. Конечно, все его будут сейчас винить, я с него ответственности не снимаю, бессовестный, сволочь, конечно», — сетует глава сельсовета. 


Никто из взрослых в огне не пострадал
Никто из взрослых в огне не пострадал


Однако, соседи рассказывают совсем другое — в селе считают, что следить за детьми Владимиру было некогда, всё время уходило на посиделки с друзьями. Поговаривают, что мужчина получал около 50 тысяч рублей пенсии, иногда сумма доходила до 100 тысяч. «Постоянно пил. И на почту к нам приходил с запахом перегара, — объясняет Елена Косьянова. — Ему говорили: "Вов, будь добр, не пей, заберут детей". Он не верил». 


Следственный отдел по Искитимскому району возбудил уголовное дело 
Следственный отдел по Искитимскому району возбудил уголовное дело 


Больше всего сейчас в посёлке боятся, что когда Владимир выйдет из больницы, то заберёт к себе своего 11-летнего сына Никиту. Соседи говорят, что мальчик и так чудом выжил, и обещают встать горой на защиту ребёнка. 


В ночь перед пожаром мальчик ночевал у бабушки. «Пока тепло было, они все у меня были, — пояснила Любовь Никончук. — Потом ко мне только двое учеников ходили. В первый класс пошла Снежочек, она всегда приходила, в этот раз почему-то её не было, только один Никита. Двое суток у нас ночевал, не хотел домой идти, не хотел этот бардак видеть». 


Дом №23 на улице Центральной 
Дом №23 на улице Центральной 


По словам женщины, после смерти дочери она хотела забрать внуков к себе, но ей не дали. Теперь она жалеет о том, что не смогла отстоять своих внуков, больше всего в своей жизни. «Я Диму никому не отдам, — голос Никончук опять срывается, пенсионерка плачет. — Мы будем бороться за него, этого тунеядца лишим отцовства. Как так? Четверо взрослых людей остались живы, а детей у меня нету, дети сгорели». 


С самого утра на пепелище идут соседи — они несут вещи для оставшегося в живых 11-летнего мальчика
С самого утра на пепелище идут соседи — они несут вещи для оставшегося в живых 11-летнего мальчика


В посёлке сейчас собирают одежду, учебники и канцелярию для 11-летнего Никиты. Местные жители несут и деньги — их собирают на похороны погибших. 


Сельчане собирают деньги на похороны детей
Сельчане собирают деньги на похороны детей


Никита уверенно идёт к завалам когда-то родного дома. Мальчик осматривает руины, и кидается к углу дома, где стоит почерневший от копоти велосипед. «На нём ещё можно ездить, заберу, только помыть надо и всё», — уверенно произносит мальчик и улыбается уголками губ. Через мгновение улыбки нет, ребёнок как будто вспоминает что-то страшное, его лицо опять мрачнеет — и он резко кидает велосипед на землю. 


На пепелище тут и там валяются детские вещи 
На пепелище тут и там валяются детские вещи 


Напомним, в начале ноября в пожаре в частном доме в Первомайском районе Новосибирска случился пожар, в котором взрослые сумели спасти детей: глава семейства погиб в огне, а девочка и мальчик успели выбежать.

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