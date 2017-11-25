«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes ООО — хозяин Красного проспекта
Джип с «правительственными» номерами ООО зажал пешеходов, и как встать сразу на 5 инвалидных мест
В очередном, 49-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогостоящие внедорожники с красивыми номерами ведут себя как хозяева центра Новосибирска, а также мастер-класс по парковке сразу на пяти инвалидных местах.
Открывает выпуск джип «Мерседес» с «правительственными» номерами ООО из первой сотни. Автомобиль пробрался на тротуар к намоленному месту у «Чашки кофе» по адресу Красный проспект, 22.
Не менее солидный «Лексус» ААА встал на улице Орджоникидзе перед Красным проспектом.
«Прямо на парковке для инвалидов у "Автомаркета" на Станционной, 16/1. Из машины вышла девушка и отправилась на работу в МРЭО ГИБДД», — сообщил наблюдательный Дмитрий.
«Выход из магазина "МЕТРО" на улице Северная. Полностью перекрыл "зебру", умудрившись заехать между препятствий, которые были сделаны для таких, как он», — жалуются посетители магазина.
Так удобней сходить в магазин.
Просто встали на перекрёстке. «Пересечение улиц Медкадры и Залесского — любимое место парковки чудаков», — рассказала нам читательница Варвара.
На Кропоткина, 3 автолюбители захватили пешеходные дорожки.
«Чудо с парковки в "МЕГЕ"», — кратко высказался читатель Станислав.
«Улица Лесосечная, 5. Мастер парковки перекрыл единственную тропинку. Ещё и рядом с садиком», — жалуется Василий.
Приехали ли в баню на этом «Лэнд Крузере» — достоверно неизвестно. Но стоит он на тротуаре.
«Чудо-парковщик достал, постоянно паркуется как олень!» — сравнил Александр мастера парковки с прекрасным животным.
Ну и очередной мастер-класс, как надо вставать по разметке.
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС