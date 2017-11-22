Лапы загребущие: енот из Новосибирска зарабатывает 5 тысяч в час

Енот-полоскун Филимон стал звездой рекламы — его зовут на корпоративы и фотосессии для магазинов

Енот-полоскун Филимон работает в контактном зоопарке и моделью в различных рекламных кампаниях
Енот-полоскун Филимон работает в контактном зоопарке и моделью в различных рекламных кампаниях

В новосибирском контактном зоопарке «Обитаемый остров» работает енот-полоскун Филимон, который параллельно ещё и снимается в рекламе. На счету Филимона пять рекламных мероприятий и довольно высокие гонорары. Корреспондент НГС.НОВОСТИ познакомился с обаятельным зверем, выяснил, сколько стоит время Филимона, и узнал, что тому выделили целую комнату.

В новосибирском контактном зоопарке «Обитаемый остров» работает енот-полоскун по имени Филимон, который ещё и подрабатывает моделью в рекламных кампаниях и на корпоративах. 


«Он работает в зоопарке. Работает. Енотом. Помните мультик про Крокодила Гену: «А работает он крокодилом в зоопарке». Вот и у нас так же получается», — с улыбкой рассказывает директор контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова и добавляет, что живёт Филимон у неё дома, где ему выделена целая комната.


Купили енота в месячном возрасте у заводчиков за 30 000 рублей
Купили енота в месячном возрасте у заводчиков за 30 000 рублей


Купили Филимона у московских заводчиков за 30 тысяч рублей (домашних енотов специально разводят так же, как и породистых собак или кошек). Это случилось в мае, когда зверёк был чуть больше ладони и ему исполнился всего месяц. Наталья заметила, что можно найти енота и за 10 тысяч, но это будет животное из питомника, где их разводят на шкурки. Такие еноты более дикие.


В доме, где живет Филимон, ему выделена целая комната, так как он любит шкодничать и всё грызть
В доме, где живет Филимон, ему выделена целая комната, так как он любит шкодничать и всё грызть


«Он даже ещё не ходил. Нянчились с ним, как с ребёнком, выкармливали из соски. Дома у него отдельная комната: штукатурка объедена, плинтуса оторваны. Он абсолютный пакостник, даже ручку пластикового окна съел. Всё абсолютно грызёт. Кресло стоит, он в нём дырочку небольшую сделал, поролон оттуда повытаскивал и сделал себе такую пещерку. Всё портит и в воду тащит, потому что он енот-полоскун. Всё, что ему дашь, игрушку, еду, одеяло, он всё потащит в воду. Еду, например, помоет и съест. <…> Еноты всеядны — каши мясные даём, супчики. Больше всего любит виноград и бананы», — рассказала Наталья.


Как рекламной модели еноту могут позавидовать многие модели рода человеческого: за час работы этот зверь получает в среднем 5000 рублей
Как рекламной модели еноту могут позавидовать многие модели рода человеческого: за час работы этот зверь получает в среднем 5000 рублей


На день Наталья отвозит Филимона в контактный зоопарк, где он развлекает посетителей. Любит, например, обшаривать карманы и сумки.  


«С удовольствием общается с людьми, играет, в карманы к ним лазает, массаж делает — так лапками перебирает. На голову залазит и начинает вошек искать. <…> Единственное, если его останавливать или на руки брать, когда [этого] не хочет, то он может огрызнуться и прикусить. Он, например, любит с людей бахилы снимать, тащить в воду сразу же. И если его начать отгонять, то он разозлится: подумает, что ты жадина и не поделился с ним бахилами», — объяснила директор зоопарка.


Енот-полоскун любит шарить по карманам и сумкам
Енот-полоскун любит шарить по карманам и сумкам


Женщина заметила, что Филимон понимает сказанное ею строгое «нет», поэтому до конфликта такие ситуации никогда не доходят. Но лучше этих зверей, добавила хозяйка енота, чем-то отвлекать, как маленьких детей, когда они раздражены. Кстати, наказывают таких енотов необычно: их лишают на пару часов общения — совсем не обращают внимания. В итоге, заметила Наталья, зверь начинает бегать по вольеру и кричать голосом птеродактиля.


Енот Филимон на одной из рекламных фотосессий
Енот Филимон на одной из рекламных фотосессий


Чем ещё отличается Филимон от своих соседей по зоопарку, так это повышенным вниманием рекламщиков. Енот-полоскун принял участие уже в пяти рекламных кампаниях: фотосессиях, корпоративах, презентациях. Гонорар Филимона-модели зависит от сложности поставленной задачи: для одной рекламы ему надо протирать тряпкой стеклянную витрину и перебирать чехлы мобильных телефонов, для другой просто ходить среди людей. 


Но заработку на рекламе однозначно позавидуют и люди: в среднем за час работы Филимон зарабатывает 5000 рублей. 




Напомним, в конце октября ещё один контактный зоопарк «Лесное посольство» похвастался выставкой более двадцати видов пауков-птицеедов со всего мира, среди которых присутствует фрин, известный по истории про Гарри Поттера. 

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