Из Висконсина с любовью: американка ищет в Сибири биологическую мать

Марию Калпитт удочерили, когда ей было 2 года — НГС отыскал родных, которые оказались ей не рады

Жительница Висконсина Мария Калпитт уже почти десять лет мечтает познакомиться со своей биологической матерью. Судя по немногочисленным документам, оставшимся на руках приёмных родителей Марии, раньше женщина жила в Новосибирске. Девушка узнала её имя и недавно начала писать в соцсетях всем её тёзкам в надежде, что ей повезёт — так абсолютно случайно она вышла на НГС. Наш корреспондент выслушал загадочную историю усыновления Марии и тоже попытался разыскать её новосибирских родственников. Найти человека в Новосибирске по одной только фамилии получилось легко: оказалось, что для ответа на главный вопрос иногда достаточно просто вспомнить про старый телефонный справочник. Однако едва ли Марию обрадуют ответы, которые она так долго искала. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Марии Калпитт скоро исполнится 19 лет, она живёт в Висконсине и уже много лет ищет свою биологическую мать, которая живёт в России. По-русски девушка говорит плохо, поэтому она методично пишет в Фейсбуке всем россиянкам по имени Наталья Попова — в надежде найти зацепку.





Девушка ничего не помнит о своей жизни в России и первым детским воспоминанием считает знакомство в песочнице с лучшей подругой Кензи (это было уже в США).





О том, что у Маши есть русские корни, родители рассказали ей года в четыре («Мне казалось это классным, возможно, поэтому я часто говорила «нет» и «да» по-русски», — вспоминает она), а о том, что Машу усыновили, — в 9 лет.





Маша сразу же начала поиски, но тогда взрослые сказали ей, что усыновление было закрытым — то есть, согласно легенде, вся информация о Наталье Поповой была скрыта от приёмной семьи.





«Мне это не давало покоя, и через несколько лет мама сказала мне, что это было не закрытое усыновление, просто нет никакой информации. Я всё ещё не могла найти ничего о моей биологической матери. Я всегда хотела найти её, я бы с удовольствием расспросила её о моём родном отце и моих старших братьях или сёстрах (я не знаю, какого пола мои родственники), бабушках и дедушках. Это обычные простые вещи, которые никто и никогда не мог мне рассказать», — говорит Мария.







В доказательство своей истории девушка прислала в редакцию сканы документов — свидетельство о рождении, выданное новосибирским ЗАГСом, и заграничный паспорт, по которому ребёнка, судя по всему, вывезли в США. Также она показала переводы справок, выданных в детдоме, и информацию, предоставленную агентством по усыновлению.







Так девочка выглядела в 2000 году, когда выезжала в США

Согласно документам (данные публикуются с разрешения героини), девочка родилась в Новосибирске зимой 1998 года.Судя по справкам, она родилась в срок, но весила всего 2 килограмма, в первый месяц жизни перенесла ОРВИ и двустороннюю пневмонию. О матери почти ничего неизвестно: её имя — Наталья Валентиновна Попова, это была её третья беременность и третьи роды. Данных об отце нет вообще.





Маленькая Маша (по старым документам её звали Мария Юрьевна Попова) оказалась в детском доме № 1 , который до сих пор работает в Кировском районе, в 1999 году.





В учреждении НГС.НОВОСТИ эту информацию подтвердили. Однако разгласить любые другие данные о матери девочки и обстоятельствах поступления Маши в детдом там отказались, объяснив это законом о персональных данных. Отказались предоставлять информацию корреспонденту НГС и в ЗАГСе, а также в министерстве социального развития — по той же причине. Каждая инстанция порекомендовала Маше обратиться к ним лично или письмом, желательно на русском языке.







В 2000 году Машу усыновили граждане США Джозефф и Лиза Калпитты. Тогда же девочке выдали новое свидетельство о рождении с новой фамилией, теперь её стали звать Калпитт Мэдисон Маша Мария. В том же году ей выдали заграничный паспорт, ещё на советском бланке, и она уехала в Америку. Сегодня Маша живет в Висконсине, недавно у неё был выпускной, после которого она стала подрабатывать в пиццерии.





«Я люблю петь, танцевать, пишу песни, стихи и прозу. Я люблю играть на некоторых музыкальных инструментах, плавать, читать. А ещё я очень люблю играть в снегу — знаю, что это звучит по-детски, но я правда люблю снег. Я бы очень хотела приехать в Новосибирск, и если мы правда найдём мою маму и у меня будет возможность с ней поговорить, я бы больше расспросила её о том, почему она меня бросила», — рассказала Маша в переписке с НГС.НОВОСТИ.







Маша с семьёй и друзьями в Висконсине (с собакой в руках)





Маша мечтает накопить на билет и прилететь в Новосибирск, чтобы повидаться с родной матерью. По её словам, приёмные родители знают о поисках и поддерживают её всеми возможными способами.







Найти Наталью Попову по открытым источникам оказалось не так просто — слишком распространённые имя и фамилия. Сервис поиска «Яндекс.Люди» нашёл 37 страниц в соцсетях, принадлежащих тёзкам подходящего возраста, живущим в Новосибирске.







В старой онлайн-базе телефонных номеров (данные в которой не менялись примерно последние 10 лет, судя по некоторым уже не действующим домашним номерам сотрудников редакции) с такими ФИО нашлись только три Натальи. Одна из них живёт в области, другая не подошла по возрасту, но данные третьей теоретически совпали. Телефона в базе не оказалось, однако там был адрес, по которому НГС.НОВОСТИ и обнаружили Машиных родственников.







Многоквартирный дом, в котором живут Поповы





В одном из новосибирских бараков, в аккуратной квартире, записанной на Наталью Попову, живут её старшие дети Анастасия и Артём, оба они родились до 1998 года (напомним, в справках, имеющихся у Маши, сказано, что она была третьим ребёнком). Они подтвердили год рождения матери и то, что фамилию она никогда не меняла. Однако самой Натальи на месте не оказалось: она давно не живёт со взрослыми детьми. По их словам, у неё нет родительских прав на всех своих детей (в 2005 году у неё родился ещё один мальчик), женщина имеет инвалидность, живёт отдельно и с детьми общается редко. Всё воспитание и содержание большой семьи до сих пор держится на бабушке Валентине, живущей в пристройке соседнего барака.







НГС.НОВОСТИ созвонились с Натальей Поповой и спросили её, не отдавала ли она ребёнка в конце девяностых в детский дом. «В 1998 году? Я даже и не помню сейчас. Странно. У меня точно дочь и два сына. Больше нет, между ними детей не было… Точно. Это странно. Можно я вам сейчас перезвоню? [Звонок через несколько минут:] Я сейчас позвонила маме, она говорит, что у меня, кроме сына в 1997 году, больше не было никого. Она говорит, что после Артёма у меня ещё сын в 2005 году», — сообщила женщина.







Но старшая дочь Натальи Анастасия так не считает. По её воспоминаниям, мать рожала ещё один раз, как раз в конце девяностых, когда сама она пошла в первый класс.





«Одна должна дочка [нас] искать. Я хотела сама её найти, пыталась по «ВКонтакте», но к кому обращаться-то, не знаю. Они рождались как двойняшки — один запутался в пуповине, а девочка вышла. Я ещё в первый класс ходила и нянчилась с ней, я помню. Но бабушка не смогла нас потянуть, нас было уже трое. Её отдали в детский дом», — вспомнила девушка. Сама она, к слову, очень похожа внешне на американскую Машу.





Бабушка, которая все эти годы воспитывала всех детей, впрочем, от ещё одной внучки открестилась: «Какая дочь? Никакой у нас дочери нет! <…> [Обращаясь к Анастасии] Никакой двойни, ты чего! Артём только и ты! Всего трое детей. Настя, Артём и младший. Никакой девочки в 1998 году не было», — заверила женщина.







НГС.НОВОСТИ не упоминали имени девушки из США в разговоре с Поповыми, однако Анастасия внезапно сказала: «Помню, что ребёнка назвали Машенькой. Мы с ней, получается, сводные сёстры, а Артём, выходит, её родной брат, от того же отца. Отец жив, я его знаю, но мы с ним давно не общались». «Я думаю, что ей даже не стоит искать нас. Кого там, мы все на бабушке держимся, всё будет впустую. Надо ей объяснить, что она разочаруется», — с сожалением подытожила девушка.







НГС.НОВОСТИ передали всю собранную информацию Марии Калпитт. Приедет ли она в Новосибирск, пока неизвестно.







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