Менестрель с площади Калинина

Лицо 76-летнего пенсионера Иосифа Вальтера знакомо многим новосибирцам. Уже несколько лет мужчина приезжает в центр города или на площадь Калинина, достаёт гармошку и играет для прохожих, чтобы немного подзаработать на еду и лекарства. Домой он возвращается поздно вечером, потому что кроме гастролей, как он называет свои выезды, каждый день готовит еду бездомным собакам и ходит их кормить. НГС.НОВОСТИ побывали в его маленьком частном доме, где Иосифу Александровичу и его жене приходится топить печь и носить вёдрами воду с колонки.

Иосиф Александрович и Нина Михайловна живут в маленькой избушке частного сектора возле микрорайона «Ясный берег», в районе Димитровского моста. Забор у дома давно заваливается, а перед входными дверями лежит одеяло, чтобы в дом не задувал ветер.







В частный дом возле Димитровского моста пара заселилась больше двадцати лет назад





«У нас холодно, мы не разуваемся, — приглашает улыбчивая Нина Михайловна. — Йося, расчешись». Им обоим по 76 лет, вместе они живут больше 20 лет. У каждого за плечами своя история — оба были в браках, у каждого есть по сыну.





Иосиф Александрович и Нина Михайловна





Нина Михайловна была швеей в ателье, а Иосиф Александрович 22 года проработал художником на лесокомбинате. «На художника? Да нет, нигде я не учился, самоучка я с детского дома. Ребятишки рисовали, ну и я смотрел, как там срисовывали картинки, — рассказывает он. — Работал на лесокомбинате, тогда советское время было — агитация, плакаты, лозунги, инструкции всякие, соцобязательства. Целыми днями писал, рисовал».







Иосиф Александрович научился играть на гармошке, когда ему было почти 50





После развала СССР ему сказали, что «всё, идеология закончилась, художники не нужны». И Иосиф Александрович попросился на должность уборщика, на которой и проработал 11 лет. Параллельно он вырезал фигуры из деревяшек, которые находил на производстве. На улице начал играть несколько лет назад, чтобы немного подзаработать.







Иосиф Александрович в своей комнате





«Пенсия маленькая. На лекарства уходит много, подсчитывать долго, не знаю даже, сколько. Тут и от ног, и от аденомы, и от головы, навалом. Да и у неё — давление и сердце, — говорит Иосиф Александрович. — А тем более я собак же ещё кормлю. Если кормить не буду, бросать придётся, а они тогда погибнут. Их там убивают всё равно, конечно, — травят, корейцы едят на стройке. Но не могу я их бросить, хоть и еле хожу сам».







Иосиф Александрович сам воспитывал своего сына, которого забрал после развода с женой





«Этот к нам прибился, соседский. Я сначала сказала, что не надо, потом думаю — ладно, — объясняет Нина Михайловна появление маленькой собаки в дверях дома. — Тобик его зовут».







«Научил меня играть дед один, мне уже тогда почти 48 было, — вспоминает Иосиф Александрович. — Пришёл он ко мне в кабинет, где я тогда работал. Сзади у него мешок. Заходит, говорит: "Помогите". Вытаскивает эту гармонь — разрисуйте мне, чтобы красивая была. Я уже сейчас не помню, узоры там или что я нарисовал на панелях. А краска быстросохнущая, он почти тут же сел, заиграл «На закате ходит парень». Я вспомнил, как в детском доме патефон кручу и эта песня: "На закате ходит парень возле дома моего". У меня вырвалось просто. Говорю: "Научи меня играть". Года два я мучился, и кнопочки нумеровали, что только не делали. Но получилось вроде».







Научиться играть он решил неожиданно — когда услышал знакомую с детства песню в исполнении коллеги





В детский дом Иосиф Александрович попал в 43-м году, когда ему было всего два года. Родился он на Волге, а после депортации немцев попал в Сибирь. «В детдом сдали, есть то нечего было, голод был. Отец и братья в трудармии работали. Один брат даже воевал против фашистов, — рассказывает Иосиф Александрович. — Фамилия у меня, конечно... Вальтер. Трудно ли было жить с такой? Да, бывало. Фриц, фашист говорили. Мать умерла от тифа. Сестра говорит, где-то её похоронила, она такая уже вся лёгкая была. Этот ящичек где-то у дороги спустила в ямку».







В доме пожилой пары печное отопление. Воду он носит вёдрами с ближайшей колонки





С первой женой он прожил восемь лет, а потом они развелись, и шестилетнего сына решил воспитывать сам. «Когда школа началась, я пришёл к ней, говорю: "Давай я заберу Вовку". А у неё ещё старший был от первого брака, Игорь. Иногда я с ним, кстати, встречаюсь даже. Играю, он подойдёт, спросит: "Что, играешь, бать?". Спросит, как здоровье. А Вовка-то да, так и остался у меня. Понервничал я, конечно, с этой школой, но ничего».





В доме пенсионеров две комнатки и маленькая кухня. Иосиф Александрович каждый день топит печь. Воду ему приходится носить вёдрами из ближайшей колонки.







Гармонь, на которой сейчас играет Иосиф Александрович, ему оставил брат перед отъездом в Германию





«Сами мы развалюхи, и баня такая же развалюха», — смеётся Нина Михайловна. — Пол уже вот-вот провалится. А делать, он говорит, надо ли, — сколько нам осталось жить-то. Так, подшаманивает, конечно».







«Где-то позавчера интересно, подходит девушка, когда я нагнулся, копейки там сортировал. Говорит: "Иосиф Александрович, здравствуйте!". И мне пакет с продуктами. Знает, что я гречку люблю, видимо, Катя сказала».







Вход в дом пенсионеров





Катя — Екатерина Соснова, руководитель благотворительного фонда «Евдокия», которая уже давно помогает Иосифу Александровичу и Нине Михайловне. На прошлой неделе в социальных сетях появился пост про гармониста Иосифа Вальтера — после этого десятки горожан написали, что готовы прийти к нему на помощь. Екатерина Соснова обеспокоенно просит: лучше обращаться в фонд, чтобы лишний раз не беспокоить пожилых людей, которые живут по своему графику.





Иосиф Александрович у ворот своего дома





«Эту мне подарили, — показывает Иосиф Александрович свою гармошку. — А другую потерял. Голуби всё виноваты. (Смеётся.) Достаю из пакета хлебушек, а он прям на руку мне сел. Смотрю, автобус подходит 16-й, я всполошился. Пакет-то взял, а гармонь осталась. Всего одну остановку доехал до Станиславского, смотрю, а гармони-то нет. Соскочил туда, бегу. Прибежал — тю-тю. А это была гармонь брата, он когда уезжал жить в Германию, мне её оставил».







Пенсионер обычно играет по вечерам в центре или на площади Калинина





Сам Иосиф Александрович тоже хотел в 90-е годы уехать в Германию, но было много сложностей с документами, в том числе потому, что «детский дом что-то не так оформил». «Два раза, правда, я там (в Германии) всё-таки побыл — ездил вместе с братом к родственникам. Три брата уехали туда, один тут остался. Думаю, ладно уж, жалеть не буду», — пожимает плечами Иосиф Александрович.





Иосиф Александрович на площади Калинина 1 декабря





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