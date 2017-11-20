Геологов сдали в детсад

Два здания в центре Новосибирска пустили с молотка — в бывших лабораториях будут учиться дети

На прошлой неделе с молотка ушла недвижимость обанкротившейся «Сибнефтегеофизики»: два здания и землю на улице Ломоносова продали в общем за 161,5 млн рублей. Торги шли с октября, но продать имущество сразу оказалось непросто, и в итоге цена опустилась примерно на четверть. Новые владельцы зданий рассказали НГС.НОВОСТИ, что с ними будет дальше.

Торги по продаже имущества разорившегося ПАО «Сибнефтегеофизика» (СибНГФ) состоялись на прошлой неделе: сперва 13 ноября «Российский аукционный дом» продал производственно-лабораторный корпус на улице Ломоносова, 57«а», а затем 17 ноября и административное здание по соседству.







Площадь 4-этажного здания на Ломоносова, 57«а» — более 3,6 тысяч кв. м, к нему прилагается участок — ещё 2,5 тысячи «квадратов». С объявления торгов в августе его начальная цена снизилась почти на 10 млн рублей — с 97,25 млн до 87,52.







Ажиотажа предложение не вызвало: на аукцион было подано только две заявки, причём одна из них принадлежала застройщику ЖК Montblanc в тихом центре — компании «Центр города» Тимура Саттарова, но к торгам оказалась не допущена. В результате здание вместе с землёй досталось компании «Бетонинвест» практически по стартовой цене, с разницей меньше чем в тысячу рублей.







Директор «Бетонинвеста» Денис Журавлёв рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что здание останется на месте: по его словам, это самое дефицитное для города направление, тем более что здание расположено в плотной жилой застройке. После ремонта компания планирует открыть здесь детский образовательный центр по принципу «всё в одном».







Состояние здания позволяет открыть в нём детский образовательный центр в кратчайшие сроки

Небольшое здание, где раньше проводили геофизические исследования, условно разделят на несколько частей, разместив в нём частный детский сад, группы подготовки детей к школе и помещения для внеклассных занятий. При этом в здании нашёлся даже готовый детский бассейн.





«Это будет как школа развития для детей, типа "Детского мира" обучающего, — пояснил Журавлёв. — Мы понимаем, что в городе нет такого [места], куда можно было бы привести ребёнка и отдать его в бассейн и чтобы тут же он пошёл и пением занялся, поучился».







Запустить новый проект планируют в кратчайшие сроки: по оценке «Бетонинвеста», состояние здания и ремонт это позволяют, необходимы будут только минимальные переделки и оснащение помещений оборудованием. «Мы всячески будем стараться, чтобы дети чувствовали себя там комфортно», — заверил руководитель компании.







Заявку на соседнее сталинское здание площадью 6,25 тысяч кв. м «Бетонинвест» тоже подавал, но его ставку в 73 млн рублей перебило предложение «СД Альфа Капитал» — на миллион выше. Изначально бывший административно-лабораторный корпус (а до этого — школа, в которой в годы войны размещался госпиталь) с участком площадью 6,87 тысяч кв. м планировали продать за 121,44 млн рублей, но из-за отсутствия покупателей цену пришлось снизить в два раза — до 60,7 млн рублей.







Небольшой памятник вездеходу новый владелец планирует сохранить — как достопримечательность

Директор новосибирского филиала «СД Альфа Капитал» Марина Гирина подтвердила покупку, но что с ней делать дальше, в компании пока не решили. «У нас есть определённые цели, естественно, — отметила она. — Будем решать исходя из экономической ситуации».





Казалось бы, логично было и «Альфа Капиталу» поторговаться за участок по соседству, но, по словам директора по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максима Маркова, приобретение у московской компании получилось и без того выгодное. Сейчас компания может действовать в двух направлениях: подготовить землю к строительству и продать за 90–100 млн рублей или же осваивать её самостоятельно.







«Если "Альфа Капитал" не будет наступать на свои прошлые грабли — что, конечно, мы расцениваем как 50 на 50, —





выхлоп инвестиционный там вполне себе хороший: при строительстве жилого дома допустимая прибыль там порядка 300 млн рублей», — подсчитал эксперт.







Детский образовательный центр под окнами при этом станет дополнительным преимуществом при продаже квартир.





К «СД Альфа Капитал» у новосибирцев действительно сложилось неоднозначное отношение: жители Богдашки, в частности, так и не простили застройщику снос Дома спорта и клуба «Отдых», за сохранение которых и отмену строительства жилья на их месте долго боролись. Впрочем, помимо начатого ЖК «Сосновый бор» компания завершает строительство бизнес-центра на улице Кирова, обещая после этого заняться благоустройством сквера возле ГПНТБ.







Здания СибНГФ оказались на торгах после банкротства компании в марте этого года — ещё год назад выяснилось, что её долги по зарплате достигли 200 млн рублей. В мае её сотрудники вышли на пикет: оказалось, что им не платили зарплату около года. К концу лета дело дошло до суда, и в результате бывший руководитель СибНГФ Станислав Лосев оказался оштрафован на 350 тысяч рублей, а его имущество арестовано.