«Чувствую, что там всё плачевно»

«ПТК-30» остановила все стройки в городе — застройщик откровенно ответил на претензии дольщиков

Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника
Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника

Группа «ПТК-30» в последние месяцы оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сперва начали бунтовать рабочие на стройках, а затем под следствие попал руководитель и совладелец целого ряда входящих в группу компаний Антон Коновалов. Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника: в сообществах компании в соцсетях они каждый день оставляют множество сообщений, которые чаще всего остаются без ответа. НГС.НОВОСТИ поговорили с дольщиками, а гендиректор группы Владимир Коновалов честно описал ситуацию на каждом из проектов компании.

«Из Росреестра мне позвонили и сказали, что они в шоке»


Иван Галушко, ЖК «Ваш выбор», Вилюйская, 7: «Квартиру покупала бабушка в марте 2014 года. Договор нам оформили так, якобы мы отдали деньги по договору беспроцентного займа. Потом составили договор долевого участия на квартиру — по этому договору нам гасили заём квартирой. Но договор долевого участия не был зарегистрирован в Росреестре, потому что квартира на тот момент находилась в обременении банка — это в нём было прописано.


По сути, они не имели права продавать залоговые квартиры, должны были сначала снять обременение, а потом продавать эти квартиры и делать всё по-человечески. Мы сначала не хотели договор подписывать. Менеджеры все вместе накинулись и начали уговаривать: да вы что, мы серьёзная компания, мы 20 лет на рынке, у нас просто такая схема строительства. Мы им отдали деньги, поверили.


С тех пор прошло почти 4 года: в 2015 году дом был сдан, а квартира из залога выведена не была. Сейчас она принадлежит "Инвесткому" и находится в обременении банка "Открытие". Мы в этой квартире живём уже почти 3 года, сделали ремонт, а на руках у нас только договор долевого участия, не зарегистрированный в Росреестре, договор о предоставлении беспроцентного займа и переуступки прав на меня. Я живу в квартире, мне платёжки приходят, а там написано: собственник — "Инвестком".


Оказавшиеся в залоге «свечки» на Вилюйской
Оказавшиеся в залоге «свечки» на Вилюйской


По сути, мы к этим квартирам не имеем никакого отношения. Некоторые, чтобы зарегистрироваться в них, брали в аренду свою же квартиру. И 115 семей сидит в таком положении, не знаем, куда обращаться и что делать. Есть те, кто судился, но судьи не удовлетворяют требований, потому что договоры являются заключёнными, только если зарегистрированы в Росреестре.


Я много всяких писем писал. Написал жалобу президенту, оттуда в Росреестр жалобу направили. Из Росреестра мне позвонили и сказали, что они в шоке: они вообще не знали, что эти квартиры кому-то проданы, у них по документам они должны пустыми стоять.


Хочется верить в лучшее. Мы не выйдем из этих квартир, мы их не оставим. Куда мне идти? У меня другого жилья нет».


Владимир Коновалов: «Мы с этим банком — тогда это был "Номос-банк", сейчас "Открытие" — освоили до этого две площадки: три дома на Кузьмы Минина и два дома на Залесского. С вводом каждого дома банк освобождал из залога площади, мы их реализовывали и рассчитывались. Так же мы ринулись в проект с тремя домами на Выборной в 2013 году. Бизнес-план был немножко натянутый: с учётом роста цен на недвижимость и стабильных цен на материалы. Но, грубо говоря, наступил 2014 год, и у нас настал дефицит денежных средств на завершение.


В 2015 году у банка были осложнения. Почему они и не освободили квартиры — им нужна была как можно бо́льшая залоговая масса. Дома сданы, квартиры людям предоставлены, осталось решить задачу, как освободить их из-под залога. 


Помимо залогов в виде квартир у банка в допзалоге находится наше имущество — это здание (здание офиса «ПТК-30». — Л.П.), производственная база, техника. Этого достаточно, чтобы рассчитаться с остатком этого кредита. Мы начали этим заниматься ещё летом. В августе банк перестал нам отвечать, там ввели внешнее управление. Сейчас там новая администрация, мы ведём переговоры по реализации или переуступке этого здания и других активов, чтобы закрыть остаток кредита и вывести из залога всю оставшуюся массу.


Я спокоен перед дольщиками: у банка нет желания продавать их, если есть иной актив. Эта проблема, я надеюсь, будет положительно решена в ближайшее время. Либо мы согласимся на переуступку, либо найдём реального покупателя».


«Мы до последнего надеемся, что дом достроится»


Недостроенные дома на Выборной
Недостроенные дома на Выборной


Анна (имя изменено), ЖК «Ваш выбор», Выборная, 5: «Когда мы покупали квартиру, мы мониторили рынок, не просто пришли и купили. Я сотрудник очень большой организации, которая сотрудничает с "ПТК-30", они и сейчас сотрудничают. Кроме того, наш 5-й дом был почти построен. Документы зарегистрировали в юстиции, вроде всё чисто.


Квартиру мы купили в феврале 2017 года, а в марте они начали выводить рабочих с объекта — было видно по онлайн-камерам, что рабочих становилось всё меньше, потом стройка опустела. На данный момент рабочих на стройке нет. Если раньше были хоть на каком-то объекте, то сейчас их вообще нет, ни на одной стройке.


С июня Владимир Коновалов не мог с нами встретиться даже просто объяснить создавшуюся ситуацию. В сентябре, когда начали сотрудники масштабно увольняться, мы тоже запаниковали. Собрание у нас было только, наверное, 1-2 октября. Нам обещали вот-вот восстановить стройку, но сейчас вообще ситуация непонятная.


Мы прошлись по всем инстанциям. У нас есть отписки от прокуратуры, от минстроя, от департамента строительства, от технадзора. Пишут, что стройка не заморожена, работы ведутся, просто очень медленно, так как у застройщика тяжёлая финансовая ситуация.


Мы до последнего надеемся, что дом достроится. Мы понимаем застройщика и готовы пойти ему навстречу, хотим, чтобы у нас был налажен диалог с ним и властью, чтобы началось какое-то движение».


Владимир Коновалов: «На 5-м доме на следующей неделе уже начнут работать сантехники и электрики — договоры с ними уже подписаны, квартиры, необходимые для реализации, предоставлены. Готовим сейчас договор с фасадчиками, на производство и монтаж окон. Я надеюсь, что в первом полугодии мы этот дом подготовим к сдаче.


Что касается 6-го дома, то я его начну, если мы продолжим монолитные работы на Зорге. Отдельно работать на маленьком объекте — это слишком большие издержки».


«Семь лет там была голая земля»


ЖК «Времена года»
ЖК «Времена года»


Марина В., ЖК «Времена года», ул. Зорге, 229: «В мае 2008 года я сделала взнос и заключила сперва договор займа с ООО "Авангард", потом предварительный договор участия в долевом строительстве. Изначально должен был быть высокий монолитный дом.


Где-то в декабре 2009 года Коновалов нас пригласил в офис, объяснил, что у компании какие-то трудности, что они сейчас пытаются попасть в государственную программу. Для этого они переделали дома, убрали монолитные высотки и предложили в 9-этажке выбрать квартиру. Кто-то начал возмущаться, но я поняла, что нам предлагают заключить договор, который будет зарегистрирован в Росреестре, потому что иначе они под эту программу не подходили, — это уже было что-то, до этого у нас просто были бумажки на руках.


Семь лет там была голая земля. Я периодически подъезжала, смотрела на эту линию горизонта, ничего там не двигалось. У меня была единственная надежда, что земля с обременением, так как в Росреестре зарегистрировано. Поэтому, когда в 2015 году позвонили и сказали, что всё-таки будут строить, конечно, мы обрадовались, что какое-то движение началось.


По планам застройщика в комплексе должно быть 11 домов
По планам застройщика в комплексе должно быть 11 домов


Мы заключили договор уже на новый дом, нам опять предложили выбрать квартиру. Тут квартиры стали площадью немного больше, бонусом нам 5 метров сверху надбавили. Конечно, если посчитать со времён вложения за пользование денежными средствами, то эта квартира уже должна была быть в 2 раза больше минимум.


Я никуда не обращалась: я немножко знаю всю эту систему юридическую, там ничего добиться нельзя было. Опять-таки не думаю, что они там мошенники, всё-таки пытаются компанию спасти уже много лет».


Владимир Коновалов: «Сейчас там прорабатывается вариант продолжить работы, я сегодня разговаривал с Игорем Безматерных (управляющий Новосибирским отделением Сбербанка. — Л.П.). Переговоры больше месяца идут, это не от меня пока зависит: Сбербанк как основной кредитор ищет нам партнёра. Формально это означает, что мы переуступим площадку, чтобы застройщиком была другая компания, а мы были генподрядчиком».


«С каждым сезоном становилось всё хуже»


Дом № 1 в ЖК «Радуга» почти достроен
Дом № 1 в ЖК «Радуга» почти достроен


Татьяна Яковлева, ЖК «Радуга», Волховская, 37 к1: «Квартиру мы покупали в 2015 году, и срок сдачи был в 2015 году, но нам сразу озвучили, что сроки будут переноситься квартала на два, и мы были готовы ждать.


Тогда поднимали каркас дома, и достаточно быстро: за неделю-полторы этаж, стройка шла полным ходом. Сентябрь-октябрь они проработали, темпы были хорошие, с морозами начало всё замедляться. Люди были, работали — в итоге каркас подняли, стены заполнили, но с каждым сезоном всё хуже и хуже становилось.


Масштабные обращения мы начали с весны этого года, когда всё встало. На всех собраниях нам озвучивали сроки, но проходил месяц и никаких изменений не было. И так было 2-3 собрания в течение этого года.


Мы написали коллективные обращения в минстрой и в ОНФ. В ОНФ за нас маленечко борются: собрания проводят с властью, с тем же минстроем, мэрией, как-то пытаются решить вопрос. Из минстроя ответ пришёл неоднозначный: мы провели проверку, нашли нарушения, привлекли к административной ответственности, — всё. Где проверки, какие проверки, какие нарушения, какие штрафы — ничего не написали.


Цветные «свечки» в комплексе уже давно построены и сданы, но до сих пор не обжиты
Цветные «свечки» в комплексе уже давно построены и сданы, но до сих пор не обжиты


В ноябре у нас было собрание с представителем минстроя и мэрией. В основном обсуждали вопрос со второй "свечкой", которая официально введена в эксплуатацию, но туда никого не впускают, коммуникации не подключены. Наш вопрос так поверхностно задели, что надо что-то делать. И сейчас мы думаем, что делать. Никто не хочет никаких банкротств, есть надежда, что всё достроят».


Владимир Коновалов: «2-й дом, который мы сдали, но нужно до конца дотянуть. Потихоньку мы работаем сейчас, переключаем подстанцию на постоянную энергию, и я надеюсь, что декабрём мы всё необходимое для жизнедеятельности подключим.


1-й и 4-й дом — нам нужно осмотреться, чтобы не повторить ошибки 2016-2017 года, когда мы активно работали, а долги по зарплате опережали поступления финансовых средств. Несложно сегодня людей вывести [на объект], но лучше здесь либо подождать удобной ситуации, либо подобрать инвестора, как это у нас было в 2009 году».


«Самое главное — как дольщики будут выкручиваться»


ЖК «Деловой квартал»
ЖК «Деловой квартал»


Михаил Топориков, ЖК «Деловой квартал», Дуси Ковальчук, 378«а»: «Квартиру я покупал в ноябре 2016 года, срок сдачи был — декабрь 2017. Тогда ставили каркас, он был готов почти наполовину, он прекрасно строился.


Так было где-то до середины лета. Я на работу каждый день проезжал мимо, смотрю — как-то кран всё время в одном положении стоит и не двигается. Стал звонить, интересоваться, как ситуация. Они не скрывались и не придумывали никаких историй, сказали, что время сейчас непростое, средства изыскивают. Говорили, что в октябре начнётся строительство, а когда я позвонил ближе к концу октября, сказали, что точно в начале ноября.


Проблемы со строительством комплекса застройщик обещает решить до конца года
Проблемы со строительством комплекса застройщик обещает решить до конца года


1 ноября собирали дольщиков, директор собирал сам, к его чести. На собрании дольщиков Коновалов сказал, что в ноябре всё возобновится, срок сдачи сдвинут на год — на конец 2018 года. Но ноябрь закончился, до сегодняшнего дня там ничего не сдвинулось, и я чувствую, что там всё плачевно. Пишут, что денег в компании нет.


Как они будут выкручиваться — не знаю. Но самое главное — как дольщики будут выкручиваться. Я долго выбирал, искал надёжную компанию, поизучал: они много объектов сдали и раньше по срокам укладывались. А получается так.


Как сейчас будет, непонятно. Но они ни от чего не отказываются, не прячутся в Таиландах, — это надежду вселяет».


Владимир Коновалов: «Я надеюсь, что в ближайшие дни мы дооформим там вопросы землепользования, после этого продолжим работу на старых и новых объектах. До конца года мы постараемся это сделать, я уже вижу это по документам».


Читайте также: В этом году проблема обманутых дольщиков гремела в основном в районе улицы Тульской — 200 дольщиков домов на Тульской, 80-82 даже голодали на площади Ленина.

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