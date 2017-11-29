НовоБарТомск: Кудрин и Собянин решили сделать в Сибири один мегагород

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин предложил создать в России несколько городских агломераций. Одну из них он предложил сделать в Западной Сибири, объединив Новосибирск с Томском и Барнаулом. По его мнению, новая агломерация сможет децентрализовать страну и позволит жителям провинциальных регионов «почувствовать себя жителями современного мира». Обозреватель НГС.НОВОСТИ узнал у главы НСО, нового советника мэра, а также экономиста, демографа и других экспертов о том, какие перспективы у этой идеи и что изменится в жизни сибиряков. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Свою идею экс-министр финансов РФ озвучил на прошлой неделе в Москве во время дискуссии с мэром столицы Сергеем Собяниным на Общероссийском гражданском форуме. По его словам, которые цитирует РБК, стране необходима программа поддержки роста агломераций, а нынешние границы регионов нужно стереть.







«В России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны. Это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно.





Есть несколько вариантов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск», — заявил он.







Справка: Агломерация — это территория, охватывающая несколько примыкающих друг к другу населённых пунктов, где расположено большое количество промышленных предприятий, и в силу этого происходит переплетение экономических, природоохранных, социальных и иных интересов. Имеющиеся в агломерации административно-территориальные единицы сохраняют свою самостоятельность, однако их органы должны взаимодействовать друг с другом в решении общих проблем.(endic.ru)







Кудрин уверен, что городские агломерации должны привести экономику к росту, а также повысить уровень социального самочувствия. «Люди из крупных городов, особенно за Уралом, на Дальнем Востоке, не чувствуют, что живут в современном мире. Возможно, стоит даже создать государственные программы по перераспределению ресурсов между регионами и центром, дать им новые строительные полномочия, а также полномочия в области финансов, медицины, образования, транспортного обеспечения», — передаёт издание его слова.







Новый советник мэра, а также бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский сравнил идею Кудрина с советскими народными хозяйствами.







«Это не новая и даже, наверное, не оригинальная идея. Действительно, крупные субъекты для страны с огромной территорией более эффективны и продуктивны.





У советского периода был этап, когда управление формировалось в более крупных территориальных образованиях. Это были совнархозы, 18 их было, по-моему.





В Западно-Сибирском были кроме Новосибирска и Алтайского края и Томская область, и Омская, и Кемеровская ещё входили. Но всё-таки говорить, что это какое-то реальное политическое предложение в рамках того законодательства, которое мы имеем, — это практически невозможно. <…> Надо проводить референдумы, и понятно, что это всё имеет несущественную вероятность, что можно получить какое-то единство в обществе. Я бы считал это такой теоретической моделью, но не руководством к действию», — объяснил Толоконский в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в его новом кабинете.





Он добавил, что объединение регионов в нынешних экономических условиях нецелесообразно, потому что подобная реорганизация отнимет большое количество времени, денег и ресурсов.







«В какой-то более отдалённой перспективе это вполне реальная конструктивная задача, о которой можно думать», — заключил главный советник мэра.







Экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин вспомнил опыт других российских агломераций и посчитал, что смысла в них нет: «Административными решениями ничего, так сказать, не решается. Агломерации возникают, потому что возникает эффект масштабов, люди контактируют между собой, предприятиям легче набрать необходимых работников, людям проще искать работу в крупных городах. Сами по себе агломерации возникли неким естественным путём, когда люди и предприятия концентрировались в какой-то местности вокруг крупных городов и рассчитывали на какие-то выгоды. У нас всегда очень большое желание перенести процессы, которые происходят в других странах, себе и какими-то административными решениями и финансовыми влияниями обеспечить их выполнение. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Ну вот прирезали к Москве кусок территории (так называемая Большая Москва), но я не слышал и не видел ни одной работы, где говорилось бы о каком-то полезном эффекте этого мероприятия».





Он отметил, что Новосибирская агломерация с Бердском, Искитимом, Обью, Краснообском и Кольцово активно развивается сама по себе, а расширение её границ — вопрос времени.





Агломерации берут выгоды крупного города, но сокращают сельское население, получают пробки и плохую экологию.





Больше всего в развитии агломераций, по его мнению, заинтересованы строители, которые получат землю под бесконечную жилую и социальную застройку, но это всё возможно и без создания агломерации.





По словам Клисторина, при объединении Новосибирска, Томска и Барнаула цены на продукты, бензин и прочие необходимые вещи в этих городах выровняются: в Новосибирске немного понизятся, а, например, в Барнауле немного поднимутся. «Потому что удобнее и дешевле будет доставлять грузы. Человек выйдет с работы, например, купит в Барнауле сыр, привезёт его домой в Новосибирск и съест. Это условно. По идее, цены должны сближаться, но на них будут влиять уже другие факторы.





По идее, при создании агломерации жить в центре Западной Сибири станет престижным, и люди начнут приезжать сюда с Дальнего Востока и Урала, но тогда цены везде взлетят», — спрогнозировал экономист.





Владимир Клисторин заметил, что одну из главных ролей в становлении экономики агломерации сыграет транспортная доступность регионов. С ним солидарен и эксперт в области транспорта, профессор Томского архитектурно-строительного университета Владимир Ефименко.







«Если говорить о существующей сети дорог, то вряд ли на территории этого объединённого региона будут улучшения какие-то. У каждой территории свои дорожные фонды, свои деньги. Изменений, я уверен, никаких не будет. Кудрин, видимо, фантазёр и не совсем представляет реалии. Как из Новосибирской области в Томскую будут предоставлять субсидии? Мы не можем сегодня даже решить задачу по увеличению протяжённости федеральных дорог. Новосибирская область имеет федеральную сеть определённой протяжённости, Кемеровская имеет, очень хорошо выглядит, а Томская область — как балласт. Приведёт ли объединение к умиротворению потребителей? За счёт чего выгода? За счёт того, что руководители Новосибирской и Кемеровской области поделятся с Томской? Аргумент — связать Толмачёво с Томском и соседними городами, например», — рассказал Ефименко и также добавил, что создавать агломерацию для этого не обязательно.







Эксперт говорит о том, что в целом транспортная система во всех трёх регионах развита достаточно, но не хватает центральных скоростных магистралей соответствующего качества, как, например, в Европе. Они позволили бы снизить стоимость продуктов, которые по этим магистралям доставляют, и тогда сибирякам станет реально лучше жить.







Ольга Чудаева, демограф, научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, считает, что





создание агломераций приведёт к постепенному вымиранию сибиряков и что работать надо не на концентрацию, а, наоборот, на рассредоточение.







«Агломерация — это, может, и хорошо как плацдарм к дальнейшему распространению по территории, а не как стягивание всех ресурсов, в том числе людских. Я считаю, нужно заниматься прямо противоположным — возрождением села. Руководство нашей страны очень зациклилось на вопросах роста ВВП, прибыли и так далее, но есть куда более важные показатели — вопросы безопасности, стратегические цели развития. На первом месте вопрос геополитики: нам надо обозначить своё присутствие на территориях, а не оголять их.





Второе — демография. Города ещё с давних времён себя не воспроизводят, это путь к вырождению, вымиранию, ослаблению и распаду государства.





Село и малые города — это демографический источник роста. Тем более на фоне общего снижения рождаемости.







В качестве примера могу привести Китай, который чуть ли не столетиями голодал, включая ещё 60-е годы. У них сделали так: они раздали земли — кооперативы, типа наших колхозов — на семью где-то по одному гектару. Они очень быстро обеспечили продовольствием всё своё огромное население и на экспорт стали поставлять», — сказала Ольга Чудаева.







Пока говорить о готовности сибирских регионов к объединению не приходится. Слова Кудрина большинство экспертов восприняли не более чем как почву для размышления. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников тоже прокомментировал его идею, отметив, что такого в ближайшее время точно не произойдёт:







«Я думаю, что это заявление не нужно рассматривать как конкретное предложение. Это просто высказывание в ходе обсуждения, возможный сценарий стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. То, что на сегодня агломерации являются точками роста для всей страны, это безусловно. То, что Новосибирская агломерация — одна из самых крупных и одна из самых быстрорастущих, это тоже всем известно. Следует ли вокруг Новосибирской агломерации создавать какую-то более крупную административную структуру — вопрос открытый, потому что пока непонятен её статус. Это будет просто определённое наименование формальное или предполагается придать этой единице какие-то полномочия? Этого не прозвучало.





Против чего я однозначно, это против изменения границ субъектов Федерации. Как можно от Новосибирска отрезать часть территории? А муниципальные районы куда?





Сегодня сложилась такая гармоничная структура на территории НСО, и многие муниципальные районы развиваются именно благодаря Новосибирску и благодаря тому, что он является транспортно-логистическим центром. Разделить это невозможно, и, безусловно, муниципальные районы в своём развитии потеряют. Другое дело, может, следует эту идею рассматривать не как агломерационные связи, а как выстраивание связей по определённым направлениям».





Мнение Травникова схоже с мнением его предшественника. В начале этого года спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс (сейчас и.о. губернатора. — К.Ш.) предложил объединить сибирские города в один урбанизированный регион. «Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна», — ответил тогда Владимир Городецкий.