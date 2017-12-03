«Биржи колбасит очень сильно»

В Новосибирске трижды за месяц выросли цены на бензин — такого резкого роста не было уже 6 лет

В Новосибирске произошло три скачка цен на топливо — сразу по несколько копеек за литр
В Новосибирске произошло три скачка цен на топливо — сразу по несколько копеек за литр

В России зафиксировали рекордные оптовые цены на бензин — новосибирские АЗС не успевают обновлять розничные ценники, а автомобилисты — привыкнуть к ним. За последний месяц в Новосибирске произошло как минимум три серьёзных ценовых скачка на крупнейшей в городе автозаправочной сети «Газпромнефть». Автомобилисты винят наступившую зиму, тогда как эксперты называют ситуацию «удивительной» и связывают повышение цен на топливо с проблемами на Московском нефтезаводе и с манипуляциями рынком. О том, что произошло со стоимостью бензина и как это повлияет на ценники в новосибирских супермаркетах, — в материале НГС.НОВОСТИ.

В последний раз обновлённые ценники появились на АЗС «Газпромнефть» 28 ноября, когда цена на литр АИ-92 достигла 39,30 рубля.


«Сказали, что повышают цены на всю линейку [топлива] на 30 копеек. До этого они тоже пару раз повышали, копеек на 60 в общей сложности»,


— сообщил НГС.НОВОСТИ один из читателей. Он предоставил редакции транзакционный отчёт, по которому видно, что 1 ноября на этой же самой заправке АИ-92 стоил 35,95 рубля за литр, 21 ноября — уже 36,15 рубля, а 23 ноября цена достигла 36,45 рубля.

 

Информацию об изменении цен подтвердили на горячей линии АЗС «Газпромнефть». В самой компании на вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о том, почему подорожало топливо и произойдёт ли новый скачок цен в ближайшее время, ответили, что сохраняют среднерыночные цены.


«Сеть АЗС "Газпромнефть" придерживается ценовой медианы, то есть сохраняет цены на топливо на среднерыночном уровне. Данная ценовая политика компании действует даже в ситуации повышения оптовых цен выше среднего», — ответили в пресс-службе компании.



Резкое повышение цен на бензин отметили не только в Новосибирске, но и в других регионах. Эксперты связывают его с динамикой цен на нефть и рекордно возросшими оптовыми ценами на топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, оптовые цены на бензин АИ-92 в ноябре выросли на 2,3% — до 42,85 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — на 1,7%, до 45 тысяч рублей за тонну.


Одновременно с этим Московский нефтеперерабатывающий завод внезапно сократил производство, что повлияло на работу и других нефтезаводов «Газпромнефти», в том числе на омский, который питает новосибирские АЗС. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал Геннадий Панкеев, совладелец сети АЗС «Сибнефть».


«Биржи колбасит очень сильно, ну и соответственно, рекорды устанавливает. 


Основное — это то, что нефтяные биржи сейчас летят вверх, соответственно, и оптовая цена скачет вверх. Плюс нехватка топлива.


Не только из-за холодов. Омский нефтезавод сначала долгое время стоял, сейчас Московский стоит. Соответственно, существенный дефицит бензина. Даже наша сеть уже стояла несколько раз. Москва же, понятно, у нас важнее всех, и как только в Москве чего-то не хватает, то друзья есть. Плюс за границу стало выгодно нефть гнать», — отметил он и назвал нынешнюю ситуацию «удивительной» — если обычно оптовые цены падают и начинается избыток топлива, то в этом году всё наоборот.


Причина проблем на Московском НПЗ, как сообщает «Коммерсантъ», — в остановке одной из ключевых установок — каталитического крекинга, из-за чего отгрузки на рынок сократились и компания начала скупать бензин на бирже. В «Газпромнефти» изданию пояснили, что приостановили работу своей установки, чтобы сделать её более эффективной.


По словам руководителя Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлии Золотовской,


подобного повышения оптовых цен не было с 2011 года, что стало поводом для подозрений трейдеров в сговоре.


«Оптовая цена повысилась на 25%. Это очень значительное повышение, которое обосновать никто не может какими-то прямыми причинами. Мы видим, что цены растут не только в мелкооптовых структурах нефтяных компаний, как, например, "Газпромнефть", они растут на бирже. На бирже работают пять нефтяных компаний, которые это всё и разгоняют. Причины? Либо согласованные действия какие-то, сговор, то здесь должна ФАС разбираться. Занижаются объёмы предложений, и ажиотажный спрос очень большой. Ну и ремонтные работы на заводах. Как только Омск (Омский НПЗ. — К.Ш.) начинает работать на Москву, у нас всегда начинаются проблемы и с наличием, и с ценой. Мы с Российским топливным союзом обратились и в Минэнерго, и в ФАС, и до администрации президента дошли — с просьбой разобраться, почему на бирже настолько колоссально выросла цена», — объяснила она.


От повышенных цен на бензин страдают не только автомобилисты. Так, на этой неделе перевозчики сократили скидки на несколько междугородных рейсов из Новосибирска. Следом, как ожидают нефтетрейдеры и экономисты, закономерно поднимутся цены и в городских супермаркетах. «Ритейлеры говорят, что транспортная составляющая не более 10% прибавляет к цене [товаров в магазинах]. Больше от уровня инфляции зависит», — добавила Юлия Золотовская. Экономисты же готовятся к новым ценникам практически на все товары.


«Безусловно, это повлияет в сторону повышения цен, потому что почти всё перевозится грузовиками, — говорит ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. —


Рост издержек будет, и его постараются максимально переложить на потребителя.


Но это не везде удаётся полностью. <...> Товары первой необходимости, без чего люди не могут обойтись, — там издержки легче всего перекладывать на потребителя».


В следующем году новосибирских автомобилистов ждут новые трудности — с 1 января вырастет ставка акциза на дизель, а цены на АЗС поднимутся примерно на 60 копеек. Нефтетрейдеры прогнозов на ближайшее время давать не стали, пояснив, что ФАС считает их призывами к синхронному действию, но уверяют, что в любом случае ценники на бензин будут сдерживать.

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