Тест-драйв: джип из легковушки

Японцы сделали кроссовер на одной базе с Impreza — он скачет по огромным ямам и шокирует багажником

Японская Subaru выпустила обновленный кроссовер XV, построенный на глобальной унифицированной платформе Subaru Global Platform. «Первопроходцем» новой платформы была Impreza и вот дошла очередь до кроссоверов марки. Есть ли толк от «увеличенной на 70% жесткости кузова» и стоит ли XV своих, весьма немалых денег — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.









Subaru XV (предоставлен официальным дилером «Фастар») — это такой компактный паркетник размером примерно с «Кашкай». Только злее и мужественнее.













Внешний вид нового XV, на мой взгляд, самый современный и гармоничный из всей актуальной линейки Subaru. Спереди бросаются в глаза светодиодные огни в форме этаких скобок.













По кузову много острых граней, кроссовер облачен в мощный черный внедорожный обвес.













Сзади изюминку придают ребристые вертикальные выступы в нижней части бампера.













Но, конечно, внешне он маловат, прямо на грани с легковушкой — «универсалом повышенной проходимости».













В салоне просторно и «дорого, богато», по крайней мере в этой топовой версии за 2 миллиона.













Сложносочинённая передняя панель имеет два яруса, а пластиковая вставка приятно отливает матовым титаном.









По центру — большая мультимедиа с вертикальными воздуховодами по бокам, в стиле Ford.













Декор дверей — и титановый пластик, и хром, и кожа, и карбон. Но в целом получилось вполне аккуратно, без излишеств.













Вот какими должны быть кнопки стеклоподъемников — интересной формы, с нарядными хромированными кончиками. А не угрюмые черные прямоугольники, как у многих современных моделей авто.













В автомобиле три дисплея — на приборке, основной по центру, и вспомогательный по верху передней панели. На последний выводится информация климат-контроля и анимированное содержание фирменной системы EyeSight, которая включает в себя функции активного круиз-контроля, удержания полосы и автоматического торможения













Об этой систему чуть позже, вернемся к салону. Сзади умеренно тесно, крыша имеет явный скат, но вроде это не заставляет пассажиров биться о неё головой. Впервые вижу в максимальной комплектации современного автомобиля такой угрюмый центральный тоннель сзади — просто чёрное пространство без единого дефлектора и без единой кнопки. Зато лаконично.













Багажник при первом взгляде удивляет своей «мелкостью». Потом понимаешь, что чуть ли не половину объема «сожрал» подпол, где находятся полноразмерная запаска и огромные бестолковые пенопластовые формы. Ни то, ни другое в обычной жизни автолюбителю особо не нужно.













Этот Subaru XV оснащен 2-литровым оппозитным атмосферником мощностью 150 л. с., который работает в паре с вариатором CVT Lineatronic. Привод полный.













Разгон с этим мотором до сотни за 10,6 секунды — показатель так себе для Subaru. Зато оппозитный двигатель выдает неплохой насыщенный рык, которого на обычных 4-цилиндровых моторах сейчас не найдешь. И вот с этим рыком можно представлять себя в гоночном болиде, только не смотреть на приборку.













Вариаторная "троллейбусная" прямолинейная тяга тоже не способствует ощущению драйва в этом автомобиле. Хотя здесь получше, чем в Nissan.













А вот подвеска получилась энергоемкой и комфортной. На бездорожье автомобиль можно не сдерживать и довольно быстро ехать по умеренным кочкам — он не будет скакать и глушить вас звуками пробоя подвески.













В целом машина упорно борется с преградами, у неё хороший 22-сантиметровый клиренс и коротенькие свесы, особенно задний.













Даже если где-то сел, начинаешь буксовать, кажется что всё — машина потихоньку упрямо борется, и все-таки выезжает из ловушки по миллиметрам.













Полный привод Subaru XV — это симметричная схема с постоянной тягой на передней и задней осях. Здесь довольно расторопная муфта, которая оперативно меняет стандартное соотношение тяги 60/40 в любую другую сторону в зависимости от дорожной ситуации.













Вернемся к системе EyeSight — активный круиз, распознавание преград и контроль полосы движение здесь сделаны на основе работы видеокамер на верху лобового стекла и анализа картинки с них. То есть, у Subaru «всё не как у людей» — большинство производителей использует менее интеллектуальные, но надёжные радарные системы.













В результате, система EyeSight требует постоянного контроля за собой — в режиме активного круиза, например, автомобиль может внезапно потерять впереди идущую машину и начать резко разгоняться.













Стоит Subaru дорого, в том числе и по причине отсутствия производства в России. Этот максимальный XV с системами EyeSight, кожаным салоном и светодиодной оптикой оценивается в забавные 1 999 900 рублей — чтоб никто не догадался, что это уже 2 миллиона.









Дешёвая комплектация XV с 1,6-литровым атмосферником стоит 1 599 000 рублей. Но за эти деньги уже можно взять более крупный Nissan X-Trail с 2-литровым мотором, вариатором и передним приводом.





Ранее портал НГС.АВТО провёл тест-драйв обновленного Subaru Forester.





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