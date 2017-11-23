По живому режут

Три хирурга показали инструменты, которыми спасают жизни — их моют зубными щётками и жарят в духовке

За дверьми операционных идёт таинственная жизнь, в которой каждый день и каждую ночь спасают людей. Технический прогресс даёт о себе знать — у медиков, особенно в федеральных клиниках, появилось дорогое оборудование. Но ручную работу им не заменить — и по-прежнему лучшими инструментами оперирующих врачей остаются скальпели, нити и ножницы. Травматологи, хирурги общего профиля и нейрохирурги пустили корреспондентов НГС.НОВОСТИ в святая святых — операционные — и показали свои инструменты.

Принято считать, что главный инструмент хирурга — это скальпель, но его врач использует несколько секунд и в самом начале операции, рассказывает корреспонденту НГС.НОВОСТИ хирург, заведующий операционным блоком детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Тимур Чвырков. В закромах оперблока лежат сотни и даже тысячи инструментов: зажимов, пинцетов, ножниц...







Хирурги говорят, одних только ножниц у них множество видов





Многие из них вскрывать нельзя: они лежат в стерильных упаковках и могут понадобиться практически в любую секунду для экстренной помощи травмированному ребёнку. Мытьё и стерилизация занимают не один час, причём сначала инструменты отмывают зубными щётками, прежде чем погрузить в специальный раствор и сухожаровой шкаф.







Скальпель





Одних только скальпелей у хирургов десятки. «Скальпель — это самое начало. После этого у тебя уже нет точки возврата. Они отличаются все по форме и, разумеется, по предназначению — хирург определяет, какой [понадобится]. У челюстно-лицевых хирургов есть скальпеля запоминающей формы», — объяснил Тимур Чвырков.







Пинцеты бывают хирургическими и анатомическими





Главное, что нужно хирургу общего профиля, — это пинцет, скальпель и зажим, отметил врач. Пинцеты бывают, к примеру, анатомические для фиксации нежных тканей и более острые хирургические — для кожи и сухожилий.







Современный шовный материал





Ножниц тоже много: есть общего назначения, для тканей и нитей, для гипса и повязок, показал врач. «Огромное количество нитей — вы себе не представляете. Чем меньше нолей, тем тоньше нить. Есть рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити. Иголки — тоже огромное количество», — описал хирург, показывая колющие иглы для кровеносных сосудов, режущие для плотных тканей и иглодержатели. «Ещё во время обучения запрещают всё держать руками», — говорит он.







Инструменты травматологов





В отличие от изящных инструментов хирургов, у травматологов инструменты для операций выглядят куда более угрожающими: обычные и электрические пилы, долота, молотки и кусачки. Операционные медсёстры отделения травматологии с готовностью показывают в действии электропилу, которая умеет резать гипс, но не ранит при этом кожу.







Фокус от медсестры травматологического отделения — пила для гипса, которая не ранит кожу





Кусачки для удаления участков омертвевшей кости





Долота





После демонстрации инструментов, скорее похожих на наборы авторемонтника, ножнички нейрохирургов кажутся и вовсе игрушечными.







«Хирургия — это нанесение травмы, по большому счёту. Только цель у неё — пользу для народа принести», — философски размышляет заведующий оперблоком центра нейрохирургии в Новосибирске Антон Калиновский, раскладывая на столе крошечные ножнички.







Ножницы нейрохирурга





Врач поясняет, что нейрохирургия — деликатная специальность и большая часть их инструментов очень маленькие, чтобы можно было без проблем сшить сосуд всего в один миллиметр под микроскопом. Но такие ножнички трудно наточить — приходится даже обращаться к специалистам по заточке инструментов.







Набор для эндоскопии





«Большая часть современной нейрохирургии проводится под микроскопом. Чем меньше вреда окружающим здоровым тканям причинено во время манипуляций, доступа, тем лучше пациент просыпается после операций», — отметил заведующий операционным блоком.







Набор для эндоскопии — это отдельное и очень популярное сейчас направление в хирургии: инструмент с камерой на конце вводится через небольшой прокол, а всю операцию врач контролирует на мониторе.







Дрель для трепанации





Но эндоскопическая операция не панацея для пациентов с большими опухолями, до которых нужен немаленький доступ. Антон Калиновский просит не пугаться слова «трепанация», показывая дрель для создания отверстия в черепе. «[Как-то] показывали черепа, которым более 2 тысяч лет, — и после трепанации люди прожили несколько десятилетий ещё», — заверил он.







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