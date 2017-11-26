Новосибирец завёл в квартире львёнка. Уже второго!

Три года назад Новосибирск всколыхнула история львёнка Маркса, которого приручил программист и предприниматель Марк Гольцев. Сибиряки неоднозначно восприняли новость о воспитании дикого зверя в домашних условиях и заработке на фотосессиях со львёнком. В ноябре этого года Гольцев объявил, что у него новый питомец — двухмесячный африканский лев Буран, но с ним будет всё по-другому. В планах хозяина льва — обустроить огромный заповедник в Новосибирской области, причём жить там будет не только Буран, но и гепарды, рыси и манулы. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Марк Гольцев завёл первого львёнка в 2014 году, чтобы исполнить детскую мечту девушки Ксении, с которой тогда встречался. Тогда новосибирский программист объяснял, что животное ему подарил директор ростовского частного зоопарка. Зверя по имени Маркс (иногда хозяева называли его Лёвкой) поселили в квартире и с раннего возраста сдавали в аренду для дорогих фотосессий.







Тогда новосибирцы, в том числе бывший директор зоопарка Ростислав Шило (заявивший, что «в другой стране их бы посадили!») не слишком благосклонно восприняли идею содержать льва дома и устраивать с ним фотосессии. Вскоре львёнка выставили на продажу.





В середине ноября этого года Марк Гольцев снова активизировался в соцсетях и опубликовал несколько видео на своём канале в YouTube. На роликах новый львёнок словно домашний кот сидел на шее у хозяина и бегал по квартире.











Как рассказал новосибирец корреспонденту НГС.НОВОСТИ, полугодовалого Маркса он отдал известной цирковой артистке, дрессировщице Марице Запашной.





«Марица Запашная позвонила мне и упрашивала его ей отдать, что она со стажем, что всё как положено, что она строит какой-то питомник для диких животных, там, говорит, строительство уже идёт. И этот львёнок будет у неё жить», — пояснил Марк Гольцев, добавив, что после передачи львёнка Запашной его судьбу он не отслеживал.



Впрочем, ещё в феврале 2015 года сама Марица Запашная опровергла заявление Гольцева: тогда она заявила НГС.НОВОСТИ, что не занималась судьбой львёнка Маркса, не скупает львят и зоопарка у неё нет. Где сейчас находится Маркс, неизвестно.





Нового львёнка зовут Буран, ему 2 месяца и 10 дней. На сей раз за его воспитание Марк взялся один, без девушки. О его приобретении новосибирец рассказывает расплывчато — не купил, а привёз из Анапы «на передержку».











«Первого львёнка мы взяли — и мы действительно с ним фотографировались за деньги, потому что животное хочется взять, а вот чтобы его привезти… это большие затраты — сам его переезд на другой конец России. Было порядка 15–20 фотосессий. Маркс побывал у многих людей на руках, и я заметил, что он меня перестал узнавать, отличать от других особо. Он мог остаться в гостях и не понять, что меня нету. Я не хочу, чтобы этот львёнок думал, что все люди — это его друзья», — описал свою позицию хозяин Бурана.





По его словам, в минувшую пятницу к нему домой приезжала полиция с проверкой, но жестокого обращения с животным не обнаружила.





Пока львёнок обходится не очень дорого — 7-килограммовый Буран ест примерно как человек, оценил Гольцев. По его словам, сейчас Буран размером меньше кота породы мейн-кун.







Владелец львёнка планирует создать целый заповедник — и, по его словам, участок в 1000 га он хочет взять, например, в аренду от властей Новосибирской области. Гольцев отметил, что 24 ноября у него прошла первая встреча с руководителем департамента имущества и земельных отношений региона Романом Шилохвостовым.







Пока что неизвестно, как юридически будет оформлена земля, где будут обитать дикие звери, и в каком районе области расположится участок. Прежде всего Гольцев хочет приобретать животных, от которых по разным причинам отказались прежние владельцы.









«По факту это получается частный заповедник. Там будут львы, гепарды, леопарды, рыси, манулы, всякие пантеры, даже бизоны есть.







Потом со мной будет готов в принципе встретиться уже губернатор, но я должен прийти не с пустыми руками, сказать: "Я хочу участок". Надо чётко озвучить — где, что, какой, под какие нужды, всё более подробно расписать. Может, государство это тоже заинтересует», — раскрыл мечты Марк Гольцев.







Нового львёнка Гольцев не хочет сдавать в аренду для фотосессий





Он подчеркнул, что территория заповедника будет защищена двойными высокими заборами с сеткой — туристов туда тоже просто так не пустят. А для того чтобы звери не замёрзли, для них построят тёплые домики.





Позицию главы департамента имущества и земельных отношений НСО оперативно узнать не удалось. В приёмной Романа Шилохвостова сказали, что он может ответить только через пресс-службу правительства НСО — туда корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос, однако ответ за время написания материала так и не пришел. Марк Гольцев пообещал, что в случае, если ничего с заповедником не выйдет, он вернёт Бурана на родину «к братьям».





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