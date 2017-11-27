Тест-драйв: двигай туловищем

Японцы переделали свой знаменитый джип в растянутый «грузовик»: он возит ораву людей с кучей вещей

Вдохновлённые успехом Mazda CX-5 японцы внезапно выпустили на наш рынок новый кроссовер бóльшего размера — CX-9. Автомобиль получился удлинённой версией CX-5, но с гораздо более высокой ценой. Каковы преимущества этой модели и её перспективы на рынке — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Модели Mazda CX-9 на российском рынке в последнее время не было. И появилась она довольно спонтанно через три месяца после выхода новой CX-5. Вероятно, японцы, вдохновлённые успехом «пятой», решили продавать её укрупнённый вариант и залезть в соседний сегмент рынка.











То, что это именно лонг-версия CX-5 — нет никаких сомнений, достаточно изучить характеристики автомобилей. «Девятая» на 52,5 сантиметра длиннее (5075 мм против 4550), чуть шире, чуть пухлее. Но в целом силуэт, внешний вид, восприятие, платформа, агрегатная база совпадают полностью.















Mazda CX-9 получила такой же новый корпоративный дизайн — решётка радиатора с обратным уклоном под «акулью морду», заходящие на фары «клыки», прищуренный взгляд.















Сзади добавилась хромированная перемычка между фонарями на багажной двери. Взгляд задней оптики такой же — зловеще трансформерный.















Принципиальным отличием стали третий ряд сидений в CX-9, ну и цена. Забавно, что «девятая» всего на 12% длиннее «пятой», а дороже её на целых 50% — 3 млн рублей против 2 млн.















Салон получил различия в некоторых деталях — другие формы воздуховодов, «подпрыгнувший» вверх центральный тоннель, более сложный и богатый декор дверей.















Интерьер автомобиля воспринимается почти как «премиум» — BMW или Jaguar. Сочетание чёрного с алюминием, немного хрома и «рояля» — в целом пойдёт.















Mazda оставила в этом автомобиле немного «подуставшую» уже мультимедиасистему, которая появилась ещё на седане Mazda 6 последнего поколения. Экран в такой крупный автомобиль точно просится побольше, да и возможностей акустики Bose эта мультимедиа полностью не раскрывает.













А теперь, собственно, то, ради чего это изделие появилось на свет — третий ряд сидений. Дополнительный ряд переводит автомобиль в категорию семейных и расширяет потенциальный круг покупателей. Семь мест, пусть и два из них детские, могут заменить две отдельные машины, упрощают путешествия, улучшают логистику пользования автомобилем.















На третий ряд взрослому можно поместиться, раздвинув коленки или поджав пассажиров второго ряда — их сиденья бегают вперед/назад по салазкам. С детьми и подростками проблем быть не должно.















С разложенным третьим рядом багажное пространство, конечно, сильно уменьшается. И это основная проблема всех современных «трёхрядных» кроссоверов. Впрочем, проблему частично решают багажные боксы на крышу авто, крепящиеся к рейлингам. В Европе это сейчас тренд.















Сложенные сиденья третьего ряда открывают вам 810 литров объёма. А если убрать и второй ряд, в машину влезут приличные длинномеры.













Mazda окончательно подалась в стан комфортабельных автомобилей. И это именно то, что первым делом чувствуется здесь в начале езды — большая, мягкая машина почти парит над дорогой.















Отработка ям доведена инженерами до неплохого уровня — кажется, что автомобиль пропускает тряску к вашему телу через несколько степеней защиты. И звукоизоляция тут тоже какая-то многоступенчатая.















Японцы старались достичь комфорта с минимальным ущербом для управляемости. Конечно, такой крупный автомобиль будет и сильно крениться, и иметь значительную инерцию в повороте, и стремиться к сносу передней оси.















Но рулится машина легко и предсказуемо, баранка почти во всех ситуациях передаёт вам достаточно информации о траектории кроссовера.















Открывая капот, вы первым делом видите последнее достижение автоиндустрии — ручной упор капота. На автомобиле за 3 млн.















Мотор здесь серии SKYACTIV, турбированный, 2,5-литровый, мощностью 231 л.с. Эти двигатели неплохо зарекомендовали себя своей экономичностью и динамикой.















На Mazda CX-9 такого мотора хватает, чтобы достичь «сотни» за 8,6 секунды. С полным приводом машина стартует уверенно, без пробуксовок, без потери времени.















А теперь подробнее о ценах. Автомобиль представлен всего в двух полноприводных версиях — Supreme за 2 890 000 рублей и Exclusive за 3 010 000 рублей. Отличаются они наличием у топовой версии систем контроля мёртвых зон, удержания полосы, распознавания дорожных знаков и адаптивного освещения.















Конкурирующий с Mazda полноприводной Skoda Kodiaq стартует от 2 575 000 рублей, но придётся отдельно докупать некоторые опции. А вообще, за такую значительную сумму, как 3 млн, можно купить уже и «премиум» — например, «растолстевший» BMW X3 за 2 950 000 рублей, правда, с более скромными мотором и оснащением.







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