В сером-сером городе: Новосибирск решили раскрасить в 10 разных цветов

Это поможет пассажирам и туристам не заблудиться, а автобусы заставит ездить строго по расписанию

Проект новой остановки с цветовым брендированием на площади Маркса
Проект новой остановки с цветовым брендированием на площади Маркса

В Новосибирске придумали систему цветовой навигации: каждому из районов предложили присвоить свой цвет, а затем с учётом этого разделения оформлять остановки и указывать маршруты общественного транспорта. Эта концепция вписывается и в дизайн-код, над которым сегодня работают в мэрии. Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила с автором концепции: он рассказал, где в городе сложнее всего найти нужный автобус, какую улицу проще всего сделать цветной и сколько стоит «раскрашивание» Новосибирска.

9 ноября главный художник Новосибирска Иван Фаткин показал экспертам первую версию дизайн-кода города. Пока он регулирует только вывески на фасадах зданий, впоследствии должен разобраться и с наружной рекламой — щитами и лайтбоксами. Эта версия довольно сырая, признавался Фаткин, и будет дорабатываться с учётом поступающих предложений. 


Об одном из них НГС.НОВОСТИ рассказали в компании «Дизфор» — там придумали цветовую навигацию по городу. «Жизнь диктует уже необходимость в этом дизайн-коде, подсказывает, что решать надо всё комплексно: не только вывески, но ещё и транспортную доступность, навигацию», — поясняет директор компании Анатолий Бакшаев.


У Анатолия Бакшаева большой опыт разработки дизайн-проектов: бизнесмен состоит в Союзе дизайнеров России и входит в художественный совет Новосибирска
У Анатолия Бакшаева большой опыт разработки дизайн-проектов: бизнесмен состоит в Союзе дизайнеров России и входит в художественный совет Новосибирска


Этой концепции уже около трёх лет: впервые её показали в 2014 году на форуме «Иннопром», в 2016-м встроили в предложение об «умной Вокзальной магистрали», а в этом году в рамках проекта тёплой остановки отправили на конкурс «125 идей для Новосибирска».


Началось всё с предложения организовать навигацию на самых загруженных городских площадях, где сложно сориентироваться и найти нужную остановку: Маркса, Калинина, Гарина-Михайловского. Чтобы облегчить приезжим, да и самим новосибирцам поиск транспорта в нужном направлении, в компании каждому району присвоили свой цвет — он затем используется при навигации.


Вариант цветового решения для каждого из районов Новосибирска
Вариант цветового решения для каждого из районов Новосибирска


«Когда человек приехал в Новосибирск, перед ним сразу должна карта появиться. На ней должно быть видно, что Новосибирск состоит из десяти районов, — объясняет Бакшаев. — Мы сначала хотели по спектральному кругу разделить, но возникают вопросы различия оттенков. Если мы к этому добавим какую-то буквочку или значочек, вообще будет идеально».


В сером-сером городе: Новосибирск решили раскрасить в 10 разных цветов


«Дизфор» порядка 20 лет производит остановочные павильоны: большинство остановок, к которым привыкли новосибирцы, — продукция компании. Их остановки разъезжаются и по стране: например, несколько новых тёплых остановок поставили в столице Ингушетии городе Магасе. Теперь это местная достопримечательность: посмотреть на остановки привозят всех крупных чиновников, со смехом уверяет бизнесмен.


Возможность цветовой навигации встраивают в новые модели наряду с инфракрасными обогревателями, USB-зарядками и Wi-Fi — в виде иллюстрации на электронном табло, информационной стелы, стоек. Эта идея не нова, признают в компании: подобная система успешно внедрена в Милане, в Берлине, в Лондоне, задействована в Москве.


Предложение по оформлению навигации на остановках
Предложение по оформлению навигации на остановках


Сам транспорт брендировать в цвета района сложно: слишком много в Новосибирске длинных маршрутов, которые охватывают и два, и три района. «Мы что, выглядываем, смотрим, какого цвета транспорт идёт? Нет, мы смотрим на электронное табло. А на электронном табло высвечивается: номер такой-то, подходит тогда-то. Там же телевизор у нас стоит, полноценный цветной телевизор», — показывает Бакшаев остановку нового поколения с встроенным дисплеем.


Концепция предполагает ненавязчивое брендирование остановок в цвета районов и обязательное размещение маршрутов
Концепция предполагает ненавязчивое брендирование остановок в цвета районов и обязательное размещение маршрутов


У таких дисплеев могут быть и другие функции, не только табло прихода транспорта. «Вчера подходили ребята, они туристическую тропу, "Красную линию" придумали, — рассказывает Анатолий Бакшаев. — У нас есть возможность совместить усилия, поставить умные киоски, как в Нью-Йорке: такие информационные стойки, там размещается реклама и есть компьютер с вай-фай, ты можешь там зайти и задать карту маршрута, посмотреть, как пройти. У нас есть такая возможность».


Вокзальные площадь и магистраль могут стать пилотным проектом для внедрения новых остановок и навигации
Вокзальные площадь и магистраль могут стать пилотным проектом для внедрения новых остановок и навигации


Лучшим пространством для тестирования новой системы навигации в «Дизфоре» считают площадь Гарина-Михайловского и Вокзальную магистраль. «Вокзалка короткая, на ней можно было отрабатывать любые пилотные проекты, в том числе навигационные, — объясняет Анатолий Бакшаев. — Гарина-Михайловского вообще самый важный пункт в городе, потому что со временем у нас электропоезда будут бегать в аэропорт, и все будут приезжать на вокзал». 


Бакшаев предлагает убрать с площади все киоски и поставить новые остановки, которые сразу будут разделены по направлениям с применением цветовой кодировки. 


«Такая ничтожная вещь, как остановка, может организовать ритмичность работы, скоординировать транспорт. Попробуй не выйди на линию: у тебя там горит, что ты должен быть. Это сразу наведёт порядок», — уверен он. Стоять такие остановки могут по 25 лет: они разработаны с учётом защиты от вандалов и возможностью замены элементов, а проектируются с таким расчётом, чтобы их внешний вид долго не устаревал.


Макет одного из вариантов новой остановки для Новосибирска
Макет одного из вариантов новой остановки для Новосибирска


Просчитать стоимость полного оснащения города современными остановками с цветовой навигацией в компании не могут. Всё зависит от наполнения самих остановок: с электроникой — одна цена, с тревожной кнопкой — другая, с видеонаблюдением — третья. 


«Когда мы с Анатолием Евгеньевичем [Локтем] разговаривали на презентации нашей тёплой остановки с кондиционером, он спросил, сколько стоит. Я ему говорю: смотрите, если мы потратили 300 тысяч рублей на остановку и она стоит 20 лет, получается 15 тысяч в год. Вы можете ежегодно тратить по 30 тысяч рублей на новые остановки, а эта стоит. Экономия в два раза, — подсчитывает директор "Дизфора". — Если с таких позиций считать, то этот проект очень экономически выгодный».


В идеале владеть остановками должен муниципалитет, считает предприниматель, иначе порядка не будет. «Экономически целесообразно, чтобы этим город владел. Если это муниципальное — извини, есть правила. Ты обязуешься в течение всего времени эксплуатации в нормальном виде содержать — содержи. Не выполнил — освободи», — говорит он. Но у муниципального бюджета сейчас нет ресурсов для реализации таких проектов, а инвесторам нужны гарантии: земельные участки, на которые заключены договоры, согласования. «Найти баланс — это как найти ключи от комнаты, где деньги лежат», — шутит Бакшаев.


Читайте также:

«Можно сделать город наш весёленьким» — бизнесмен придумал вечный полимер для разметки дорог: он не стирается по 5 лет и популярен в Европе.

Прочтений: 455
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено