«Чувствую, что там всё плачевно»

Группа «ПТК-30» в последние месяцы оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сперва начали бунтовать рабочие на стройках , а затем под следствие попал руководитель и совладелец целого ряда входящих в группу компаний Антон Коновалов. Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника: в сообществах компании в соцсетях они каждый день оставляют множество сообщений, которые чаще всего остаются без ответа. НГС.НОВОСТИ поговорили с дольщиками, а гендиректор группы Владимир Коновалов честно описал ситуацию на каждом из проектов компании.

«Из Росреестра мне позвонили и сказали, что они в шоке»





Иван Галушко, ЖК «Ваш выбор», Вилюйская, 7: «Квартиру покупала бабушка в марте 2014 года. Договор нам оформили так, якобы мы отдали деньги по договору беспроцентного займа. Потом составили договор долевого участия на квартиру — по этому договору нам гасили заём квартирой. Но договор долевого участия не был зарегистрирован в Росреестре, потому что квартира на тот момент находилась в обременении банка — это в нём было прописано.







По сути, они не имели права продавать залоговые квартиры, должны были сначала снять обременение, а потом продавать эти квартиры и делать всё по-человечески. Мы сначала не хотели договор подписывать. Менеджеры все вместе накинулись и начали уговаривать: да вы что, мы серьёзная компания, мы 20 лет на рынке, у нас просто такая схема строительства. Мы им отдали деньги, поверили.







С тех пор прошло почти 4 года: в 2015 году дом был сдан, а квартира из залога выведена не была. Сейчас она принадлежит "Инвесткому" и находится в обременении банка "Открытие". Мы в этой квартире живём уже почти 3 года, сделали ремонт, а на руках у нас только договор долевого участия, не зарегистрированный в Росреестре, договор о предоставлении беспроцентного займа и переуступки прав на меня. Я живу в квартире, мне платёжки приходят, а там написано: собственник — "Инвестком".







Оказавшиеся в залоге «свечки» на Вилюйской





По сути, мы к этим квартирам не имеем никакого отношения. Некоторые, чтобы зарегистрироваться в них, брали в аренду свою же квартиру. И 115 семей сидит в таком положении, не знаем, куда обращаться и что делать. Есть те, кто судился, но судьи не удовлетворяют требований, потому что договоры являются заключёнными, только если зарегистрированы в Росреестре.







Я много всяких писем писал. Написал жалобу президенту, оттуда в Росреестр жалобу направили. Из Росреестра мне позвонили и сказали, что они в шоке: они вообще не знали, что эти квартиры кому-то проданы, у них по документам они должны пустыми стоять.







Хочется верить в лучшее. Мы не выйдем из этих квартир, мы их не оставим. Куда мне идти? У меня другого жилья нет».







Владимир Коновалов: «Мы с этим банком — тогда это был "Номос-банк", сейчас "Открытие" — освоили до этого две площадки: три дома на Кузьмы Минина и два дома на Залесского. С вводом каждого дома банк освобождал из залога площади, мы их реализовывали и рассчитывались. Так же мы ринулись в проект с тремя домами на Выборной в 2013 году. Бизнес-план был немножко натянутый: с учётом роста цен на недвижимость и стабильных цен на материалы. Но, грубо говоря, наступил 2014 год, и у нас настал дефицит денежных средств на завершение.





В 2015 году у банка были осложнения. Почему они и не освободили квартиры — им нужна была как можно бо́льшая залоговая масса. Дома сданы, квартиры людям предоставлены, осталось решить задачу, как освободить их из-под залога.





Помимо залогов в виде квартир у банка в допзалоге находится наше имущество — это здание (здание офиса «ПТК-30». — Л.П.), производственная база, техника. Этого достаточно, чтобы рассчитаться с остатком этого кредита. Мы начали этим заниматься ещё летом. В августе банк перестал нам отвечать, там ввели внешнее управление. Сейчас там новая администрация, мы ведём переговоры по реализации или переуступке этого здания и других активов, чтобы закрыть остаток кредита и вывести из залога всю оставшуюся массу.







Я спокоен перед дольщиками: у банка нет желания продавать их, если есть иной актив. Эта проблема, я надеюсь, будет положительно решена в ближайшее время. Либо мы согласимся на переуступку, либо найдём реального покупателя».







«Мы до последнего надеемся, что дом достроится»





Недостроенные дома на Выборной





Анна (имя изменено), ЖК «Ваш выбор», Выборная, 5: «Когда мы покупали квартиру, мы мониторили рынок, не просто пришли и купили. Я сотрудник очень большой организации, которая сотрудничает с "ПТК-30", они и сейчас сотрудничают. Кроме того, наш 5-й дом был почти построен. Документы зарегистрировали в юстиции, вроде всё чисто.







Квартиру мы купили в феврале 2017 года, а в марте они начали выводить рабочих с объекта — было видно по онлайн-камерам, что рабочих становилось всё меньше, потом стройка опустела. На данный момент рабочих на стройке нет. Если раньше были хоть на каком-то объекте, то сейчас их вообще нет, ни на одной стройке.







С июня Владимир Коновалов не мог с нами встретиться даже просто объяснить создавшуюся ситуацию. В сентябре, когда начали сотрудники масштабно увольняться, мы тоже запаниковали. Собрание у нас было только, наверное, 1-2 октября. Нам обещали вот-вот восстановить стройку, но сейчас вообще ситуация непонятная.





Мы прошлись по всем инстанциям. У нас есть отписки от прокуратуры, от минстроя, от департамента строительства, от технадзора. Пишут, что стройка не заморожена, работы ведутся, просто очень медленно, так как у застройщика тяжёлая финансовая ситуация.







Мы до последнего надеемся, что дом достроится. Мы понимаем застройщика и готовы пойти ему навстречу, хотим, чтобы у нас был налажен диалог с ним и властью, чтобы началось какое-то движение».







Владимир Коновалов: «На 5-м доме на следующей неделе уже начнут работать сантехники и электрики — договоры с ними уже подписаны, квартиры, необходимые для реализации, предоставлены. Готовим сейчас договор с фасадчиками, на производство и монтаж окон. Я надеюсь, что в первом полугодии мы этот дом подготовим к сдаче.







Что касается 6-го дома, то я его начну, если мы продолжим монолитные работы на Зорге. Отдельно работать на маленьком объекте — это слишком большие издержки».







«Семь лет там была голая земля»





ЖК «Времена года»





Марина В., ЖК «Времена года», ул. Зорге, 229: «В мае 2008 года я сделала взнос и заключила сперва договор займа с ООО "Авангард", потом предварительный договор участия в долевом строительстве. Изначально должен был быть высокий монолитный дом.







Где-то в декабре 2009 года Коновалов нас пригласил в офис, объяснил, что у компании какие-то трудности, что они сейчас пытаются попасть в государственную программу. Для этого они переделали дома, убрали монолитные высотки и предложили в 9-этажке выбрать квартиру. Кто-то начал возмущаться, но я поняла, что нам предлагают заключить договор, который будет зарегистрирован в Росреестре, потому что иначе они под эту программу не подходили, — это уже было что-то, до этого у нас просто были бумажки на руках.







Семь лет там была голая земля. Я периодически подъезжала, смотрела на эту линию горизонта, ничего там не двигалось. У меня была единственная надежда, что земля с обременением, так как в Росреестре зарегистрировано. Поэтому, когда в 2015 году позвонили и сказали, что всё-таки будут строить, конечно, мы обрадовались, что какое-то движение началось.





По планам застройщика в комплексе должно быть 11 домов





Мы заключили договор уже на новый дом, нам опять предложили выбрать квартиру. Тут квартиры стали площадью немного больше, бонусом нам 5 метров сверху надбавили. Конечно, если посчитать со времён вложения за пользование денежными средствами, то эта квартира уже должна была быть в 2 раза больше минимум.







Я никуда не обращалась: я немножко знаю всю эту систему юридическую, там ничего добиться нельзя было. Опять-таки не думаю, что они там мошенники, всё-таки пытаются компанию спасти уже много лет».







Владимир Коновалов: «Сейчас там прорабатывается вариант продолжить работы, я сегодня разговаривал с Игорем Безматерных (управляющий Новосибирским отделением Сбербанка. — Л.П.). Переговоры больше месяца идут, это не от меня пока зависит: Сбербанк как основной кредитор ищет нам партнёра. Формально это означает, что мы переуступим площадку, чтобы застройщиком была другая компания, а мы были генподрядчиком».







«С каждым сезоном становилось всё хуже»





Дом № 1 в ЖК «Радуга» почти достроен





Татьяна Яковлева, ЖК «Радуга», Волховская, 37 к1: «Квартиру мы покупали в 2015 году, и срок сдачи был в 2015 году, но нам сразу озвучили, что сроки будут переноситься квартала на два, и мы были готовы ждать.







Тогда поднимали каркас дома, и достаточно быстро: за неделю-полторы этаж, стройка шла полным ходом. Сентябрь-октябрь они проработали, темпы были хорошие, с морозами начало всё замедляться. Люди были, работали — в итоге каркас подняли, стены заполнили, но с каждым сезоном всё хуже и хуже становилось.





Масштабные обращения мы начали с весны этого года, когда всё встало. На всех собраниях нам озвучивали сроки, но проходил месяц и никаких изменений не было. И так было 2-3 собрания в течение этого года.







Мы написали коллективные обращения в минстрой и в ОНФ. В ОНФ за нас маленечко борются: собрания проводят с властью, с тем же минстроем, мэрией, как-то пытаются решить вопрос. Из минстроя ответ пришёл неоднозначный: мы провели проверку, нашли нарушения, привлекли к административной ответственности, — всё. Где проверки, какие проверки, какие нарушения, какие штрафы — ничего не написали.







Цветные «свечки» в комплексе уже давно построены и сданы, но до сих пор не обжиты





В ноябре у нас было собрание с представителем минстроя и мэрией. В основном обсуждали вопрос со второй "свечкой", которая официально введена в эксплуатацию, но туда никого не впускают, коммуникации не подключены. Наш вопрос так поверхностно задели, что надо что-то делать. И сейчас мы думаем, что делать. Никто не хочет никаких банкротств, есть надежда, что всё достроят».







Владимир Коновалов: «2-й дом, который мы сдали, но нужно до конца дотянуть. Потихоньку мы работаем сейчас, переключаем подстанцию на постоянную энергию, и я надеюсь, что декабрём мы всё необходимое для жизнедеятельности подключим.







1-й и 4-й дом — нам нужно осмотреться, чтобы не повторить ошибки 2016-2017 года, когда мы активно работали, а долги по зарплате опережали поступления финансовых средств. Несложно сегодня людей вывести [на объект], но лучше здесь либо подождать удобной ситуации, либо подобрать инвестора, как это у нас было в 2009 году».







«Самое главное — как дольщики будут выкручиваться»





ЖК «Деловой квартал»





Михаил Топориков, ЖК «Деловой квартал», Дуси Ковальчук, 378«а»: «Квартиру я покупал в ноябре 2016 года, срок сдачи был — декабрь 2017. Тогда ставили каркас, он был готов почти наполовину, он прекрасно строился.







Так было где-то до середины лета. Я на работу каждый день проезжал мимо, смотрю — как-то кран всё время в одном положении стоит и не двигается. Стал звонить, интересоваться, как ситуация. Они не скрывались и не придумывали никаких историй, сказали, что время сейчас непростое, средства изыскивают. Говорили, что в октябре начнётся строительство, а когда я позвонил ближе к концу октября, сказали, что точно в начале ноября.







Проблемы со строительством комплекса застройщик обещает решить до конца года





1 ноября собирали дольщиков, директор собирал сам, к его чести. На собрании дольщиков Коновалов сказал, что в ноябре всё возобновится, срок сдачи сдвинут на год — на конец 2018 года. Но ноябрь закончился, до сегодняшнего дня там ничего не сдвинулось, и я чувствую, что там всё плачевно. Пишут, что денег в компании нет.







Как они будут выкручиваться — не знаю. Но самое главное — как дольщики будут выкручиваться. Я долго выбирал, искал надёжную компанию, поизучал: они много объектов сдали и раньше по срокам укладывались. А получается так.







Как сейчас будет, непонятно. Но они ни от чего не отказываются, не прячутся в Таиландах, — это надежду вселяет».







Владимир Коновалов: «Я надеюсь, что в ближайшие дни мы дооформим там вопросы землепользования, после этого продолжим работу на старых и новых объектах. До конца года мы постараемся это сделать, я уже вижу это по документам».







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