Торгуют по-чёрному

Главный день распродаж под названием «чёрная пятница» придумали в США, где он следует сразу за Днём благодарения (последний четверг ноября). В этот день цивилизованные на вид люди буквально разносят магазины в поисках дешёвых товаров. В Новосибирск «чёрная пятница» пришла с появлением крупных ТЦ с сетевыми международными магазинами. Однако, как убедился обозреватель НГС.НОВОСТИ, борьба за скидки на российском рынке идёт своим собственным путём. Самые большие скидки и выгодные предложения — в нашем материале.

Торговые центры







Крупные ТРЦ — это места концентрации скидок. Проще всего с их набором познакомиться на сайте «Галереи Новосибирск», где не поленились выложить полный список всех магазинов, которые принимают участие в акции. Обещанный дисконт распространяется в том числе и на все другие магазины сети, так что если интересующий вас бренд представлен где-то ещё, то можно смело отправляться туда тоже.







50% дисконт радует, но распространяется далеко не на все товары





Среди самых щедрых магазинов здесь можно назвать, например, торговцев одеждой MANGO, Caterina Leman, Сolin's, Terranova (скидки до 50%), Isabel Garcia (до 70% на новую коллекцию), «Глория Джинс» (от 40% до 90%); обувь Respect (до 50%); нижнее бельё «Эстель Адони» (до 50% на отдельные модели), ювелирные изделия «Эпл Даймонд» (60% на украшения недели и на новую коллекцию). Ну а те, кто уже сделает покупки (или кому решительно ничего не нужно), могут с дисконтом подвергнуть себя тайскому массажу в салоне Royal Thai (30%).







«Снежная Королева» — редкий магазин, который обещает скидки на всё





В «МЕГЕ» скидки обещают (кроме уже упомянутых) магазины сетей Finn Flare (30%), BAON (30% на лёгкую одежду и 20% на верхнюю одежду) и Marks & Spencer (30% при покупке 3 вещей и скидка 40% при покупке 4 вещей).







В «Ауре» кроме обычных скидок 24 ноября организуют ещё и традиционную «Ночь шопинга». Это целое действо, включающее показы новых коллекций, розыгрыш подарков (в частности, обещан iPhone 8) и выступление какой-нибудь звезды (на этот раз публику будет развлекать один из бесчисленных воспитанников бренда Black Star Миша Марвин).







Получить скидку в 50% вполне реально





Сеть «Детский мир» (магазины работают в СТЦ «МЕГА», «Галерея Новосибирск» и ещё 9 торговых центрах меньшего размера) обещает скидки до 70% на одежду и обувь и до 30% на игрушки. Сеть книжных магазинов Book-Look обещает скидку 20% на всё и 40% на дорогие (от 3000 рублей) книги.







Бытовая техника







В MediaMarkt «чёрная пятница» началась ещё в среду. Скидки здесь обещают на самые разные виды бытовой техники. Самый большой (по сумме) дисконт корреспондент НГС.НОВОСТИ сумел обнаружить на телевизор LG с диагональю 139 см. На его покупке можно сэкономить 10 тысяч рублей. Конечно, если вы в принципе готовы потратить 89 тысяч рублей на телевизор.







От призывов воспользоваться «чёрной пятницей» не скрыться даже на улицах города





Сети «Эльдорадо» и «М.Видео» сейчас принадлежат одному владельцу, так что их можно не рассматривать отдельно. В «Эльдорадо» обещают скидки до 60%. На какие именно товары даётся такой дисконт, впрочем, не сообщается — это можно понять, только изучив весь список. В среднем скидка составляет 10–15% . Самую большую выгоду, которую удалось обнаружить автору, даёт покупка дорогой кофемашины (цена со скидкой 34 990 рублей — это на 30% меньше начальной цены).







«Чёрная пятница» в DNS продлится с 22 по 27 ноября. Здесь, например, телевизор LG такой же диагонали (139 см, правда, другой модели) предлагают уже за 79 990 рублей (–33%). В целом обещанные скидки колеблются в районе 20–30%.







Еда и кафе





«Чёрные» ценники появились и в супермаркетах. Так, в гипермаркетах «Гигант» шоколад «Россия» продаётся по 29,9 рубля, а в супермаркетах «Мегас» можно купить упаковку «жареного на дровах» кофе «Бушидо» за 279 рублей.







В «Ленте» патриотично «чёрную пятницу» не отмечают, но скидки всё равно дают. С 24 по 26 ноября, например, здесь можно купить десятки продуктов со скидкой 50%. Например, 500-граммовый пакет гречки здесь обойдётся в 39,79 рубля, а бутылка игристого вина «Абрау» — в 239,99 рубля.







В сети Kuzina «чёрную пятницу» решили отметить на свой манер — здесь со скидкой 50% продают не торты и пирожные, а свои сертификаты номиналом 1000 рублей. Отоварить их тут же, впрочем, нельзя: сертификаты действуют с 1 декабря 2017 года до 1 марта 2018 года.







Покупки в интернете







Скидки объявили и всевозможные интернет-магазины. На AliExpress, например, обещают скидки до 60% на гаджеты и одежду. Например, здесь предлагают мужскую зимнюю куртку за 4,6 тысячи рублей, утверждая, что нормальная её цена 11,5 тысячи. Участвует в «чёрной пятнице» и Ozon, но понять, как именно, зайдя на сайт, затруднительно — акции и скидки здесь и так идут постоянно.





Кроме скидок, к слову, в «чёрную пятницу» можно получить ещё и кэшбек (возвращение части суммы на счёт при оплате картой). Так, МТС Банк обещает 12% возврата при покупке косметики NYX и одежды по каталогам Quelle и аж 20% — электронных книг в магазине «Литрес».







На всех не хватит





Как и многие пришедшие из-за границы традиции, «чёрная пятница» в России (и в Новосибирске в частности) проходит довольно своеобразно. Во-первых, нужно понимать, что нарисованный на входе в магазин размер дисконта распространяется только на отдельные модели — ждать хотя бы 30% скидок на весь ассортимент не следует.





Магазины предлагают у них купить хоть что-нибудь, не дожидаясь конца недели





Более того, для того чтобы купить что-то с дисконтом, совсем не нужно ждать пятницы. В большинстве магазинов, которые участвуют в акции, «пятничный» дисконт действует уже с 22 ноября. Не говоря уже про обычные сезонные скидки. Например, в залах магазинов сети H&M нет рекламы «чёрной пятницы», зато по всему залу развешаны обещания «скидок до 70% уже сегодня». Что именно можно купить с такой скидкой, обозреватель НГС.НОВОСТИ не нашёл, но вещи, продающиеся с дисконтом порядка 60%, здесь действительно имеются. Правда, выбор размеров и моделей крайне ограничен.





Акционная цена на толстовки в Н&M





В магазинах сети O'Stin можно уже сейчас найти вещи, которые продаются со скидкой 50%, хотя это обычная практика для магазинов одежды — точно так же можно будет купить отдельные модели текущей коллекции в разгар сезона, когда уже понятно, что продаётся хорошо, а что не очень.







Многие магазины вообще не меняют ценников, просто добавляя тематические объявления про «чёрную пятницу» — те же самые цены здесь можно будет обнаружить и на следующей неделе. Возможно, в этом и кроется секрет того, что «чёрные пятницы» проходят в Новосибирске достойно, без давки и шума.







Стремление провести у себя какую-то всемирную акцию раньше срока вообще, по всей видимости, становится у новосибирских торговцев хорошим тоном. Например, в этом году молодое вино из региона Божоле появилось в местных магазинах почти за неделю до положенной даты.