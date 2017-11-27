Бунт на Большой: «Отсюда никто не уйдёт»

Власти назвали адреса первых домов, которые пойдут под снос ради строительства четвёртого моста через Обь. Список состоит пока из 11 домов; соглашение на строительство моста ещё не подписано, а федеральный центр не выделил средства, но существуют уже и второй, и третий списки, рассказали местные жители. Формально стоимость выкупа владений у реки ещё не определена (оценка только началась), но власти уже объявили жителям, что компенсации составят по полтора-два миллиона рублей. Начнётся ли в Новосибирске новая война за дома под мостом, узнали корреспонденты НГС.НОВОСТИ.

В конце прошлой недели мэрия Новосибирска неожиданно опубликовала приказы, подписанные руководителем областного земельного департамента Романом Шилохвостовым. Одиннадцать земельных участков с домами на улице Большой по документам подлежат изъятию — по ним должен пройти четвёртый мост через Обь.







Часть улицы Большой, которая попадает в зону строительства моста





Уведомления о предстоящем переселении владельцы 81 дома, попадающего в зону строительства, получили ещё в прошлом году. Тогда предполагалось, что снос начнётся во второй половине 2017 года, но в городе до сих пор ведутся споры о необходимости дорогостоящего моста вообще, а информации о выделении средств на строительство ещё не поступало. Между тем подписание договора концессии с будущим застройщиком, «Сибирской концессионной компанией», назначено на 6 декабря, а само строительство планируют начать в следующем году.





Некоторые из домов под снос выглядят откровенно нежилыми





Как областные документы оказались в муниципальном бюллетене и почему власти так спешат начать изымать земли, в правительстве пока не объяснили: ответить на запрос НГС.НОВОСТИ в пресс-службе пообещали 28 ноября. Местные жители считают, что власти спешат освоить деньги, выделенные на подготовку территории летом: в областном бюджете на эти цели нашли 200 млн рублей, из которых 71,1 млн должны быть потрачены на оценку и выкуп, рассказывал тогда на заседании бюджетного комитета глава минтранса Анатолий Костылевский.





Почти на каждом столбе можно встретить предложение оценки дома, попавшего в зону сноса





Из владельцев одиннадцати указанных в списке мэрии домов корреспондентам НГС.НОВОСТИ открыл только один, некоторые дома выглядят откровенно нежилыми. Соседи определённых под изъятие строений общаться в основном не стремятся. «Да о чём тут говорить!» — обречённо махнул рукой один из них. На столбе рядом с домом приклеено объявление с предложением оценки домов, гаражей и участков, подлежащих сносу, — такое же можно встретить почти на каждом столбе вдоль улицы.







Приказы об изъятии выданы весьма выборочно, усмотреть какую-то систему сложно. «Это, наверное, кто документы сдал, — предполагает жительница одного из домов из списка, попросившая не уточнять её адрес и имя. — Это просто тридцать домов сдали документы, и сейчас они делают приказ. Сказали, что будет оценочная комиссия, а потом только [изъятие]. Пока ещё ничего нету».







Игорь Шапочников адекватно оценивает стоимость дома с землёй у реки и больше 7 миллионов просить не намерен, требования его соседей доходят до 18 миллионов





Владелец дома на Большой, 72 Игорь Шапочников признался, что сам только пару часов назад узнал новость, и очень удивился: дома в списке далеко не в самом плохом состоянии и вполне могли бы уступить место более ветхим. «Создадут условия для того, чтобы мы сами захотели уехать отсюда, — считает он. — Выселят эти одиннадцать домов, бомжатники сделают. Представьте, от вас в двух домах будут сидеть бомжи, которые будут грабить огороды».







Бараки на нечётной стороне улицы в список не попали — вместо них там в основном крепкие отремонтированные дома





По его словам, у владельцев пяти домов уже побывала оценочная комиссия, и сейчас они ждут результатов, чтобы понимать, что делать дальше. «Одиннадцать домов — это по первому списку, — поясняет Шапочников. — Я сегодня позвонил в ГКУ "Мост" (сформировано на базе правительства Новосибирской области для подготовки территории для строительства. — Л.П.), там мне сказали, что я попал в третий список. Что значит этот третий список, я пока понять не могу, они в телефонном разговоре разъяснить тоже не могут. Там специалисты сидят тоже не очень мощные, так скажем».







Ещё два месяца назад об изъятии участков с домами власти не сообщали





Председатель уличного комитета Олег Бегунов в приказы об изъятии сперва не поверил: в сентябре жители делали запрос в мэрию, и в ответе, подписанном главой департамента строительства Алексеем Кондратьевым, говорилось, что решений об изъятии земель не принималось. С представителями «Моста» в последний раз более или менее официально местные жители общались тоже осенью, хотя появляются те на улице ежедневно. Тогда проводилось общее собрание, на котором, говорит Бегунов, озвучивали и примерные суммы выкупа: землю — по кадастровой стоимости, дома — по 30 тысяч рублей за «квадрат».





В большинстве домов из списка никого не оказалось, а многие соседи отказались общаться





На кадастровой карте вся территория с домами в этой части улицы разрезана на ленточки, спускающиеся к воде: площадь длинных узких участков варьируется от 6 до 33 соток, кадастровая стоимость — от чуть менее 300 тысяч до 1,5 млн рублей. «У меня сейчас земля 10 соток и дом — всего на 2 миллиона, — говорит Бегунов. — Приватизированная земля, 10 соток, её кадастровая стоимость — 900 тысяч, выше никто не даст. И ладно я — есть те, где дом оформлен на две семьи по полдома, что они получат? По 400–500 тысяч?»







Виктор Михайлович заверил, что без достойной компенсации владельцы домов с Большой не переедут





Жительница Большой Дарья Владимировна меньше, чем за 12 миллионов, переезжать не согласна. Её сосед Виктор Михайлович твёрдо заявил, что его семья будет просить минимум 18 миллионов. «У нас 15 соток огород и 110 квадратов дом, нас шестеро. У нас всё обустроено, всё сделано, и баня, и гараж, мы с зятем всё сами строили, — говорит он. — Не знаю, сколько это будет стоить, но если будет мало, отсюда никто не уйдёт».







«Наглеть здесь не собирается никто, миллиарды с вас требовать, но люди должны переехать нормально, а не за 2 миллиона», — заверяет при этом Олег Бегунов и предлагает выкупать дома по цене строящегося жилья в похожем районе Лесоперевалки: около 70 тысяч рублей за «квадрат».







Мест, подобных этим, в городе больше не найти: с участков, спускающихся к воде, открывается панорама правого берега





По оценке Игоря Шапочникова, адекватная стоимость его дома и 16 соток земли с калиткой к реке — 7 млн рублей. Семья смирилась с грядущим переездом, но покидать дом, в котором жили ещё деды, не хочет. «Такой вид я где ещё найду? Вот так калитку открыл — купайся. Салюты все видим, хоть с центра, хоть с набережной. Я смотрел, анализ делал — я не найду больше такого места», — показывает мужчина погребённый под снегом участок, спускающийся к воде.







Формально к переезду люди готовятся уже несколько лет. Одна из жительниц улицы, приехавшая сюда 10 лет назад, рассказала, что уже через 2 года после покупки дома узнала, что его снесут. «Нам же тут даже не разрешают строиться, сидим как на пороховой бочке», — пожаловалась она.







Дарья Владимировна посетовала, что несколько лет им не дают реконструировать дом





«Мы хотели пристроиться — не успели, только фундамент подняли, — говорит Дарья Владимировна. — Сейчас смысл? Крышу перекрыть должны были, 200 тысяч на крышу я отдам — мне их кто-то оплатит? Газ хотела провести — тоже. Что толку? В кредит можно было бы, мы бы выкрутились, поджались, но выкрутились, а смысл, раз они говорят сносить».







Местные жители говорят, что им уже озвучили «смешные» суммы компенсации, при этом оценить успели пока пять домов





«После сентября 2013 года мы всё, что можем построить, не можем зарегистрировать, — подтвердил Игорь Шапочников. — Нас, получается, по рукам ударили: мы ничего построить не можем, денег вложить не можем, живём как на иголках. У многих возникал вопрос риторический, сажать чеснок или нет, его же в зиму садят. Сейчас получается, что одиннадцать человек, которых выбрали, посадили зря».







Многим домам в этой части Большой по сотне лет, живут в них поколениями — в том числе и собачьими





Большая часть домов здесь, по словам местных, пережили революцию. Даже после объявления о грядущем массовом сносе отсюда мало кто переехал — живут здесь поколениями, принимая и передавая дома с участками у воды по наследству. При этом, по словам председателя уличного комитета, приходили люди, которые отказывались представиться, зато предлагали деньги за то, чтобы он организовал жителей и те продали дома, но он отказался.





Сколько времени и средств понадобится на расселение территории, по которой пройдёт спорный мост, пока непонятно. Но жители настроены весьма решительно, и не исключено, что к началу строительства ситуация может накалиться не меньше, чем при строительстве Бугринского моста. Тогда выкупная стоимость домов оценивалась в 37 тысяч рублей за «квадрат», землю выкупали по 240–300 тысяч рублей за сотку, но жители опротестовывали оценку мэрии, отказывались переезжать и даже устраивали голодовки.