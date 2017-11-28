Европа для «бедняков» за рулём

Корреспондент НГС проехался за рулём по Европе и узнал, как экономить на бензине, отелях, еде и пиве

Всего лишь месяц остался до больших новогодних праздников, а нефть вроде как взяла курс на удорожание, вселяя надежду на снижение курса евро. Самое время задуматься об отдыхе, например, в Европе, которая в последние годы была недоступной для многих людей из-за дорогих евро и авиаперелётов. Сейчас появились дешёвые перевозчики, и добраться до Старого Света не составляет труда. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко объехал на автомобиле несколько уголков Европы, пытаясь потратить при этом минимум денег, и сейчас расскажет о некоторых нюансах бюджетного путешествия на машине.

Почему стоит попробовать проехаться по Европе именно на автомобиле? Ну потому что аренда машины относительно недорога, процедура проста, а вы получаете полную независимость от общественного транспорта. Значит, вы можете побывать в самых потаённых и интересных уголках Старого Света, а не толпиться в избитых «открыточных» местах. Нет, можно, конечно, с рюкзаком за плечами обивать ступени железнодорожных и автовокзалов, находясь в постоянной зависимости от расписания, и всё время торопиться к определённому часу отправления. В такой конфигурации вы этакий постоянный транзитник, лишённый определённого комфорта.













На автомобиле же вы можете менять маршрут как вздумается, спокойно кроить свой график, в любой момент заезжать в понравившиеся вам вдруг замки и музеи. Да хотя бы элементарно не надо всё время таскать на себе вещи, можно спокойно заехать в супермаркет и закинуть продукты в багажник. А продукты эти вам понадобятся — у нас же бюджетное путешествие.













Итак, городами въезда/выезда из Европы у меня стали две автомобильные столицы Германии — Штутгарт (Mercedes) и Мюнхен (BMW). Четыре дня пути, маршрут через Австрию в Италию и обратно — около 1300 км. Пунктом назначения в Италии была выбрана Венеция. Почему именно она? Ну, скажем так, у меня в квартире висят две фотокартины Венеции, захотелось их переснять с тех же точек.















В Европе очень развита система аренды авто, множество компаний Rent a Car и сайтов по подбору. Можно взять машину в одном месте, вернуть в другом. В Штутгарте, как и в любом аэропорту, есть целый зал со стойками различных автопрокатчиков и огромные паркинги машин, вот, собственно, туда мы и отправляемся.







Забронировать автомобиль следует заранее через сайт (rentalcars.com, rentcars.com и др.), заодно ознакомитесь с ценами. Самые дешёвые малолитражки на механике (Opel Corsa, Chevrolet Spark) на неделю аренды будут стоить около 12 000 рублей (1 700 рублей в сутки). Страховка включена в стоимость. Текущий курс евро — 70 рублей.







Приличный автомобиль с автоматической КП (Ford Focus, Volkswagen Golf) обойдётся дороже — от 17 000 рублей за неделю. Но именно такую машину и стоит брать — с современным экономичным турбомотором, с роботизированной КП, которые экономят топливо получше механики. А ведь экономия топлива станет для вас важным моментом: бензин-то Европе стоит более 100 рублей за литр.







Обязательно в путешествии нужна система навигации, за неё придётся доплатить. Доплатить нужно и за опцию возврата машины в другом аэропорту (one way), и за опцию пересечения границ других стран (cross boarder). Это ещё порядка 5 000 рублей.















Мне достался свежий Ford Focus с круиз-контролем и системой старт-стоп, которые здорово помогают экономить топливо. Показываете свои российские права, предоставляете кредитную карту, на которой замораживается депозит порядка 200 евро, и идёте забирать автомобиль с парковки. Прокатными машинами в аэропортах забито по нескольку этажей паркингов, их тут тысячи.













Забираете свою, строите маршрут — и вперёд. Многие дороги Европы платные, но всегда есть бесплатные альтернативы. Как правило, это петляющие дороги вдоль автобанов, проходящие через деревни. Но мне как раз этого и надо — побольше посмотреть да сэкономить на платных автострадах.









Система навигации автомобиля позволяет вам построить маршрут, минуя платные магистрали. Такую же функцию имеет приложение для смартфона Google Maps. Но учтите, бесплатный маршрут существенно увеличивает километраж пробега и время в дороге.





Не стоит переоценивать свои возможности: марш-бросок в 600 километров за одни сутки по петляющим дорогам — это слишком много и некомфортно. Поэтому стоит разделить путь на два дня и не торопясь наслаждаться местными красотами.















На что можно посмотреть в пути? На природные красоты, на деревушки в глубинке, на жизнь небогатых европейцев, на многочисленные древние городки, замки и дворцы, раскиданные повсюду. Везде можно остановиться и изучить объект поподробней.















Дорога ведёт через Альпийский хребет — здесь интересны величественные горные массивы и многочисленные автодорожные тоннели, прошивающие эти горы. Кстати, разрешённая скорость во всех тоннелях (а это уже территория Австрии) — 80–90 км/ч. Плюс превышение на 8–10 км/ч, с которым спокойно едут все местные.















Поэтому по трассе едем со скоростью потока, а вот в населённых пунктах, где скорость ограничена 50 или 30 км/ч, лучше не превышать вообще, поскольку приборы фотофиксации встречаются довольно часто. А вот в Италии автомобилисты уже пободрее, могут ехать с превышением 20–30 км/ч, а некоторые и больше.





Темнеет в Европе рано, и уже в 16.30 силы небесные полностью выключают солнечный свет. От этого изменяется восприятие вечера и ночи: кажется, что уже слишком поздно.















Остановиться я решил в древнем городке Тренто, единственным относительно крупным на моём пути. Тут же через Booking забронировал неплохой номер за 3000 рублей и отправился в отель. Вообще, бронировать можно заранее либо уже в пути. Но первый вариант ставит вас во временные рамки — мало ли где задержитесь или решите изменить маршрут. Второй вариант несёт элемент ненадёжности, форс-мажора: вдруг не будет выбора отеля или откажет мобильный интернет... Впрочем, мобильная связь довольно устойчива почти везде. А бронирование в день заезда позволит вам найти немало вариантов со сниженной ценой.















Утром возле отеля, в этом маленьком городке, в этой итальянской глуши взору предстала огромная станция зарядки электрокаров Tesla. Из 10 мест было занято всего одно.















Небольшое лирическое отступление о машинах будущего. Грешным делом я тоже подумывал: а может, взять в аренду электрокар? Но реальность быстро пресекла эти прожекты. Аренда Tesla стоит космических денег, а ограниченность пробега на одной зарядке пусть даже в 500 километров ставит крест на спокойном и комфортном путешествии. Надо всё время контролировать маршрут, просчитывать расстояние до станций подзарядки, переживать. И потом долго и упорно заряжать — плеснуть в бак электричества, как бензина, и тут же уехать не получится.















Видимо, поэтому европейцы не проявляют особого интереса, в частности, к Tesla. За четыре дня активной езды я увидел только три этих электрокара: в аэропорту Штутгарта, в Тренто и эту — на улице в Мюнхене.















Теперь о бензине. 100 рублей за литр (около 1,5 евро) заставляют думать об экономичности машины как никогда. Именно поэтому стоит брать автомобиль с круиз-контролем, с системой старт-стоп, с роботом. Ездить со скоростью свыше 100 км/ч нет никакого смысла, ну разве что для интереса можно разогнаться разок до 230 км/ч на безлимитном немецком автобане.















Плавностью вождения мне удалось достичь расхода топлива в 6,6 л/100 км. При таком расходе общие затраты на 95-й бензин (Super) на 1 300 км составили около 8 000 рублей. Не стоит торопиться покупать бензин по 1,5 евро — на некоторых заправках подальше от городов он дешевеет до 1,25 евро.















О еде. Можно, конечно, в дороге обедать в ресторанах, но у нас мастер-класс по экономии, поэтому хотя бы днём стоит перекусывать продуктами из супермаркета. Цены здесь (супермаркеты Тренто и Мюнхена) почти такие же, как и у нас: молоко — от 60 рублей, печенье — 100 рублей за пачку, йогурт — 30 рублей, снек с курицей — 70 рублей, бутылка итальянского вина — 140 рублей, банка пива Paulaner — 62 рубля. Вечером можно отужинать и в ресторане. Приличная пицца — от 420 рублей, колбаски — 525 рублей, пиво — от 315 рублей за пол-литра.















Ну и о парковках. Знатоки Европы любят пугать несведущих тотальным отсутствием мест, космическими штрафами, гигантской платой за парковку, и как следствие, невозможностью автомобильной жизни в больших городах. Однако же, судя по количеству машин, масса европейцев предпочитает всё-таки комфорт и технологичность, а не беготню с рюкзачком за спиной или вдыхание выхлопных газов на велосипедах, хотя последних здесь немало.















Гараж на сутки в Венеции стоит 1 470 рублей (21 евро). Парковка в центре Мюнхена обойдётся вам в 175 рублей в час (2,5 евро), и мест всегда предостаточно.













А можно встать и вовсе бесплатно, например, с 23 часов вечера до 8 утра, как на этом знаке. Есть варианты бесплатной парковки в центре уже с 18 вечера до 9 утра. Местные жители во многих местах могут стоять бесплатно всегда.















Максимальный штраф за нарушение временных условий парковки — 1 750 рублей (25 евро). Для сравнения, в России 1 500 рублей. Ну а бросать машину на тротуаре и рисковать её эвакуацией, конечно, не стоит, хотя многие местные именно так и делают.







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