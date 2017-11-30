



В 2016 году мы с мужем приобрели для меня новый Nissan Qashqai. Хотелось высокий автомобиль для комфортной езды зимой. За рулём я провожу довольно большое количество времени — живу в микрорайоне «Европейский Берег», а работаю на Киевской. Qashqai хотела давно, можно сказать, что это была мечта. Автомобиль, кстати, был подарком ко Дню учителя.











До него ездила за рулём Honda Civic, о смене авто нисколько не жалею. В итоге обладаю авто мощностью 144 л.с., с небольшим расходом топлива. Плановое ТО и замена расходных материалов — основные мои расходы. Удобный багажник, в который легко помещаются все вещи, которые мы берём с собой в путешествия. На машине ездили в соседние города: Барнаул, Томск, несколько раз выезжали семьёй в Горный Алтай.











У автомобиля, на мой взгляд, великолепная эргономика, все органы управления расположены на своих местах, очень нравится электрообогрев лобового стекла, который легко справляется со слоем снега и льда. Нравится двухзонный климат-контроль, который убирает все споры участников поездки. Вид в зеркала достаточный, однако при парковке я в основном пользуюсь камерой заднего вида — эту опцию, на которой настоял муж, в процессе эксплуатации я оценила на ура!











Я получаю огромное удовольствие от вождения автомобиля, летом люблю погонять, но прекрасно осознаю, где могу себе это позволить. Зимой стиль вождения размеренный. Рисковать собственным здоровьем, как и остальных участников дорожного движения, точно не для меня.











Права я получила в 18 лет, учась на втором курсе университета, первой моей машиной была Toyota Corolla 2002 года выпуска. Машина даёт свободу, позволяет значительно экономить время. После работы я всегда еду на тренировку, встречаюсь с друзьями, часто заезжаю в гости к родителям, бабушкам.









Не люблю, когда меня кто-то подвозит, предпочитаю находиться за рулём сама. Вообще люблю всё в жизни контролировать, иногда эта черта мешает, но зачастую идёт на пользу!









Я получаю огромное удовольствие от работы с детьми, считаю, что школа сегодня — это отдельный мир, наполненный яркими событиями. Активно занимаюсь общественной деятельностью — руковожу советом молодых педагогов при Ленинской профсоюзной организации.











На досуге кроме путешествий на машине занимаюсь фитнесом, люблю ходить в бассейн, участвую в фотосъёмках в качестве модели. Честно говоря, работая в школе, остаётся не так много времени на хобби, поэтому превращаю работу в хобби — часто выезжаю со школьниками в лагерь, на различные события.











С автомобилями связана одна забавная история: когда я была студенткой, за мной ухаживал молодой человек — отношения с ним не сложились, и он не нашёл ничего лучше, как скрутить передний номер с моей машины!











Мужчины к девушкам за рулём относятся хорошо, часто знакомятся в пробках. Если случается неприятная ситуация на дороге, мне обычно легко найти того, кто поможет, и дело здесь не в каких-то гендерных ролях и стереотипах, а в адекватном отношении друг к другу. Если ты просишь о чем-то по-человечески, тебе всегда пойдут навстречу!











У меня очень много знакомых, друзей, родственников. В Новосибирске вся моя жизнь, поэтому не удивительно, что я провожу крайне много времени в поездках за рулём. Обожаю вечерний Новосибирск, очень люблю поездки в Академгородок и прогулки там. Однако в нашем городе есть одна особенно острая проблема — отсутствие достаточного количества парковок.











Я встречаю положительное отношение на дорогах города. Думаю, что в Новосибирске уже стало обычной историей пропускать друг друга при перестроении и благодарить за это «подмигиванием» «аварийкой»!







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