Менестрель с площади Калинина
Пенсионер играет на улицах ради денег на еду и лекарства — часть он тратит на бездомных собак
Лицо 76-летнего пенсионера Иосифа Вальтера знакомо многим новосибирцам. Уже несколько лет мужчина приезжает в центр города или на площадь Калинина, достаёт гармошку и играет для прохожих, чтобы немного подзаработать на еду и лекарства. Домой он возвращается поздно вечером, потому что кроме гастролей, как он называет свои выезды, каждый день готовит еду бездомным собакам и ходит их кормить. НГС.НОВОСТИ побывали в его маленьком частном доме, где Иосифу Александровичу и его жене приходится топить печь и носить вёдрами воду с колонки.
Иосиф Александрович и Нина Михайловна живут в маленькой избушке частного сектора возле микрорайона «Ясный берег», в районе Димитровского моста. Забор у дома давно заваливается, а перед входными дверями лежит одеяло, чтобы в дом не задувал ветер.
«У нас холодно, мы не разуваемся, — приглашает улыбчивая Нина Михайловна. — Йося, расчешись». Им обоим по 76 лет, вместе они живут больше 20 лет. У каждого за плечами своя история — оба были в браках, у каждого есть по сыну.
Нина Михайловна была швеей в ателье, а Иосиф Александрович 22 года проработал художником на лесокомбинате. «На художника? Да нет, нигде я не учился, самоучка я с детского дома. Ребятишки рисовали, ну и я смотрел, как там срисовывали картинки, — рассказывает он. — Работал на лесокомбинате, тогда советское время было — агитация, плакаты, лозунги, инструкции всякие, соцобязательства. Целыми днями писал, рисовал».
После развала СССР ему сказали, что «всё, идеология закончилась, художники не нужны». И Иосиф Александрович попросился на должность уборщика, на которой и проработал 11 лет. Параллельно он вырезал фигуры из деревяшек, которые находил на производстве. На улице начал играть несколько лет назад, чтобы немного подзаработать.
«Пенсия маленькая. На лекарства уходит много, подсчитывать долго, не знаю даже, сколько. Тут и от ног, и от аденомы, и от головы, навалом. Да и у неё — давление и сердце, — говорит Иосиф Александрович. — А тем более я собак же ещё кормлю. Если кормить не буду, бросать придётся, а они тогда погибнут. Их там убивают всё равно, конечно, — травят, корейцы едят на стройке. Но не могу я их бросить, хоть и еле хожу сам».
«Этот к нам прибился, соседский. Я сначала сказала, что не надо, потом думаю — ладно, — объясняет Нина Михайловна появление маленькой собаки в дверях дома. — Тобик его зовут».
«Научил меня играть дед один, мне уже тогда почти 48 было, — вспоминает Иосиф Александрович. — Пришёл он ко мне в кабинет, где я тогда работал. Сзади у него мешок. Заходит, говорит: "Помогите". Вытаскивает эту гармонь — разрисуйте мне, чтобы красивая была. Я уже сейчас не помню, узоры там или что я нарисовал на панелях. А краска быстросохнущая, он почти тут же сел, заиграл «На закате ходит парень». Я вспомнил, как в детском доме патефон кручу и эта песня: "На закате ходит парень возле дома моего". У меня вырвалось просто. Говорю: "Научи меня играть". Года два я мучился, и кнопочки нумеровали, что только не делали. Но получилось вроде».
В детский дом Иосиф Александрович попал в 43-м году, когда ему было всего два года. Родился он на Волге, а после депортации немцев попал в Сибирь. «В детдом сдали, есть то нечего было, голод был. Отец и братья в трудармии работали. Один брат даже воевал против фашистов, — рассказывает Иосиф Александрович. — Фамилия у меня, конечно... Вальтер. Трудно ли было жить с такой? Да, бывало. Фриц, фашист говорили. Мать умерла от тифа. Сестра говорит, где-то её похоронила, она такая уже вся лёгкая была. Этот ящичек где-то у дороги спустила в ямку».
С первой женой он прожил восемь лет, а потом они развелись, и шестилетнего сына решил воспитывать сам. «Когда школа началась, я пришёл к ней, говорю: "Давай я заберу Вовку". А у неё ещё старший был от первого брака, Игорь. Иногда я с ним, кстати, встречаюсь даже. Играю, он подойдёт, спросит: "Что, играешь, бать?". Спросит, как здоровье. А Вовка-то да, так и остался у меня. Понервничал я, конечно, с этой школой, но ничего».
В доме пенсионеров две комнатки и маленькая кухня. Иосиф Александрович каждый день топит печь. Воду ему приходится носить вёдрами из ближайшей колонки.
«Сами мы развалюхи, и баня такая же развалюха», — смеётся Нина Михайловна. — Пол уже вот-вот провалится. А делать, он говорит, надо ли, — сколько нам осталось жить-то. Так, подшаманивает, конечно».
«Где-то позавчера интересно, подходит девушка, когда я нагнулся, копейки там сортировал. Говорит: "Иосиф Александрович, здравствуйте!". И мне пакет с продуктами. Знает, что я гречку люблю, видимо, Катя сказала».
Катя — Екатерина Соснова, руководитель благотворительного фонда «Евдокия», которая уже давно помогает Иосифу Александровичу и Нине Михайловне. На прошлой неделе в социальных сетях появился пост про гармониста Иосифа Вальтера — после этого десятки горожан написали, что готовы прийти к нему на помощь. Екатерина Соснова обеспокоенно просит: лучше обращаться в фонд, чтобы лишний раз не беспокоить пожилых людей, которые живут по своему графику.
«Эту мне подарили, — показывает Иосиф Александрович свою гармошку. — А другую потерял. Голуби всё виноваты. (Смеётся.) Достаю из пакета хлебушек, а он прям на руку мне сел. Смотрю, автобус подходит 16-й, я всполошился. Пакет-то взял, а гармонь осталась. Всего одну остановку доехал до Станиславского, смотрю, а гармони-то нет. Соскочил туда, бегу. Прибежал — тю-тю. А это была гармонь брата, он когда уезжал жить в Германию, мне её оставил».
Сам Иосиф Александрович тоже хотел в 90-е годы уехать в Германию, но было много сложностей с документами, в том числе потому, что «детский дом что-то не так оформил». «Два раза, правда, я там (в Германии) всё-таки побыл — ездил вместе с братом к родственникам. Три брата уехали туда, один тут остался. Думаю, ладно уж, жалеть не буду», — пожимает плечами Иосиф Александрович.
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Анна Богданова
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