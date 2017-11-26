Транжира с Первомайки

Высокопоставленный дорожник уволен за махинации с бюджетом — НГС узнал, кто займет его место

Мэр уволил директора ДЭУ-5 за неэффективный расход денег
Мэр уволил директора ДЭУ-5 за неэффективный расход денег

Мэр Анатолий Локоть уволил высокопоставленного дорожника — Андрея Московкина, директора муниципального учреждения ДЭУ-5. Официальной причиной увольнения назвали неэффективный расход денег, который выявила контрольно-счётная палата города Новосибирска. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что же действительно скрывалось за этой формулировкой, вспомнил, какие скандалы сопровождали ДЭУ-5 последнее время и узнал, кто выйдет работать на место Московкина уже в этот понедельник.

В Новосибирске 23 ноября уволили высокопоставленного дорожника — директора муниципального предприятия ДЭУ-5 Андрея Московкина. Своего кресла он лишился после проверки контрольно-счётной палаты, которая нашла, как сказано в официальных документах, неэффективное расходование денег.


«Эта организация отвечает за уборку и содержание улиц в Первомайском районе. Проверка контрольно-счётной палаты Новосибирска выявила нарушения на предприятии. Средства, выделенные на обслуживание дорог и техники, расходовались неэффективно», — написал 23 ноября у себя в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


На следующий день градоначальник комментировал ситуацию уже лично, однако конкретный список нарушений не назвал. «Работа ДЭУ-5 признана неэффективной. <…> Призвали к отчёту начальника — были заданы конкретные вопросы. Он не является стрелочником, как может кому-то показаться, что взял на себя ответственность. 


Освобождены от своих должностей там целый ряд руководителей, в том числе бухгалтерия. 


<…> Когда на одну машину списывают за короткое время, там за полгода, по шесть фильтров, это странно, объяснения никакого нет», — сообщил Анатолий Локоть 24 ноября.  


В январе 2017 года под тяжестью снега обрушилась крыша ангара, который принадлежал ДЭУ-5 
В январе 2017 года под тяжестью снега обрушилась крыша ангара, который принадлежал ДЭУ-5 


Депутат Горсовета Наталья Пинус рассказала, что о ситуации в ДЭУ-5 говорили и на депутатской комиссии по бюджету города.


«Там было выявлено огромное число нарушений. На сотни тысяч, самых разных. И по проведению торгов, и по… По самым разным процедурам. <…> Там, по-моему, выговор кому-то объявлен, кого-то премии лишили», — знает г-жа Пинус.


На запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о перспективах возбуждения уголовного дела в пресс-службе мэрии рассказали лишь о процедуре его возбуждения. «В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета города Новосибирска, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы», — гласит официальный ответ мэрии.


Корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось выяснить, будет ли КСП передавать результаты проверки в правоохранительные органы: в течение дня на телефонные звонки в этой организации никто не отвечал. Не удалось получить комментарий и у самого Андрея Московкина — его сотовый телефон был недоступен.


Сложившуюся ситуацию прояснили в самом ДЭУ-5. Один из сотрудников этой организации, пожелавший остаться неназванным, объяснил, что с 24 ноября роль руководителя исполняет главный инженер, приказа о назначении нового директора ещё нет, но, как обещают, новый руководитель появится в ДЭУ-5 уже в понедельник. 


По информации работников ДЭУ-5, к ним переведут руководителя Заельцовского участка ДЭУ-1 Андрея Тырсу.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил также и главного инженера ДЭУ-5 Александра Симонова, который заметил, что кроме Андрея Московкина в организации пока никто не уволен.


«Пока что нет, директор только уволился. Новый придёт директор, будет принимать решения. <…> Из отдела кадров звонили сегодня, сказали, что с сегодняшнего дня есть новый человек, просто он приедет в понедельник», — объяснил главный инженер и добавил, что коллектив уважает Московкина и грустит по поводу его ухода, а КСП, по его мнению, обнаружила в их организации рядовые нарушения.


«Текущая работа обычная. Не знаю, почему так. Предвзято взялись. Такие замечания можно найти у любого», — уточнил Симонов по поводу результатов проверки КСП.


То, что начальник Заельцовского участка ДЭУ-1 переходит на работу в Первомайский район, корреспонденту НГС.НОВОСТИ неофициально подтвердили и самой организации. «Начальника [Заельцовского участка Андрея Тырсу] забрали на повышение вчера вечером (23 ноября. — И.К.). Его директором перевели в Первомайку», — уточнили в ДЭУ-1 и добавили, что врио начальника Заельцовского участка ДЭУ-1 назначен Василий Овчарук.


В этом году с ДЭУ-5 было связано как минимум два скандала. В апреле 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказали, как в Первомайском районе яму на грунтовой дороге с лужами засыпали асфальтом. Правда, тогда Московкин уточнил, что это не их дорога. Чуть ранее, в январе 2017 года, под тяжестью снега обрушилась металлическая крыша ангара, который принадлежал именно ДЭУ-5 и где под завалом оказались семь легковых машин сотрудников этой организации. А ещё ранее, в декабре 2015 года, дорожники из соседнего ДЭУ-6 написали коллективное открытое письмо, в котором рассказали, почему зимой в городе плохо убирают дороги. 

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