В сером-сером городе: Новосибирск решили раскрасить в 10 разных цветов

В Новосибирске придумали систему цветовой навигации: каждому из районов предложили присвоить свой цвет, а затем с учётом этого разделения оформлять остановки и указывать маршруты общественного транспорта. Эта концепция вписывается и в дизайн-код, над которым сегодня работают в мэрии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила с автором концепции: он рассказал, где в городе сложнее всего найти нужный автобус, какую улицу проще всего сделать цветной и сколько стоит «раскрашивание» Новосибирска.

9 ноября главный художник Новосибирска Иван Фаткин показал экспертам первую версию дизайн-кода города. Пока он регулирует только вывески на фасадах зданий, впоследствии должен разобраться и с наружной рекламой — щитами и лайтбоксами. Эта версия довольно сырая, признавался Фаткин, и будет дорабатываться с учётом поступающих предложений.





Об одном из них НГС.НОВОСТИ рассказали в компании «Дизфор» — там придумали цветовую навигацию по городу. «Жизнь диктует уже необходимость в этом дизайн-коде, подсказывает, что решать надо всё комплексно: не только вывески, но ещё и транспортную доступность, навигацию», — поясняет директор компании Анатолий Бакшаев.





У Анатолия Бакшаева большой опыт разработки дизайн-проектов: бизнесмен состоит в Союзе дизайнеров России и входит в художественный совет Новосибирска





Этой концепции уже около трёх лет: впервые её показали в 2014 году на форуме «Иннопром», в 2016-м встроили в предложение об «умной Вокзальной магистрали», а в этом году в рамках проекта тёплой остановки отправили на конкурс «125 идей для Новосибирска».







Началось всё с предложения организовать навигацию на самых загруженных городских площадях, где сложно сориентироваться и найти нужную остановку: Маркса, Калинина, Гарина-Михайловского. Чтобы облегчить приезжим, да и самим новосибирцам поиск транспорта в нужном направлении, в компании каждому району присвоили свой цвет — он затем используется при навигации.







Вариант цветового решения для каждого из районов Новосибирска





«Когда человек приехал в Новосибирск, перед ним сразу должна карта появиться. На ней должно быть видно, что Новосибирск состоит из десяти районов, — объясняет Бакшаев. — Мы сначала хотели по спектральному кругу разделить, но возникают вопросы различия оттенков. Если мы к этому добавим какую-то буквочку или значочек, вообще будет идеально».











«Дизфор» порядка 20 лет производит остановочные павильоны: большинство остановок, к которым привыкли новосибирцы, — продукция компании. Их остановки разъезжаются и по стране: например, несколько новых тёплых остановок поставили в столице Ингушетии городе Магасе. Теперь это местная достопримечательность: посмотреть на остановки привозят всех крупных чиновников, со смехом уверяет бизнесмен.





Возможность цветовой навигации встраивают в новые модели наряду с инфракрасными обогревателями, USB-зарядками и Wi-Fi — в виде иллюстрации на электронном табло, информационной стелы, стоек. Эта идея не нова, признают в компании: подобная система успешно внедрена в Милане, в Берлине, в Лондоне, задействована в Москве.







Предложение по оформлению навигации на остановках





Сам транспорт брендировать в цвета района сложно: слишком много в Новосибирске длинных маршрутов, которые охватывают и два, и три района. «Мы что, выглядываем, смотрим, какого цвета транспорт идёт? Нет, мы смотрим на электронное табло. А на электронном табло высвечивается: номер такой-то, подходит тогда-то. Там же телевизор у нас стоит, полноценный цветной телевизор», — показывает Бакшаев остановку нового поколения с встроенным дисплеем.





Концепция предполагает ненавязчивое брендирование остановок в цвета районов и обязательное размещение маршрутов





У таких дисплеев могут быть и другие функции, не только табло прихода транспорта. «Вчера подходили ребята, они туристическую тропу, "Красную линию" придумали, — рассказывает Анатолий Бакшаев. — У нас есть возможность совместить усилия, поставить умные киоски, как в Нью-Йорке: такие информационные стойки, там размещается реклама и есть компьютер с вай-фай, ты можешь там зайти и задать карту маршрута, посмотреть, как пройти. У нас есть такая возможность».





Вокзальные площадь и магистраль могут стать пилотным проектом для внедрения новых остановок и навигации





Лучшим пространством для тестирования новой системы навигации в «Дизфоре» считают площадь Гарина-Михайловского и Вокзальную магистраль. «Вокзалка короткая, на ней можно было отрабатывать любые пилотные проекты, в том числе навигационные, — объясняет Анатолий Бакшаев. — Гарина-Михайловского вообще самый важный пункт в городе, потому что со временем у нас электропоезда будут бегать в аэропорт, и все будут приезжать на вокзал».





Бакшаев предлагает убрать с площади все киоски и поставить новые остановки, которые сразу будут разделены по направлениям с применением цветовой кодировки.





«Такая ничтожная вещь, как остановка, может организовать ритмичность работы, скоординировать транспорт. Попробуй не выйди на линию: у тебя там горит, что ты должен быть. Это сразу наведёт порядок», — уверен он. Стоять такие остановки могут по 25 лет: они разработаны с учётом защиты от вандалов и возможностью замены элементов, а проектируются с таким расчётом, чтобы их внешний вид долго не устаревал.







Макет одного из вариантов новой остановки для Новосибирска





Просчитать стоимость полного оснащения города современными остановками с цветовой навигацией в компании не могут. Всё зависит от наполнения самих остановок: с электроникой — одна цена, с тревожной кнопкой — другая, с видеонаблюдением — третья.





«Когда мы с Анатолием Евгеньевичем [Локтем] разговаривали на презентации нашей тёплой остановки с кондиционером, он спросил, сколько стоит. Я ему говорю: смотрите, если мы потратили 300 тысяч рублей на остановку и она стоит 20 лет, получается 15 тысяч в год. Вы можете ежегодно тратить по 30 тысяч рублей на новые остановки, а эта стоит. Экономия в два раза, — подсчитывает директор "Дизфора". — Если с таких позиций считать, то этот проект очень экономически выгодный».





В идеале владеть остановками должен муниципалитет, считает предприниматель, иначе порядка не будет. «Экономически целесообразно, чтобы этим город владел. Если это муниципальное — извини, есть правила. Ты обязуешься в течение всего времени эксплуатации в нормальном виде содержать — содержи. Не выполнил — освободи», — говорит он. Но у муниципального бюджета сейчас нет ресурсов для реализации таких проектов, а инвесторам нужны гарантии: земельные участки, на которые заключены договоры, согласования. «Найти баланс — это как найти ключи от комнаты, где деньги лежат», — шутит Бакшаев.





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