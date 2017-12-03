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Тест-драйв: джип из легковушки

Японцы сделали кроссовер на одной базе с Impreza — он скачет по огромным ямам и шокирует багажником

Японская Subaru выпустила обновленный кроссовер XV, построенный на глобальной унифицированной платформе Subaru Global Platform. «Первопроходцем» новой платформы была Impreza и вот дошла очередь до кроссоверов марки. Есть ли толк от «увеличенной на 70% жесткости кузова» и стоит ли XV своих, весьма немалых денег — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Тест-драйв: джип из легковушки


Subaru XV (предоставлен официальным дилером «Фастар») — это такой компактный паркетник размером примерно с «Кашкай». Только злее и мужественнее.



Тест-драйв: джип из легковушки


Внешний вид нового XV, на мой взгляд, самый современный и гармоничный из всей актуальной линейки Subaru. Спереди бросаются в глаза светодиодные огни в форме этаких скобок. 



Тест-драйв: джип из легковушки


По кузову много острых граней, кроссовер облачен в мощный черный внедорожный обвес.



Тест-драйв: джип из легковушки


Сзади изюминку придают ребристые вертикальные выступы в нижней части бампера. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Но, конечно, внешне он маловат, прямо на грани с легковушкой — «универсалом повышенной проходимости».



Тест-драйв: джип из легковушки


В салоне просторно и «дорого, богато», по крайней мере в этой топовой версии за 2 миллиона. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Сложносочинённая передняя панель имеет два яруса, а пластиковая вставка приятно отливает матовым титаном. 


Тест-драйв: джип из легковушки


По центру — большая мультимедиа с вертикальными воздуховодами по бокам, в стиле Ford.



Тест-драйв: джип из легковушки


Декор дверей — и титановый пластик, и хром, и кожа, и карбон. Но в целом получилось вполне аккуратно, без излишеств. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Вот какими должны быть кнопки стеклоподъемников — интересной формы, с нарядными хромированными кончиками. А не угрюмые черные прямоугольники, как у многих современных моделей авто. 



Тест-драйв: джип из легковушки


В автомобиле три дисплея — на приборке, основной по центру, и вспомогательный по верху передней панели. На последний выводится информация климат-контроля и анимированное содержание фирменной системы EyeSight, которая включает в себя функции активного круиз-контроля, удержания полосы и автоматического торможения



Тест-драйв: джип из легковушки


Об этой систему чуть позже, вернемся к салону. Сзади умеренно тесно, крыша имеет явный скат, но вроде это не заставляет пассажиров биться о неё головой. Впервые вижу в максимальной комплектации современного автомобиля такой угрюмый центральный тоннель сзади — просто чёрное пространство без единого дефлектора и без единой кнопки. Зато лаконично. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Багажник при первом взгляде удивляет своей «мелкостью». Потом понимаешь, что чуть ли не половину объема «сожрал» подпол, где находятся полноразмерная запаска и огромные бестолковые пенопластовые формы. Ни то, ни другое в обычной жизни автолюбителю особо не нужно. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Этот Subaru XV оснащен 2-литровым оппозитным атмосферником мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором CVT Lineatronic. Привод полный.



Тест-драйв: джип из легковушки


Разгон с этим мотором до сотни за 10,6 секунды — показатель так себе для Subaru. Зато оппозитный двигатель выдает неплохой насыщенный рык, которого на обычных 4-цилиндровых моторах сейчас не найдешь. И вот с этим рыком можно представлять себя в гоночном болиде, только не смотреть на приборку.



Тест-драйв: джип из легковушки


Вариаторная "троллейбусная" прямолинейная тяга тоже не способствует ощущению драйва в этом автомобиле. Хотя здесь получше, чем в Nissan.



Тест-драйв: джип из легковушки


А вот подвеска получилась энергоемкой и комфортной. На бездорожье автомобиль можно не сдерживать и довольно быстро ехать по умеренным кочкам — он не будет скакать и глушить вас звуками пробоя подвески.



Тест-драйв: джип из легковушки


В целом машина упорно борется с преградами, у неё хороший 22-сантиметровый клиренс и коротенькие свесы, особенно задний. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Даже если где-то сел, начинаешь буксовать, кажется что всё — машина потихоньку упрямо борется, и все-таки выезжает из ловушки по миллиметрам. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Полный привод Subaru XV  — это симметричная схема с постоянной тягой на передней и задней осях. Здесь довольно расторопная муфта, которая оперативно меняет стандартное соотношение тяги  60/40 в любую другую сторону в зависимости от дорожной ситуации. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Вернемся к системе EyeSight — активный круиз, распознавание преград и контроль полосы движение здесь сделаны на основе работы видеокамер на верху лобового стекла и анализа картинки с них. То есть, у Subaru «всё не как у людей» — большинство производителей использует менее интеллектуальные, но надёжные радарные системы.



Тест-драйв: джип из легковушки


В результате, система EyeSight требует постоянного контроля за собой — в режиме активного круиза, например, автомобиль может внезапно потерять впереди идущую машину и начать резко разгоняться. 



Тест-драйв: джип из легковушки


Стоит Subaru дорого, в том числе и по причине отсутствия производства в России. Этот максимальный XV с системами EyeSight, кожаным салоном  и светодиодной оптикой оценивается в забавные 1 999 900 рублей — чтоб никто не догадался, что это уже 2 миллиона. 


Тест-драйв: джип из легковушки


Дешёвая комплектация XV с 1,6-литровым атмосферником стоит 1 599 000 рублей. Но за эти деньги уже  можно взять более крупный Nissan X-Trail с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом. 


Ранее портал НГС.АВТО провёл тест-драйв обновленного Subaru Forester


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

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