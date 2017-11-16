«Он смотрел на бусы, а я думала, как же я?»: история самой загадочной фотосессии Новосибирска

В конце семидесятых в Новосибирск приехали модные нью-йоркские фотографы. Они устроили выставку, на которую собирали публику необычным способом — каждому пришедшему обещали бесплатный полароидный портрет от фотохудожника Нейтана Фарба. Желающих оказалось тысячи. После представители КГБ говорили участникам съёмки, что так американцы шпионили за советскими гражданами. С тех пор выставка «Русские» стала самым знаменитым проектом Фарба, в ноябре портреты новосибирцев снова покажут широкой публике, но не в Сибири, а в Лос-Анджелесе. НГС.НОВОСТИ связались с участницей культовой фотосессии и узнали трогательную историю о самом красивом портрете, а также нашли воспоминания самого фотографа о нескольких днях в Новосибирске и персонажах, к которым он тогда подошёл вплотную.

19 ноября в лос-анджелесском Музее холодной войны Wende откроется выставка снимков американского фотографа Нейтана Фарба. На пятидесяти портретах, сделанных почти 40 лет назад, изображены только новосибирцы, название у выставки простое — The Russians («Русские»).







Нейтан Фарб в 1970-х годах

Летом 1977 года Информационное агентство США (тогда — орган внешнеполитической пропаганды, расформирован в 1999 году) впервые организовало в Новосибирске выставку американских фотографов. Чтобы привлечь побольше публики, организаторы устроили на входе импровизированную фотосессию. Специально для этого в Новосибирск приехал нью-йоркский фотограф Нейтан Фарб. В то время он очень интересовался жизнью за железным занавесом. С таким же проектом он побывал в Румынии, а потом вызвался ехать в Сибирь, чтобы посмотреть на настоящих россиян, рассказывает сам фотограф на сайте выставки.







«Я был в восторге, потому что я не хотел ехать в один из центральных городов Советского Союза. Я хотел увидеть, какими были люди в центре России. <…> В Новосибирске я почувствовал, что попал в невероятную ситуацию. У меня был доступ к тысячам россиян, на которых я мог осторожно взглянуть, прикоснуться к ним и привезти [в США] что-то о них и о том, кем эти люди были на самом деле», — пишет Фарб.





На сайте выставки Фарб пишет, что фотография смеющейся женщины долгие годы висела в его ванной напротив большого зеркала, чтобы «мягко напоминать людям, какой может быть красота». Фарба привлекли руки женщины — по его мнению, они явно выкопали «тысячи картофелин». Чтобы навести на них фокус, он встал на колени, тогда женщина засмеялась, полагая, что американский фотограф будет фотографировать её живот. Девушки помоложе пытались следить за западной модой, отметил фотограф





Фарб снимал желающих на полароид. На сайте выставки он признаётся, что фотографировал на позитивно-негативную плёнку, это значит, что кроме полученных моментальных снимков (их он отдавал моделям) он увёз с собой в США негативы портретов. Он делал так, чтобы «дать людям с этой [американской] стороны железного занавеса хотя бы проблеск понимания, кто живёт по ту сторону от него».







По воспоминаниям фотографа, на выставку пришли тысячи людей — из всех желающих он отобрал только 600 моделей. 50 из снимков вошли в выставку в Лос-Анджелесе. «Я попытался показать срез общества», — пишет он. Позже он издал книгу с этими снимками на пяти языках (судя по всему, на русском альбом не выходил). «Я понимал, что оказался так близко к русским, как мало кто с Запада. Я был физически рядом с ними, мог рассмотреть их с ног до головы, я был в дюйме от них. Поскольку я мог корректировать наклон их головы, я на самом деле прикасался к ним и чувствовал их мягкость, человечность, их дыхание, я смотрел на поры их кожи, грусть и глубокую красоту в их глазах, в то же время я пытался показать им свою человечность, чтобы они увидели меня. Каждый раз, когда я переставал концентрироваться на съёмках, я думал о том, как привилегирован я был в тот момент», — вспоминает фотограф.







Девочка слева была единственной, кого Фарб снял дважды. Позже он поместил её снимки на обложку своей фотокниги. Девочка сообщила ему, что увлекается живописью, и захотела ему показать свои работы, он пригласил её на ланч в столовую, где обедали только американцы. Советским наблюдателям выставки это не понравилось, и они написали на Фарба жалобу





НГС.НОВОСТИ удалось найти одну из участниц той фотосессии. Во время фотосессии у Нейтана Фарба Татьяне Падве было 23 года, она была выпускницей факультета иностранных языков пединститута и только начала работать учительницей. Раз в неделю Татьяна приезжала на собрания в английский клуб в Академгородке, на одном из них оказались участники выставки, в том числе и Фарб. Фотограф, которого она помнит «артистичным нью-йоркским интеллектуалом», пригласил девушку на выставку и сфотографировал её без очереди. «Моя фотография вышла просто прекрасной. Я так себе там нравилась, я не знала, что я такая. Потом один мой знакомый предложил её размножить, и в процессе она потерялась. Теперь у меня осталась только память», — с сожалением вспоминает собеседница.







Татьяна Падве утверждает, что Фарб выбирал для выставки только самых необычных новосибирцев. Свою фотографию она, к сожалению, не сохранила (на фото не она)





О потерянном портрете Татьяна Падве помнила все эти годы, два года назад она нашла Фарба на Facebook, но фотограф сказал, что материалов слишком много и найти её портрет нереально. «У меня никогда больше не было таких фотографий — ни до, ни после. Там был характер. Он сфотографировал только моё лицо. На мне были янтарные бусики, и ему понравилось, как они играют. Он всё старался как-то поймать эту игру, и мне было странно: а как же я? Чего он всё про бусы да про бусы? Но в результате я очень хорошо получилась, но не знаю, довольны ли были бусы», — шутит сибирячка.







Несмотря на желание показать россиян такими, какими они есть, иногда Фарб всё же хитрил. Этого мальчика он не хотел снимать, так как он выглядел слишком заурядно. Но после очередной просьбы матери он предложил нарядить школьника в её плащ и очки. Вышел самый настоящий манхэттенский стритстайл





Другую историю фотограф сам опубликовал на своём сайте. На одном из портретов в полный рост снят взлохмаченный студент в клетчатом пиджаке. Этого новосибирца зовут Борис Клячко, в 1977 году он выпустился из гимназии № 10 (знаменита глубоким изучением английского языка), и ему тоже хотелось пообщаться с американцами. Об этом он написал Фарбу в Facebook в 2016 году. Клячко сообщил, что учился электронике в НЭТИ, через некоторое время он женился, и у него родилась дочь. Во время перестройки они с женой переехали в Австралию.







«Однажды к нам [в университете] пришёл гость из КГБ и рассказывал о том, что надо быть бдительным. К моему удивлению, он упомянул вашу выставку как пример империалистической слежки, он говорил, что шпионы используют культурные события, чтобы проникнуть в нашу любимую Родину. По всей видимости, каждый из вашей команды был агентом ЦРУ. Если бы я это знал, я бы попросил убежища прямо там…» — писал Клячко Фарбу в прошлом году. По мнению бывшего новосибирца, выставка «внесла свой вклад в кончину режима» и вдохновила многих молодых людей. Сейчас Борис Клячко живёт в Австралии и работает компьютерным консультантом. На вопросы НГС.НОВОСТИ участник фотосессии не ответил.





Борис Клячко в семидесятых и десятилетия спустя





Выставка в Лос-Анджелесе будет проходить до конца апреля 2018 года. В прошлом году эти же снимки показывали в Нью-Йорке, в университете Платтсбурга.





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