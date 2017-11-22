Лапы загребущие: енот из Новосибирска зарабатывает 5 тысяч в час

В новосибирском контактном зоопарке «Обитаемый остров» работает енот-полоскун Филимон, который параллельно ещё и снимается в рекламе. На счету Филимона пять рекламных мероприятий и довольно высокие гонорары. Корреспондент НГС.НОВОСТИ познакомился с обаятельным зверем, выяснил, сколько стоит время Филимона, и узнал, что тому выделили целую комнату.

В новосибирском контактном зоопарке «Обитаемый остров» работает енот-полоскун по имени Филимон, который ещё и подрабатывает моделью в рекламных кампаниях и на корпоративах.







«Он работает в зоопарке. Работает. Енотом. Помните мультик про Крокодила Гену: «А работает он крокодилом в зоопарке». Вот и у нас так же получается», — с улыбкой рассказывает директор контактного зоопарка «Обитаемый остров» Наталья Дернова и добавляет, что живёт Филимон у неё дома, где ему выделена целая комната.







Купили енота в месячном возрасте у заводчиков за 30 000 рублей





Купили Филимона у московских заводчиков за 30 тысяч рублей (домашних енотов специально разводят так же, как и породистых собак или кошек). Это случилось в мае, когда зверёк был чуть больше ладони и ему исполнился всего месяц. Наталья заметила, что можно найти енота и за 10 тысяч, но это будет животное из питомника, где их разводят на шкурки. Такие еноты более дикие.







В доме, где живет Филимон, ему выделена целая комната, так как он любит шкодничать и всё грызть





«Он даже ещё не ходил. Нянчились с ним, как с ребёнком, выкармливали из соски. Дома у него отдельная комната: штукатурка объедена, плинтуса оторваны. Он абсолютный пакостник, даже ручку пластикового окна съел. Всё абсолютно грызёт. Кресло стоит, он в нём дырочку небольшую сделал, поролон оттуда повытаскивал и сделал себе такую пещерку. Всё портит и в воду тащит, потому что он енот-полоскун. Всё, что ему дашь, игрушку, еду, одеяло, он всё потащит в воду. Еду, например, помоет и съест. <…> Еноты всеядны — каши мясные даём, супчики. Больше всего любит виноград и бананы», — рассказала Наталья.







Как рекламной модели еноту могут позавидовать многие модели рода человеческого: за час работы этот зверь получает в среднем 5000 рублей





На день Наталья отвозит Филимона в контактный зоопарк, где он развлекает посетителей. Любит, например, обшаривать карманы и сумки.







«С удовольствием общается с людьми, играет, в карманы к ним лазает, массаж делает — так лапками перебирает. На голову залазит и начинает вошек искать. <…> Единственное, если его останавливать или на руки брать, когда [этого] не хочет, то он может огрызнуться и прикусить. Он, например, любит с людей бахилы снимать, тащить в воду сразу же. И если его начать отгонять, то он разозлится: подумает, что ты жадина и не поделился с ним бахилами», — объяснила директор зоопарка.







Енот-полоскун любит шарить по карманам и сумкам





Женщина заметила, что Филимон понимает сказанное ею строгое «нет», поэтому до конфликта такие ситуации никогда не доходят. Но лучше этих зверей, добавила хозяйка енота, чем-то отвлекать, как маленьких детей, когда они раздражены. Кстати, наказывают таких енотов необычно: их лишают на пару часов общения — совсем не обращают внимания. В итоге, заметила Наталья, зверь начинает бегать по вольеру и кричать голосом птеродактиля.







Енот Филимон на одной из рекламных фотосессий





Чем ещё отличается Филимон от своих соседей по зоопарку, так это повышенным вниманием рекламщиков. Енот-полоскун принял участие уже в пяти рекламных кампаниях: фотосессиях, корпоративах, презентациях. Гонорар Филимона-модели зависит от сложности поставленной задачи: для одной рекламы ему надо протирать тряпкой стеклянную витрину и перебирать чехлы мобильных телефонов, для другой просто ходить среди людей.





Но заработку на рекламе однозначно позавидуют и люди: в среднем за час работы Филимон зарабатывает 5000 рублей.













Напомним, в конце октября ещё один контактный зоопарк «Лесное посольство» похвастался выставкой более двадцати видов пауков-птицеедов со всего мира, среди которых присутствует фрин, известный по истории про Гарри Поттера.