Торгуют по-чёрному

ТЦ объявили о масштабной распродаже одежды, электроники и еды — НГС нашёл максимальные скидки

Главный день распродаж под названием «чёрная пятница» придумали в США, где он следует сразу за Днём благодарения (последний четверг ноября). В этот день цивилизованные на вид люди буквально разносят магазины в поисках дешёвых товаров. В Новосибирск «чёрная пятница» пришла с появлением крупных ТЦ с сетевыми международными магазинами. Однако, как убедился обозреватель НГС.НОВОСТИ, борьба за скидки на российском рынке идёт своим собственным путём. Самые большие скидки и выгодные предложения — в нашем материале.

Торговые центры


Крупные ТРЦ — это места концентрации скидок. Проще всего с их набором познакомиться на сайте «Галереи Новосибирск», где не поленились выложить полный список всех магазинов, которые принимают участие в акции. Обещанный дисконт распространяется в том числе и на все другие магазины сети, так что если интересующий вас бренд представлен где-то ещё, то можно смело отправляться туда тоже.


50% дисконт радует, но распространяется далеко не на все товары
50% дисконт радует, но распространяется далеко не на все товары


Среди самых щедрых магазинов здесь можно назвать, например, торговцев одеждой MANGO, Caterina Leman, Сolin's, Terranova (скидки до 50%), Isabel Garcia (до 70% на новую коллекцию), «Глория Джинс» (от 40% до 90%); обувь Respect (до 50%); нижнее бельё «Эстель Адони» (до 50% на отдельные модели), ювелирные изделия «Эпл Даймонд» (60% на украшения недели и на новую коллекцию). Ну а те, кто уже сделает покупки (или кому решительно ничего не нужно), могут с дисконтом подвергнуть себя тайскому массажу в салоне Royal Thai (30%).


«Снежная Королева» — редкий магазин, который обещает скидки на всё
«Снежная Королева» — редкий магазин, который обещает скидки на всё


В «МЕГЕ» скидки обещают (кроме уже упомянутых) магазины сетей Finn Flare (30%), BAON (30% на лёгкую одежду и 20% на верхнюю одежду) и Marks & Spencer (30% при покупке 3 вещей и скидка 40% при покупке 4 вещей).


В «Ауре» кроме обычных скидок 24 ноября организуют ещё и традиционную «Ночь шопинга». Это целое действо, включающее показы новых коллекций, розыгрыш подарков (в частности, обещан iPhone 8) и выступление какой-нибудь звезды (на этот раз публику будет развлекать один из бесчисленных воспитанников бренда Black Star Миша Марвин).


Получить скидку в 50% вполне реально
Получить скидку в 50% вполне реально


Сеть «Детский мир» (магазины работают в СТЦ «МЕГА», «Галерея Новосибирск» и ещё 9 торговых центрах меньшего размера) обещает скидки до 70% на одежду и обувь и до 30% на игрушки. Сеть книжных магазинов Book-Look обещает скидку 20% на всё и 40% на дорогие (от 3000 рублей) книги.


Бытовая техника


В MediaMarkt «чёрная пятница» началась ещё в среду. Скидки здесь обещают на самые разные виды бытовой техники. Самый большой (по сумме) дисконт корреспондент НГС.НОВОСТИ сумел обнаружить на телевизор LG с диагональю 139 см. На его покупке можно сэкономить 10 тысяч рублей. Конечно, если вы в принципе готовы потратить 89 тысяч рублей на телевизор.


От призывов воспользоваться «чёрной пятницей» не скрыться даже на улицах города
От призывов воспользоваться «чёрной пятницей» не скрыться даже на улицах города


Сети «Эльдорадо» и «М.Видео» сейчас принадлежат одному владельцу, так что их можно не рассматривать отдельно. В «Эльдорадо» обещают скидки до 60%. На какие именно товары даётся такой дисконт, впрочем, не сообщается — это можно понять, только изучив весь список. В среднем скидка составляет 10–15% . Самую большую выгоду, которую удалось обнаружить автору, даёт покупка дорогой кофемашины (цена со скидкой 34 990 рублей — это на 30% меньше начальной цены).


«Чёрная пятница» в DNS продлится с 22 по 27 ноября. Здесь, например, телевизор LG такой же диагонали (139 см, правда, другой модели) предлагают уже за 79 990 рублей (–33%). В целом обещанные скидки колеблются в районе 20–30%.


Еда и кафе


«Чёрные» ценники появились и в супермаркетах. Так, в гипермаркетах «Гигант» шоколад «Россия» продаётся по 29,9 рубля, а в супермаркетах «Мегас» можно купить упаковку «жареного на дровах» кофе «Бушидо» за 279 рублей.


В «Ленте» патриотично «чёрную пятницу» не отмечают, но скидки всё равно дают. С 24 по 26 ноября, например, здесь можно купить десятки продуктов со скидкой 50%. Например, 500-граммовый пакет гречки здесь обойдётся в 39,79 рубля, а бутылка игристого вина «Абрау» — в 239,99 рубля.


В сети Kuzina «чёрную пятницу» решили отметить на свой манер — здесь со скидкой 50% продают не торты и пирожные, а свои сертификаты номиналом 1000 рублей. Отоварить их тут же, впрочем, нельзя: сертификаты действуют с 1 декабря 2017 года до 1 марта 2018 года.


Покупки в интернете


Скидки объявили и всевозможные интернет-магазины. На AliExpress, например, обещают скидки до 60% на гаджеты и одежду. Например, здесь предлагают мужскую зимнюю куртку за 4,6 тысячи рублей, утверждая, что нормальная её цена 11,5 тысячи. Участвует в «чёрной пятнице» и Ozon, но понять, как именно, зайдя на сайт, затруднительно — акции и скидки здесь и так идут постоянно. 


Кроме скидок, к слову, в «чёрную пятницу» можно получить ещё и кэшбек (возвращение части суммы на счёт при оплате картой). Так, МТС Банк обещает 12% возврата при покупке косметики NYX и одежды по каталогам Quelle и аж 20% — электронных книг в магазине «Литрес».


На всех не хватит


Как и многие пришедшие из-за границы традиции, «чёрная пятница» в России (и в Новосибирске в частности) проходит довольно своеобразно. Во-первых, нужно понимать, что нарисованный на входе в магазин размер дисконта распространяется только на отдельные модели — ждать хотя бы 30% скидок на весь ассортимент не следует.


Магазины предлагают у них купить хоть что-нибудь, не дожидаясь конца недели
Магазины предлагают у них купить хоть что-нибудь, не дожидаясь конца недели


Более того, для того чтобы купить что-то с дисконтом, совсем не нужно ждать пятницы. В большинстве магазинов, которые участвуют в акции, «пятничный» дисконт действует уже с 22 ноября. Не говоря уже про обычные сезонные скидки. Например, в залах магазинов сети H&M нет рекламы «чёрной пятницы», зато по всему залу развешаны обещания «скидок до 70% уже сегодня». Что именно можно купить с такой скидкой, обозреватель НГС.НОВОСТИ не нашёл, но вещи, продающиеся с дисконтом порядка 60%, здесь действительно имеются. Правда, выбор размеров и моделей крайне ограничен.


Акционная цена на толстовки в Н&M
Акционная цена на толстовки в Н&M


В магазинах сети O'Stin можно уже сейчас найти вещи, которые продаются со скидкой 50%, хотя это обычная практика для магазинов одежды — точно так же можно будет купить отдельные модели текущей коллекции в разгар сезона, когда уже понятно, что продаётся хорошо, а что не очень.


Многие магазины вообще не меняют ценников, просто добавляя тематические объявления про «чёрную пятницу» — те же самые цены здесь можно будет обнаружить и на следующей неделе. Возможно, в этом и кроется секрет того, что «чёрные пятницы» проходят в Новосибирске достойно, без давки и шума.


Стремление провести у себя какую-то всемирную акцию раньше срока вообще, по всей видимости, становится у новосибирских торговцев хорошим тоном. Например, в этом году молодое вино из региона Божоле появилось в местных магазинах почти за неделю до положенной даты.

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