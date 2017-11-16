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Дворец-огурец: на правом берегу открылся огромный конкурент Хилокского рынка

К замёрзшим продавцам стоят очереди — ради дешёвых продуктов покупатели едут на край города

Продавцы «Фудсиба» раскладывают товары перед открытием
Продавцы «Фудсиба» раскладывают товары перед открытием

Днём 16 ноября за Мочищенским шоссе на улице Пасечной открылся огромный комплекс «Фудсиб», где продают овощи оптом и в розницу. Инвесторы называют центр за миллиард рублей «рынком нового типа» — не столько из-за крыши над головами торговцев и парковки, сколько из-за тысячи холодильников и морозильных камер. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на открытии «Фудсиба» и узнали, чем он отличается от Хилокского рынка, чего ждут от нового проекта его инвесторы и какие планы у руководства на ближайшее будущее.

Об открытии «Фудсиба» активно заговорили в начале этого года — совместный с правительством Узбекистана проект анонсировали новосибирские бизнесмены, инвесторы проекта Александр Манцуров («Сибирский Гигант») и Дмитрий Терешков («Сибирская хлебная корпорация»).


Здание комплекса инвесторы приобрели ещё в 2013 году, а капитальный ремонт в нём начался летом прошлого года. Сейчас это одноэтажное здание общей площадью 15 тысяч кв. м (больше половины — для розничной торговли), а в целом его территория занимает 7 гектаров.


К открытию продавцы не успели наклеить ценники на продукты
К открытию продавцы не успели наклеить ценники на продукты


«Это рынок нового типа. Многие путают это с такими рынками, как Центральный, как ярмарки в городе многочисленные существуют, здесь немножко другое — рынок оптовый <…> Самое большое отличие — это наличие большого количества холодильников и морозильных помещений для товаропроизводителя. Это означает, что любой производитель или любой поставщик товара может завезти многодневный запас продукции», — рассказал на открытии Дмитрий Терешков.


А Александр Манцуров отметил, что на Хилокском рынке «нет тех условий, которые сегодня мы реализовали на этом рынке».


Рынок занял 7 гектаров
Рынок занял 7 гектаров


Весь проект обошёлся инвесторам в 1 млрд рублей. На семь тысяч холодильных и морозильных камер для хранения овощей пришлось потратить больше всего денег, пояснили бизнесмены, затруднившись уточнить, сколько именно.


Не только в морозильных камерах, но и в самом помещении рынка тоже довольно холодно, даже в отсеке розничной торговли, пожаловались продавцы, кутающиеся в толстые свитера и куртки.


Пока арендаторы заполнили только половину рынка
Пока арендаторы заполнили только половину рынка


По оценке Дмитрия Терешкова, сейчас уже больше 80% арендаторов подписали договоры, но не все успели заехать и привезти продукцию в «Фудсиб». Пока что рынок полупустой — здание заполнили по большей части продавцы овощей и фруктов из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, постепенно заезжают в том числе сибирские торговцы мясом и рыбой, сладостями, молоком, мёдом и консервами (есть даже свекольная икра).


В комплексе будет в основном еда, но уже работает лавка с вазами и расписными узбекскими тарелками, зоомагазин, булочная и пока что единственное кафе — чайхана.


Арендаторы надеются, что покупателей привлечёт цена
Арендаторы надеются, что покупателей привлечёт цена


К открытию большинство не успели разложить по ящикам продукты и спешно наклеивали ценники. Но почти все похвастались, что у них чище, чем на Хилокском, и цены дешевле на 20%, чем в среднем по рынку, особенно если брать оптом.


Большинство арендаторов продают еду
Большинство арендаторов продают еду


Но можно найти и расписную посуду
Но можно найти и расписную посуду


«Немноголюдно, да, пока тишина. Сейчас как губернатор пройдёт — люди как появятся!» — надеется продавец казахских сладостей. «Здесь перспективно, инфраструктура очень хорошо придумана, красиво», — оценил торговец овощей из соседнего отдела, предложив купить букет из ананаса с виноградом «Любовь» за 500 рублей.


Букеты из овощей и фруктов
Букеты из овощей и фруктов


В сравнении с ценами в супермаркете овощи и фрукты дешевле: яблоки можно найти за 70 рублей (здесь и дальше — цена за килограмм), сливу — за 80 рублей, гранат — за 110 рублей, мандарины — за 60 рублей, томат черри — за 120 рублей, ананас — за 140 рублей, а халву — за 200 рублей. Цены в чайхане при этом сравнимы с кафе в центре Новосибирска: плов стоит 130 рублей, лагман — 140 рублей, шурпа — 150 рублей, а шашлык из баранины — 180 рублей.


Килограмм гранатов можно купить за сотню
Килограмм гранатов можно купить за сотню


«Вниманию арендаторов. Объявляю полную готовность к торговле. На объект заехал губернатор», — объявил женский голос по громкой связи на рынке, и продавцы засуетились. «Высокие гости», в том числе врио губернатора Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть, поздравили продавцов и друг друга и отправились осматривать здание.


Справа налево: Александр Манцуров, Андрей Травников, Анатолий Локоть, Дмитрий Терешков
Справа налево: Александр Манцуров, Андрей Травников, Анатолий Локоть, Дмитрий Терешков


Экскурсия была очень быстрой — ведущий с микрофоном и колонкой на тележке (её вёз помощник) подводил мэра и врио губернатора к случайной лавке и громко спрашивал, как продавцам «тут работается». Смущённые торговцы говорили, что у них всё хорошо, и предлагали забрать с собой подарки — делегация складывала пакеты с хлебом и яблоками всё в ту же тележку и шла дальше, иногда закусывая лепёшками и йогуртом по пути.


Многофункциональная тележка ведущего
Многофункциональная тележка ведущего


Дворец-огурец: на правом берегу открылся огромный конкурент Хилокского рынка


Анатолий Локоть предположил, что новый рынок сумеет побороть несанкционированную торговлю. То есть то, с чем сами чиновники так и не справились.


«Мы в городе имеем такое явление, которое не очень красит нас, — это так называемая незаконная торговля <…> В летний период, когда улицы города, площади заполняются ящиками, кибитками — это, конечно, уродует город, это наносит ущерб экономике города, это наносит ущерб тем, кто работает… торговым предприятиям, которые работают в соответствии с законом», — высказался мэр.


Зона оптовой торговли
Зона оптовой торговли


Андрей Травников добавил, что «Фудсиб» укрепит экономические связи с другими государствами, а также даст новые рабочие места жителям региона и стран-соседей.


Покупатели сразу же выстроились в очередь
Покупатели сразу же выстроились в очередь


К обеду гости разъехались, и охрана пустила покупателей в здание — замёрзшие на улице пенсионеры и матери с детьми моментально выстроились в очереди за мясом, овощами и макаронами.


С автомобилей смогут торговать 250 продавцов
С автомобилей смогут торговать 250 продавцов


По планам инвесторов, проект должен окупиться через 10 лет — в год тут надеются продавать до 120 тысяч тонн продукции. По словам Дмитрия Терешкова, совсем скоро в «Фудсиб» заедут последние арендаторы и «будет ещё больше овощей фруктов». А к лету следующего года здесь появятся два павильона, в которые можно выгружать продукцию прямо из машины, — на 106 автомобилей.


В этом году в Новосибирске заработал ещё один огромный комплекс со свежими овощами, которому пророчили стать главным конкурентом Хилокского, — «Агропарк». Он открылся в двухэтажном здании бывшего «Домоцентра» на проезде Энергетиков. Ранее сообщалось, что председателем совета директоров «Агропарка» стал бывший заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Воронов, также в создании комплекса поучаствовал сын мэра Богдан Локоть.

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