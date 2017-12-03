«Я паркуюсь как чудак»: божья кара за газон

Силы небесные покарали девушку на «Джуке» за уничтожение газона, а Lexus 001 взлетел над Гагаринской

В юбилейном, 50-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как приходит возмездие за изуродованный газон, и «Лексус», взлетевший над метро Гагаринская.









Начинает выпуск девушка на Nissan Juke, которая заехала на газон, варварски продавила и повредила его. При попытке выезда её автомобиль забуксовал. Процесс небесного возмездия снял на видео очевидец.





#мгновеннаякарма Публикация от Grig Mor (@grigmor) Ноя 26 2017 в 12:07 PST













Многострадальное место на Советской, где на тротуаре ловили автомобиль спортсмена Миши Алояна и многие другие авто. Власти по прежнему не могут ничего сделать.













«Верхняя зона Академгородка. Улица Ученых, справа элитная школа 130. Запарковался и под знак, и на тротуаре. А слева вдалеке еще куча чудаков на тротуаре виднеется», — сообщает читатель Данила.













«Вот такой метод парковки стал знаменит у нас на Вилюйской, 5», — делится наблюдением Натали.















Ничего необычного, типовой новосибирский двор.













«Какой-то чудак припарковал свою лохматину аккурат поперёк тротуара. Непосредственно возле полупустой парковки для автомобилей», — жалуются недовольные пешеходы.















Заблокировал и проезд, и выход с детской площадки.













«Похоже этот чудак бросил на всю зиму свой авто на тротуаре у дома № 104 по ул. Петухова в Кировском районе», — пишет нам Владимир.













«Зачем в Технопарке Новосибирского Академгородка за бюджетные деньги строили парковки?



Царькам не пристало ходить пешком. Или это место для парковки? Ну попробуйте, смертные, припаркуйтесь там», — читатель Сергей заметил скопление автомобилей с красивыми номерами ООО.













Большим автомобилем хорошо перекрывать пешеходные дорожки, чтоб ни один враг не прошёл.













«Во дворе дома на пешеходной дорожке запарковался «Лексус». Пешеходам ничего не остается, кроме как идти по скользкой проезжей части», — сообщает Алексей.













Ну а этот «Лексус» с номером 001 забрался на повышенный уровень тротуара в районе Гагаринской. Можно было бы просто стоять на тротуаре, но нет — надо раздавить и газон.





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