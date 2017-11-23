По живому режут
Три хирурга показали инструменты, которыми спасают жизни — их моют зубными щётками и жарят в духовке
За дверьми операционных идёт таинственная жизнь, в которой каждый день и каждую ночь спасают людей. Технический прогресс даёт о себе знать — у медиков, особенно в федеральных клиниках, появилось дорогое оборудование. Но ручную работу им не заменить — и по-прежнему лучшими инструментами оперирующих врачей остаются скальпели, нити и ножницы. Травматологи, хирурги общего профиля и нейрохирурги пустили корреспондентов НГС.НОВОСТИ в святая святых — операционные — и показали свои инструменты.
Принято считать, что главный инструмент хирурга — это скальпель, но его врач использует несколько секунд и в самом начале операции, рассказывает корреспонденту НГС.НОВОСТИ хирург, заведующий операционным блоком детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Тимур Чвырков. В закромах оперблока лежат сотни и даже тысячи инструментов: зажимов, пинцетов, ножниц...
Многие из них вскрывать нельзя: они лежат в стерильных упаковках и могут понадобиться практически в любую секунду для экстренной помощи травмированному ребёнку. Мытьё и стерилизация занимают не один час, причём сначала инструменты отмывают зубными щётками, прежде чем погрузить в специальный раствор и сухожаровой шкаф.
Одних только скальпелей у хирургов десятки. «Скальпель — это самое начало. После этого у тебя уже нет точки возврата. Они отличаются все по форме и, разумеется, по предназначению — хирург определяет, какой [понадобится]. У челюстно-лицевых хирургов есть скальпеля запоминающей формы», — объяснил Тимур Чвырков.
Главное, что нужно хирургу общего профиля, — это пинцет, скальпель и зажим, отметил врач. Пинцеты бывают, к примеру, анатомические для фиксации нежных тканей и более острые хирургические — для кожи и сухожилий.
Ножниц тоже много: есть общего назначения, для тканей и нитей, для гипса и повязок, показал врач. «Огромное количество нитей — вы себе не представляете. Чем меньше нолей, тем тоньше нить. Есть рассасывающиеся и нерассасывающиеся нити. Иголки — тоже огромное количество», — описал хирург, показывая колющие иглы для кровеносных сосудов, режущие для плотных тканей и иглодержатели. «Ещё во время обучения запрещают всё держать руками», — говорит он.
В отличие от изящных инструментов хирургов, у травматологов инструменты для операций выглядят куда более угрожающими: обычные и электрические пилы, долота, молотки и кусачки. Операционные медсёстры отделения травматологии с готовностью показывают в действии электропилу, которая умеет резать гипс, но не ранит при этом кожу.
После демонстрации инструментов, скорее похожих на наборы авторемонтника, ножнички нейрохирургов кажутся и вовсе игрушечными.
«Хирургия — это нанесение травмы, по большому счёту. Только цель у неё — пользу для народа принести», — философски размышляет заведующий оперблоком центра нейрохирургии в Новосибирске Антон Калиновский, раскладывая на столе крошечные ножнички.
Врач поясняет, что нейрохирургия — деликатная специальность и большая часть их инструментов очень маленькие, чтобы можно было без проблем сшить сосуд всего в один миллиметр под микроскопом. Но такие ножнички трудно наточить — приходится даже обращаться к специалистам по заточке инструментов.
«Большая часть современной нейрохирургии проводится под микроскопом. Чем меньше вреда окружающим здоровым тканям причинено во время манипуляций, доступа, тем лучше пациент просыпается после операций», — отметил заведующий операционным блоком.
Набор для эндоскопии — это отдельное и очень популярное сейчас направление в хирургии: инструмент с камерой на конце вводится через небольшой прокол, а всю операцию врач контролирует на мониторе.
Но эндоскопическая операция не панацея для пациентов с большими опухолями, до которых нужен немаленький доступ. Антон Калиновский просит не пугаться слова «трепанация», показывая дрель для создания отверстия в черепе. «[Как-то] показывали черепа, которым более 2 тысяч лет, — и после трепанации люди прожили несколько десятилетий ещё», — заверил он.
Ранее областной онкологический диспансер показал дорогие инструменты, которыми хирурги сделали необычную операцию — вытащили из пациента лёгкое через крохотный разрез.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова