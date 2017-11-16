Дворец-огурец: на правом берегу открылся огромный конкурент Хилокского рынка

Днём 16 ноября за Мочищенским шоссе на улице Пасечной открылся огромный комплекс «Фудсиб», где продают овощи оптом и в розницу. Инвесторы называют центр за миллиард рублей «рынком нового типа» — не столько из-за крыши над головами торговцев и парковки, сколько из-за тысячи холодильников и морозильных камер. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на открытии «Фудсиба» и узнали, чем он отличается от Хилокского рынка, чего ждут от нового проекта его инвесторы и какие планы у руководства на ближайшее будущее.

Об открытии «Фудсиба» активно заговорили в начале этого года — совместный с правительством Узбекистана проект анонсировали новосибирские бизнесмены, инвесторы проекта Александр Манцуров («Сибирский Гигант») и Дмитрий Терешков («Сибирская хлебная корпорация»).







Здание комплекса инвесторы приобрели ещё в 2013 году, а капитальный ремонт в нём начался летом прошлого года. Сейчас это одноэтажное здание общей площадью 15 тысяч кв. м (больше половины — для розничной торговли), а в целом его территория занимает 7 гектаров.







К открытию продавцы не успели наклеить ценники на продукты





«Это рынок нового типа. Многие путают это с такими рынками, как Центральный, как ярмарки в городе многочисленные существуют, здесь немножко другое — рынок оптовый <…> Самое большое отличие — это наличие большого количества холодильников и морозильных помещений для товаропроизводителя. Это означает, что любой производитель или любой поставщик товара может завезти многодневный запас продукции», — рассказал на открытии Дмитрий Терешков.





А Александр Манцуров отметил, что на Хилокском рынке «нет тех условий, которые сегодня мы реализовали на этом рынке».







Рынок занял 7 гектаров





Весь проект обошёлся инвесторам в 1 млрд рублей. На семь тысяч холодильных и морозильных камер для хранения овощей пришлось потратить больше всего денег, пояснили бизнесмены, затруднившись уточнить, сколько именно.





Не только в морозильных камерах, но и в самом помещении рынка тоже довольно холодно, даже в отсеке розничной торговли, пожаловались продавцы, кутающиеся в толстые свитера и куртки.







Пока арендаторы заполнили только половину рынка





По оценке Дмитрия Терешкова, сейчас уже больше 80% арендаторов подписали договоры, но не все успели заехать и привезти продукцию в «Фудсиб». Пока что рынок полупустой — здание заполнили по большей части продавцы овощей и фруктов из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, постепенно заезжают в том числе сибирские торговцы мясом и рыбой, сладостями, молоком, мёдом и консервами (есть даже свекольная икра).





В комплексе будет в основном еда, но уже работает лавка с вазами и расписными узбекскими тарелками, зоомагазин, булочная и пока что единственное кафе — чайхана.







Арендаторы надеются, что покупателей привлечёт цена





К открытию большинство не успели разложить по ящикам продукты и спешно наклеивали ценники. Но почти все похвастались, что у них чище, чем на Хилокском, и цены дешевле на 20%, чем в среднем по рынку, особенно если брать оптом.







Большинство арендаторов продают еду





Но можно найти и расписную посуду





«Немноголюдно, да, пока тишина. Сейчас как губернатор пройдёт — люди как появятся!» — надеется продавец казахских сладостей. «Здесь перспективно, инфраструктура очень хорошо придумана, красиво», — оценил торговец овощей из соседнего отдела, предложив купить букет из ананаса с виноградом «Любовь» за 500 рублей.







Букеты из овощей и фруктов





В сравнении с ценами в супермаркете овощи и фрукты дешевле: яблоки можно найти за 70 рублей (здесь и дальше — цена за килограмм), сливу — за 80 рублей, гранат — за 110 рублей, мандарины — за 60 рублей, томат черри — за 120 рублей, ананас — за 140 рублей, а халву — за 200 рублей. Цены в чайхане при этом сравнимы с кафе в центре Новосибирска: плов стоит 130 рублей, лагман — 140 рублей, шурпа — 150 рублей, а шашлык из баранины — 180 рублей.





Килограмм гранатов можно купить за сотню





«Вниманию арендаторов. Объявляю полную готовность к торговле. На объект заехал губернатор», — объявил женский голос по громкой связи на рынке, и продавцы засуетились. «Высокие гости», в том числе врио губернатора Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть, поздравили продавцов и друг друга и отправились осматривать здание.







Справа налево: Александр Манцуров, Андрей Травников, Анатолий Локоть, Дмитрий Терешков





Экскурсия была очень быстрой — ведущий с микрофоном и колонкой на тележке (её вёз помощник) подводил мэра и врио губернатора к случайной лавке и громко спрашивал, как продавцам «тут работается». Смущённые торговцы говорили, что у них всё хорошо, и предлагали забрать с собой подарки — делегация складывала пакеты с хлебом и яблоками всё в ту же тележку и шла дальше, иногда закусывая лепёшками и йогуртом по пути.







Многофункциональная тележка ведущего









Анатолий Локоть предположил, что новый рынок сумеет побороть несанкционированную торговлю. То есть то, с чем сами чиновники так и не справились.







«Мы в городе имеем такое явление, которое не очень красит нас, — это так называемая незаконная торговля <…> В летний период, когда улицы города, площади заполняются ящиками, кибитками — это, конечно, уродует город, это наносит ущерб экономике города, это наносит ущерб тем, кто работает… торговым предприятиям, которые работают в соответствии с законом», — высказался мэр.





Зона оптовой торговли





Андрей Травников добавил, что «Фудсиб» укрепит экономические связи с другими государствами, а также даст новые рабочие места жителям региона и стран-соседей.







Покупатели сразу же выстроились в очередь





К обеду гости разъехались, и охрана пустила покупателей в здание — замёрзшие на улице пенсионеры и матери с детьми моментально выстроились в очереди за мясом, овощами и макаронами.







С автомобилей смогут торговать 250 продавцов





По планам инвесторов, проект должен окупиться через 10 лет — в год тут надеются продавать до 120 тысяч тонн продукции. По словам Дмитрия Терешкова, совсем скоро в «Фудсиб» заедут последние арендаторы и «будет ещё больше овощей фруктов». А к лету следующего года здесь появятся два павильона, в которые можно выгружать продукцию прямо из машины, — на 106 автомобилей.







В этом году в Новосибирске заработал ещё один огромный комплекс со свежими овощами, которому пророчили стать главным конкурентом Хилокского, — «Агропарк». Он открылся в двухэтажном здании бывшего «Домоцентра» на проезде Энергетиков. Ранее сообщалось, что председателем совета директоров «Агропарка» стал бывший заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Воронов, также в создании комплекса поучаствовал сын мэра Богдан Локоть.