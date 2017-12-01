Что нас ждёт в декабре: штраф за «Ш», новые цены на капремонт и штраф за курение на балконе

Чиновникам разрешат игнорировать обращения, смысл которых им непонятен

Штраф за отсутствие знака «Ш» на заднем стекле машины — 500 рублей
Штраф за отсутствие знака «Ш» на заднем стекле машины — 500 рублей

С сегодняшнего дня в России начнут действовать несколько новых законов и норм. Редакция НГС.НОВОСТИ подготовила краткий обзор наиболее значимых изменений.

Нет «Ш» — готовь 500 рублей


Уже с сегодняшнего дня ГИБДД может оштрафовать водителя на 500 рублей за отсутствие знака «Шипованная резина» на заднем стекле автомобиля. Правила дорожного движения пополнились пунктом 7.15 (1) и действуют с 4 апреля. Однако до 1 декабря, первого дня календарной зимы, ГИБДД дала автомобилистам отсрочку и не штрафовала за это нарушение. 

 

Чиновникам разрешат игнорировать обращения, смысл которых им непонятен 


С 8 декабря чиновники будут вправе игнорировать письменные обращения россиян со ссылкой на то, что не разобрались в сути запроса. Об этом, впрочем, они должны также письменно сообщать заявителю в течение недели.


В тот же день у чиновников появится возможность не отвечать на каждое типовое обращение, а отсылать его отправителя на сайт госоргана, где размещён типовой ответ на аналогичные обращения. Ссылку на такой ответ чиновник должен будет предоставить заявителю в течение недели.


На обращения в электронном виде ответы будут направляться тоже в безбумажном виде. Поэтому россиянам предлагается больше не указывать свой обычный почтовый адрес, а электронная почта становится обязательным реквизитом обращения.


Cрок на подачу заявления о возврате излишне взысканных налогов станет больше


Сейчас срок на подачу заявления о возврате излишне взысканного налога составляет всего месяц. Если налогоплательщик по каким-то причинам пропустил его, то налоговая отказывает в возврате, и налогоплательщикам приходится обращаться за возвратом в суд.


С 14 декабря срок на подачу заявления о возврате будет составлять три года. Конечно, это не означает, что излишне взысканные налоговиками суммы будет легче вернуть, но как минимум появится возможность сделать это в досудебном порядке.


Аборты отдают специализированным клиникам


Сейчас аборты делают в клиниках, имеющих лицензию на оказание медицинских услуг по акушерству и гинекологии. С 12 декабря для проведения абортов клинике потребуется отдельная лицензия. Чиновники хотят знать, какие клиники проводят такие операции, и, возможно, ограничить их число. В перспективе, если число клиник, получивших лицензию, станет меньше, то стоимость абортов может постепенно увеличиться.


Раньше тариф на капремонт был стандартным и не зависел от состояния дома
Раньше тариф на капремонт был стандартным и не зависел от состояния дома


Минстрой устанавливает «потолок» на стоимость капремонтов


Для этого чиновники разработали единую методологию определения предельной стоимости капремонта. К сегодняшнему дню регионы должны пересмотреть размеры взносов на капитальный ремонт домов.


Предельная стоимость будет рассчитываться исходя из типа дома. За основу может быть взят возраст дома, материал стен и крыши, тип фундамента, инженерная инфраструктура. В методике также отражены перечень затрат на капремонт: цена стройматериалов, оплата труда строителей, эксплуатация машин и другие расходы.


Раньше тариф на капремонт был стандартным и не зависел от состояния дома. «Единая методика поможет бороться со злоупотреблениями, когда завышаются расходы на капремонт», — считает управляющий партнер ЮК «Генезис» Артём Денисов. 


Чиновникам запретят покупать мебель за рубежом


С 1 декабря через госзакупки больше нельзя будет заказывать дизайнерскую мебель из Италии и Франции. Теперь за бюджетные деньги можно будет приобретать только мебель, произведённую в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Идея нововведения заключается в том, чтобы снизить траты на дорогие диваны и комоды, а заодно и поддержать российских мебельных производителей. Ограничение действует в течение двух лет.


Любителей курить на собственном балконе ждут штрафы


Верховный суд на днях узаконил претензии жильцов многоквартирных домов к соседям, курящим на своих балконах. Он поставил точку в двухлетнем споре двух новосибирцев. Истец просил суд запретить соседу курение на лоджии, поскольку дым попадает в его квартиру и вредит здоровью его семьи. Также заявитель настаивал на компенсации 250 тысяч рублей морального вреда. Верховный суд признал, что собственник может курить в своей квартире или на балконе, но только если это не мешает соседям. В качестве компенсации морального вреда суд обязал курильщика выплатить соседу 5 тысяч рублей. 

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