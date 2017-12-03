По уши в роскоши

В конце ноября Сбербанк рассказал об итогах 2017 года в сфере потребительского кредитования — новосибирцы снова кинулись в долговые обязательства. НГС.БИЗНЕС опросил другие банки, которые также рассказали о росте выдачи кредитов на несколько десятков процентов. Банкиры считают это положительным маркером экономической ситуации — по их мнению, население оправляется после кризиса и вновь задумывается о личном комфорте и благополучии. Однако представители Центробанка признали эту ситуацию опасной и уже заговорили об ограничении банков в выдаче потребительских кредитов. Независимые эксперты и вовсе считают, что вернувшаяся закредитованность населения может обрушить весь рынок. НГС.БИЗНЕС выяснил у банков, сколько кредитов они выдали в 2017 году и чем это чревато.

Дают всё больше







По данным заместителя управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Елены Бородиной, спрос на ссуды продолжает расти. «Большинство клиентов хочет взять кредит, чтобы улучшить условия жизни, отдохнуть или сделать ремонт, люди хотят жить на полную мощь», — считает специалист. По её данным,





за десять месяцев 2017 года в Новосибирске и Новосибирской области Сбербанк выдал 64 тысячи кредитов на сумму 11,5 млрд рублей





(сегодня это 33,1 п.п на рынке кредитования в регионе). В прошлом году новосибирцы заняли у банка 9,8 млрд рублей (более 58 тысяч кредитов). Средний чек потребительского кредита в этом году вырос на 20% — до 200 тысяч рублей, отметила Елена Бородина.





Чаще всего новосибирцы берут кредиты на путешествия, покупки, ремонт и другие предсказуемые нужды. Средний чек растёт в пиковые сезоны — весной горожане занимают на отдых и ремонт дачи, летом на путешествия, осенью на учебу, зимой на празднование Нового года или, к примеру, шубы. Получить кредит в Сбербанке становится всё проще, отмечает Бородина, теперь, к примеру, за ним вообще можно не ходить в банк, кредит можно оформить через интернет-сервис, но если действовать по-старому, кредит всё равно дадут быстро — за одно посещение банка. «Время на получение минимальное — от двух часов до двух рабочих дней. Бывают случаи, когда клиент давно является нашим заемщиком, у него положительная кредитная история. Он обратился в отделение, подал документы и тут же его получил, даже не успев выйти из банка», — рассказала Бородина.





Сбербанк стимулирует выдачу кредитов и акциями с более низкими ставками — в декабре благодаря им банк рассчитывает выдать 8 тысяч кредитов, таким образом, в четвёртом квартале 2017 года клиенты получат столько же ссуд, сколько в первые шесть месяцев. «По 2018 году мы закладываем рост в выдачах 15% от суммы выдачи 2017 года», — рассказала Бородина.







При этом должников в банке крайне мало, отметила она, — менее 1%. В основном все заёмщики возвращают пятилетние ссуды за 1,5–2 года.





«Мы всегда проводим очень взвешенную кредитную политику, чтобы качество жизни [клиента] не ухудшилось. Загонять его в угол долговой нагрузкой, обещать какие-то большие суммы [если он не сможет их вернуть] — это не наш подход», — подчеркнула она. Активнее потребительских кредитов в Сбербанке растёт и ипотека, отметила Бородина, люди стали чаще расширять жилплощадь, многие берут в ипотеку квартиры для детей. «Поэтому я положительно характеризую [экономическую] ситуацию», — заключила она.







Представители других банков в целом подтверждают тенденции в потребительском кредитовании, озвученные Бородиной, однако не все считают это признаком стабильности.





Альфа-Банк в Новосибирске выдал почти в два раза больше потребительских кредитов в этом году, чем в прошлом, отметила директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Марина Кокоулина. За 11 месяцев 2017 года Альфа-Банк предоставил 14,5 тысячи кредитов на сумму более 87,5 млн рублей. Однако средний чек в Альфа-Банке снизился с 146 до 126 тысяч рублей. Кокоулина отметила, что банк стал предлагать клиентам больше предодобренных кредитов, в том числе и удаленно — через интернет-банк и мобильный банк. При этом условия выдачи кредитов стали «немного мягче», отметила она: «Требования [к клиентам] не ужесточались, но у жителей города есть большая кредитная нагрузка, которая сдерживает всех участников рынка», — считает Кокоулина.





По мнению представителя Альфа-Банка, кредитоспособность населения в Новосибирске стала ниже.





В 2018 году Альфа-Банк планирует выдавать ещё больше кредитов, однако суммы будут падать, отметила она.







Сумма потребительских кредитов, выданных Райффазенбанком, в 2017 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,6 млрд рублей (данные по первым девяти месяцам), отметила директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова. Средний чек потребительского кредита, по её данным, вырос на 32 тысячи рублей (с 333 до 365 тысяч). Однако самыми популярными услугами в 2017 году оказались кредитные карты (рост на 92%) и ипотека (рост на 114%), отметила она.





Райффайзенбанк также пытается упростить процедуру выдачи потребительских кредитов, к примеру, с этого года клиент мог взять ссуду менее чем на 500 тысяч без предъявления трудовой книжки или любого другого документа, подтверждающего занятость, отметила Анна Тихонова. «Среднее время принятия решения по кредитной заявке составляет 1 час, а выдача кредита после одобрения происходит в отделении моментально. <…> В этом году мы запустили новый дистанционный сервис, который позволяет членам семьи вместе оплачивать ипотеку или потребительский кредит», — рассказала собеседница.







Тихонова отмечает, что клиенты перестали копить и сразу идут за кредитами: «По мнению наших аналитиков, уже можно говорить о постепенном уходе населения от сберегательной модели поведения к росту потребительских расходов. Об этом свидетельствует снижение роста сбережений в реальном выражении и его отставание от темпов роста потребления. Потребительский спрос на большинстве товарных рынков прекратил падение и стабилизировался», — отметила Тихонова.





Центробанк задумался о рисках







По данным Национального бюро кредитных историй, россияне в январе-сентябре 2017 года взяли у банков в долг полтора триллиона рублей, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, рост составил 33,2%. «Банки наращивают темпы выдачи необеспеченных кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике. Однако, повышенную активность после нескольких лет осторожного отношения к кредитам проявляют и сами граждане. При этом говорить о том, что темпы роста розничного кредитования будут продолжать оставаться на высоком уровне, пока преждевременно. Тем более что в III квартале 2017 года объ`м выданных потребительских кредитов несколько сократился по сравнению с предыдущим кварталом», — цитировал сайт НБКИ своего генерального директора Александра Викулина.







В сентябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что резкий рост потребительского кредитования может затормозить падение инфляции.





«Нас беспокоит риск возможного быстрого роста необеспеченного кредитования, что может затормозить процесс снижения инфляции», — передавали её слова в ТАСС. 29 ноября зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о том, что ЦБ задумался об ограничении выдачи кредитов физлицам, сообщал РБК. По его словам, в январе-октябре 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, тогда как портфель кредитов предприятиям нефинансового сектора — только на 2,9%. «Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — цитировал РБК слова Поздышева.





Доктор экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, руководитель магистерской программы «Банки и банковская деятельность» Юрий Эзрох видит в буме на потребкредиты несколько спорных моментов. По его мнению, государству стоит регулировать потребительское кредитование, чтобы не сформировался экономический пузырь, который, «лопнув», может привести к закрытию мелкого бизнеса, напряжению в обществе и банкротству некоторых банков.







По мнению эксперта, часто в такой ситуации виноваты импульсивные кредиты: «Прежде всего стоит задуматься, а нужно ли использовать кредит? Например, немало ссуд берётся для проведения свадеб или на отпуск. Есть и более экстравагантные кредитные заявки — для покупки биткоинов, дорогих телефонов, ювелирных украшений. В настоящее время в России "сверхнизкие" ставки по жилищным кредитам привели к ажиотажному спросу на ипотеку. Главный вопрос — для чего потенциальному заемщику новая квартира? Чтобы улучшить свои жилищные условия? Замечательно. Чтобы использовать материнский капитал? Прекрасно. Чтобы сдавать её в аренду или в надежде, что её цена вырастет? Сомневаюсь в целесообразности этого. Разве рынок аренды или купли-продажи недвижимости растёт быстрее, чем на 10% в год (чтобы "оправдать" ставку по кредиту)?» — резюмирует Юрий Эзрох.





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