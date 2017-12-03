«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон

Силы небесные покарали девушку на «Джуке» за уничтожение газона, а Lexus 001 взлетел над Гагаринской

В юбилейном, 50-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как приходит возмездие за изуродованный газон, и «Лексус», взлетевший над метро Гагаринская. 


«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Начинает выпуск девушка на Nissan Juke, которая заехала на газон, варварски продавила и повредила его. При попытке выезда её автомобиль забуксовал. Процесс небесного возмездия снял на видео очевидец. 


#мгновеннаякарма

Публикация от Grig Mor (@grigmor)



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Многострадальное место на Советской, где на тротуаре ловили автомобиль спортсмена Миши Алояна и многие другие авто. Власти по прежнему не могут ничего сделать.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Верхняя зона Академгородка. Улица Ученых, справа элитная школа 130. Запарковался и под знак, и на тротуаре. А слева вдалеке еще куча чудаков на тротуаре виднеется», — сообщает читатель Данила.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Вот такой метод парковки стал знаменит у нас на Вилюйской, 5», — делится наблюдением Натали.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Ничего необычного, типовой новосибирский двор.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Какой-то чудак припарковал свою лохматину аккурат поперёк тротуара. Непосредственно возле полупустой парковки для автомобилей», — жалуются недовольные пешеходы.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Заблокировал и проезд, и выход с детской площадки. 



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Похоже этот чудак бросил на всю зиму свой авто на тротуаре у дома № 104 по ул. Петухова в Кировском районе», — пишет нам  Владимир.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Зачем в Технопарке Новосибирского Академгородка за бюджетные деньги строили парковки? 

Царькам не пристало ходить пешком. Или это место для парковки? Ну попробуйте, смертные, припаркуйтесь там», — читатель Сергей заметил скопление автомобилей с красивыми номерами ООО. 



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Большим автомобилем хорошо перекрывать пешеходные дорожки, чтоб ни один враг не прошёл.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


«Во дворе дома на пешеходной дорожке запарковался «Лексус». Пешеходам ничего не остается, кроме как идти по скользкой проезжей части», —  сообщает Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон


Ну а этот «Лексус» с номером 001 забрался на повышенный уровень тротуара в районе Гагаринской. Можно было бы просто стоять на тротуаре, но нет — надо раздавить и газон. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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