«Он смотрел на бусы, а я думала, как же я?»: история самой загадочной фотосессии Новосибирска
К новосибирцам, попавшим в объектив американца, приходили люди из КГБ
В конце семидесятых в Новосибирск приехали модные нью-йоркские фотографы. Они устроили выставку, на которую собирали публику необычным способом — каждому пришедшему обещали бесплатный полароидный портрет от фотохудожника Нейтана Фарба. Желающих оказалось тысячи. После представители КГБ говорили участникам съёмки, что так американцы шпионили за советскими гражданами. С тех пор выставка «Русские» стала самым знаменитым проектом Фарба, в ноябре портреты новосибирцев снова покажут широкой публике, но не в Сибири, а в Лос-Анджелесе. НГС.НОВОСТИ связались с участницей культовой фотосессии и узнали трогательную историю о самом красивом портрете, а также нашли воспоминания самого фотографа о нескольких днях в Новосибирске и персонажах, к которым он тогда подошёл вплотную.
19 ноября в лос-анджелесском Музее холодной войны Wende откроется выставка снимков американского фотографа Нейтана Фарба. На пятидесяти портретах, сделанных почти 40 лет назад, изображены только новосибирцы, название у выставки простое — The Russians («Русские»).
Летом 1977 года Информационное агентство США (тогда — орган внешнеполитической пропаганды, расформирован в 1999 году) впервые организовало в Новосибирске выставку американских фотографов. Чтобы привлечь побольше публики, организаторы устроили на входе импровизированную фотосессию. Специально для этого в Новосибирск приехал нью-йоркский фотограф Нейтан Фарб. В то время он очень интересовался жизнью за железным занавесом. С таким же проектом он побывал в Румынии, а потом вызвался ехать в Сибирь, чтобы посмотреть на настоящих россиян, рассказывает сам фотограф на сайте выставки.
«Я был в восторге, потому что я не хотел ехать в один из центральных городов Советского Союза. Я хотел увидеть, какими были люди в центре России. <…> В Новосибирске я почувствовал, что попал в невероятную ситуацию. У меня был доступ к тысячам россиян, на которых я мог осторожно взглянуть, прикоснуться к ним и привезти [в США] что-то о них и о том, кем эти люди были на самом деле», — пишет Фарб.
Фарб снимал желающих на полароид. На сайте выставки он признаётся, что фотографировал на позитивно-негативную плёнку, это значит, что кроме полученных моментальных снимков (их он отдавал моделям) он увёз с собой в США негативы портретов. Он делал так, чтобы «дать людям с этой [американской] стороны железного занавеса хотя бы проблеск понимания, кто живёт по ту сторону от него».
По воспоминаниям фотографа, на выставку пришли тысячи людей — из всех желающих он отобрал только 600 моделей. 50 из снимков вошли в выставку в Лос-Анджелесе. «Я попытался показать срез общества», — пишет он. Позже он издал книгу с этими снимками на пяти языках (судя по всему, на русском альбом не выходил). «Я понимал, что оказался так близко к русским, как мало кто с Запада. Я был физически рядом с ними, мог рассмотреть их с ног до головы, я был в дюйме от них. Поскольку я мог корректировать наклон их головы, я на самом деле прикасался к ним и чувствовал их мягкость, человечность, их дыхание, я смотрел на поры их кожи, грусть и глубокую красоту в их глазах, в то же время я пытался показать им свою человечность, чтобы они увидели меня. Каждый раз, когда я переставал концентрироваться на съёмках, я думал о том, как привилегирован я был в тот момент», — вспоминает фотограф.
НГС.НОВОСТИ удалось найти одну из участниц той фотосессии. Во время фотосессии у Нейтана Фарба Татьяне Падве было 23 года, она была выпускницей факультета иностранных языков пединститута и только начала работать учительницей. Раз в неделю Татьяна приезжала на собрания в английский клуб в Академгородке, на одном из них оказались участники выставки, в том числе и Фарб. Фотограф, которого она помнит «артистичным нью-йоркским интеллектуалом», пригласил девушку на выставку и сфотографировал её без очереди. «Моя фотография вышла просто прекрасной. Я так себе там нравилась, я не знала, что я такая. Потом один мой знакомый предложил её размножить, и в процессе она потерялась. Теперь у меня осталась только память», — с сожалением вспоминает собеседница.
О потерянном портрете Татьяна Падве помнила все эти годы, два года назад она нашла Фарба на Facebook, но фотограф сказал, что материалов слишком много и найти её портрет нереально. «У меня никогда больше не было таких фотографий — ни до, ни после. Там был характер. Он сфотографировал только моё лицо. На мне были янтарные бусики, и ему понравилось, как они играют. Он всё старался как-то поймать эту игру, и мне было странно: а как же я? Чего он всё про бусы да про бусы? Но в результате я очень хорошо получилась, но не знаю, довольны ли были бусы», — шутит сибирячка.
Другую историю фотограф сам опубликовал на своём сайте. На одном из портретов в полный рост снят взлохмаченный студент в клетчатом пиджаке. Этого новосибирца зовут Борис Клячко, в 1977 году он выпустился из гимназии
«Однажды к нам [в университете] пришёл гость из КГБ и рассказывал о том, что надо быть бдительным. К моему удивлению, он упомянул вашу выставку как пример империалистической слежки, он говорил, что шпионы используют культурные события, чтобы проникнуть в нашу любимую Родину. По всей видимости, каждый из вашей команды был агентом ЦРУ. Если бы я это знал, я бы попросил убежища прямо там…» — писал Клячко Фарбу в прошлом году. По мнению бывшего новосибирца, выставка «внесла свой вклад в кончину режима» и вдохновила многих молодых людей. Сейчас Борис Клячко живёт в Австралии и работает компьютерным консультантом. На вопросы НГС.НОВОСТИ участник фотосессии не ответил.
Выставка в Лос-Анджелесе будет проходить до конца апреля 2018 года. В прошлом году эти же снимки показывали в Нью-Йорке, в университете Платтсбурга.
Если вы узнаёте себя на снимках Нейтана Фарба и помните, как проходила самая масштабная фотосессия иностранного фотографа в советском Новосибирске, расскажите об этом нам! Мы ждём ваших историй и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
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Наталья Гредина
Фотографии Натана Фарба/Nathan Farb с сайта therussians.net, скриншот с сайта vice.com (5)