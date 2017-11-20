Ученые против мифов: 5 фактов о сахарном диабете

Профессор НГМА: можно ли «наесть» болезнь, передаётся ли она по наследству и какие продукты спасут

Главная опасность сахарного диабета — в его незаметности: долгое время человек даже не подозревает, что в его организме что-то не так. А обнаруживают заболевание либо случайно, либо тогда, когда в организме уже начинают происходить необратимые изменения. С просьбой отделить мифы о сахарном диабете от фактов мы обратились к профессору, доктору медицинских наук Леониду Стронгину, который рассказал, действительно ли диабет можно «наесть», причём тут наследственность и как уберечься от этой болезни.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество больных диабетом составляет около 180 млн человек и каждые 10–15 лет удваивается. В России только официально зарегистрировано 2,5 млн человек, больных диабетом.





Диабет — хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин — гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что приводит к повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.



Профессор Нижегородской медицинской академии Леонид Григорьевич Стронгин



А ещё о диабете в сознании людей предостаточно мифов. Некоторые из них нам помог развеять Леонид Григорьевич Стронгин — профессор Нижегородской государственной медицинской академии, заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальностям «терапия» и «эндокринология».





Сахар и жирная еда не могут напрямую стать причиной диабета



Миф первый. Причина диабета — употребление сахара, или Диабет можно «наесть»





Во-первых, есть несколько видов диабета. Наиболее известен сахарный диабет I и II типов. Но есть и сахарные диабеты, обусловленные другими причинами, правда, они встречаются гораздо реже.





Первый тип диабета совершенно не зависит от «наедания». Он зависит от наследственной предрасположенности и воздействия факторов, которые эту наследственность реализуют. Эти факторы не связаны с образом жизни, они могут быть инфекционными, аллергенными, ещё какими-то. Они не до конца изучены.







При этом, если есть предрасположенность к такому аутоиммунному процессу поражения бета-клеток поджелудочной железы, которая секретирует инсулин, начинается процесс иммунной атаки.





Бета-клетка (β-Клетка, В-клетка) — одна из разновидностей клеток эндокринной части поджелудочной железы. Бета-клетки продуцируют гормон инсулин, понижающий уровень глюкозы в крови.





Такой диабет чаще встречается у детей и молодых людей и в нашей популяции составляет 5–7% от всех больных диабетом. Повторюсь, «наесть» его нельзя.







Основная масса заболевших приходится на сахарный диабет II типа. Его можно спровоцировать неправильным, обильным питанием.





Но для этого тоже нужна наследственная предрасположенность.





А дальше неправильное питание может спровоцировать начало заболевания. Но нельзя сказать, что виноваты именно жирное или сладкое. Факторы риска — избыточная масса тела и низкая подвижность. А увеличению массы тела как раз и способствует переедание.







Гречка не снижает сахар в крови, но и повышает медленно



Миф второй. Некоторые продукты, например, гречка и топинамбур, снижают уровень сахара в крови







В этом есть часть правды, но она заключается в другом аспекте. Серьёзных данных, что топинамбур снижает сахар, нет. Гречневая каша точно не снижает, а повышает содержание сахара в крови.





Речь идёт о том, что углеводы бывают простые и сложные. Сахар — простой углевод, он легко распадается на глюкозу и фруктозу. Глюкоза быстро всасывается в кровь и даёт быстрый подъём сахара в крови. Для здорового человека это не имеет большого значения, у него организм сам хорошо регулирует этот процесс.





У человека с сахарным диабетом это дает сильные колебания.





А есть сложные углеводы, например, крахмал. Они распадаются до глюкозы в кишечнике постепенно, медленно. Поэтому резкого скачка сахара не происходит. Но даже между сложными углеводами есть разница.





Есть старое представление, что больным диабетом лучше есть овсяную, гречневую, перловую каши, чем рисовую или манную.







Если в семье есть диабетики, анализ крови нужно делать обязательно раз в году



Миф третий. Если в семье есть больные диабетом, он появится у детей и внуков





Если, например, старший брат, папа или мама больны диабетом I типа, то вероятность заболеть у младшего — 5%. Значит, на сто таких детей заболеть могут пятеро.





Если никто не болен, вероятность резко снижается — до 0,4%.





Если больны двое родителей, вероятность резко увеличивается — до 30%. II тип диабета у детей тоже бывает, но весьма редко.



Скорее надо говорить о том, чтобы этот диабет не поразил их в будущем. Вероятность заболеть очень сильно будет зависеть от образа жизни, системы питания, двигательной активности. Это прописная истина.





Очень важно приучать таких детей к рациональному питанию, контролю веса и занятиям физической культурой. Это непросто для родителей, но это единственный путь если не спасти ребенка от заболевания, то максимально отодвинуть опасность.







Лекарства-дженерики с успехом заменяют оригинальные, но они гораздо дешевле





Миф четвёртый. Чем дороже лекарство, тем оно лучше действует, а дженерики — пустышки





Дженерик — это копия препарата, которая создана не разработчиком, а другим производителем. Его можно начать создавать тогда, когда заканчивается патентная защита этого препарата.





И мы имеем целый ряд вполне удачных дженериков. Они значительно дешевле потому, что в их цену не заложены огромные средства, потраченные на разработку оригинального препарата.





Я думаю, что у нас в России при наших уровнях доходов и финансирования дженерики — это единственный способ реально обеспечить людей лечением.







Инсулиновая помпа не отменяет постоянный контроль уровня сахара в крови



Миф пятый. Если поставить инсулиновую помпу, можно забыть о диабете, она сама будет контролировать и лечить





Инсулиновая помпа — маленькое портативное устройство, которое вводит быстродействующий инсулин в течение 24 часов.





Самоконтроль для помпы тоже потребуется. Более того, помпу имеет смысл ставить людям дисциплинированным. Это те, кто занимается самоконтролем и за всем следит. Это техника, у неё есть определенные требования.







А вот недисциплинированным лучше с этим не связываться.





Конечно, помпа лучше, чем многократные инъекции, проще, с ней удобнее. Результаты лечения обычно тоже лучше. Поставить помпу бесплатно можно по направлению Минздрава.





Проблема в другом. У инсулиновой помпы довольно дорогие комплектующие на каждый месяц. Эти суммы измеряются тысячами рублей. И у нас нет программ обеспечения необходимыми компонентами за счет ОМС.





Не реже раза в год сдавайте анализ крови на сахар





— Леонид Григорьевич, дайте читателям главный совет по сахарному диабету.





— Совет простой — сбалансированное питание, контроль веса, двигательная активность. И не реже раза в год сдавайте анализ крови на сахар.