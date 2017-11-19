Финансист с двумя высшими лишился работы и живёт на 4000 в месяц — он рассказал, как это возможно

После последней публикации об эксперименте «Голодные игры», во время которого двое новосибирцев пытались прожить месяц на минимальную зарплату (8700 рублей, без 13% налога), в редакцию пришло письмо от читателя НГС.НОВОСТИ Алексея. Мужчина заявил, что его образ жизни уложит на лопатки любой эксперимент — потому что вот уже год он с женой живет на сущий минимум: максимум 4 тысячи рублей в месяц на человека. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, как это возможно.

Алексею (мужчина отказался называть свою фамилию и предоставить свое фото) 59 лет. Год назад он потерял престижную работу в финансовой сфере. Говорит, попросили уступить дорогу молодым, несмотря на должность руководителя среднего звена, два высших образования — математическое и финансовое — и 30 лет стажа.





«Год пытался устроиться на любую рядовую должность, хоть 15–20 тысяч. Просто у меня пенсия 15 тысяч и всё, что выше пенсии — уже хорошо.





Готов работать рядовым экономистом… Но все лучше возьмут без опыта — боятся, что ли?





И вот вынужден применять свои знания, чтобы просто не подохнуть. Ещё год назад нормально жили, а теперь не знаю, что будет через год: дойду или нет до ручки?» — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей и добавил, что собирался уже искать работу сторожа, но жена не пустила.







Живут Алексей с супругой на две пенсии, в сумме это примерно 30 тысяч рублей в месяц. Накоплений каких-то не сделал: раньше не задумывался, что такое может случиться, поэтому приходится теперь подсчитывать каждый рубль. Так сложилось, что дети, уточнил мужчина, не могут им помогать, иногда приходится даже финансово помогать самим детям.







Алексей продемонстрировал корреспонденту НГС.НОВОСТИ список учёта покупок продуктов с начала года. За десять месяцев 2017 года на еду по этому списку он потратил 76 925 рублей на двоих. На одного в месяц в среднем вышло около 3900 рублей — это только на питание. Сюда добавляется 7000 рублей «коммуналки», порядка 1500 рублей на два телефона и интернет, 600 рублей на общественный транспорт и 6000 рублей на оплату кредита, который брали, когда Алексей не был безработным. Вещей никаких уже не покупают: если что-то порвётся из одежды или обуви, то, заметил пенсионер, в бюджете будет дыра и овсянку придётся есть не только на завтрак, но и на обед с ужином.







В список заносятся все расходы на продукты с самого начала года





«В этих деньгах (на продукты. — И.К.) что есть? Спиртное — было несколько дней рождения. Внучка приходит, какие-то фрукты купишь, шоколадки, конфеты», — прокомментировал незапланированные расходы мужчина.







По признанию Алексея, они с женой совсем перестали покупать нормальное мясо, берут только свиные ноги — на холодец и суп — и курицу с куриной печёнкой. Нет теперь в меню корейки, грудинки, хорошей колбасы. Но и дешёвую стараются всё же не брать — боятся за состав. Часто стали печь свой хлеб. Отказались от кондитерских изделий — изредка покупают шоколад. Алексей стал меньше пить пива: в год на алкоголь потратил всего 300 рублей. Говорит, стал мерить алкоголь курицами: одна курица — три-четыре бутылки пива. А курицу можно есть неделю.







«Едешь на рынок в субботу вечером, и удаётся покупать всё дешевле.





Удавалось покупать те же [свиные] ноги по 30 рублей за килограмм. Варим суп, холодец и едим несколько дней. Сало покупаем, это 170–180 рублей, сами солим. Вот так и живём», — заметил Алексей.







Большие закупки делают пару раз в неделю, в течение двух часов изучая ассортимент всех ближайших магазинов. Рядом с домом в районе метро Студенческая, признался мужчина, находятся магазины нескольких торговых сетей — есть где найти самый дешёвый товар. Иногда удаётся купить какой-нибудь товар за день до окончания срока годности по цене в два раза ниже обычной: например, молоко «Ирмень» за 25 рублей.







На завтрак в семье Алексея обычно овсянка или омлет. Обед — суп, плов, рыба с овощами. Ужин — мясо, рыба, картошка отварная. Все овощи закупаются в магазинах — своего огорода нет. Приходится изучать скидки и приходить тогда, когда происходит распродажа. Например, в одном рыбном магазине действуют скидки по вторникам, значит, надо брать рыбу именно в этот день. Сейчас это горбуша. Хотя раньше, когда была работа, постоянно была сёмга — и свежая, и копчёная.







Алексей согласился, что в таком режиме вряд ли сможет прожить человек работающий: слишком много времени уходит на изучение цен и походы по магазинам, когда разница между одинаковыми продуктами даже в пять рублей имеет определяющее для покупки значение.





На кино, театры и прочий досуг у пенсионеров денег тоже нет, хотя раньше, заметил Алексей, он был довольно активным человеком. Сейчас — только телевизор.







«Депрессия у меня. Есть родственники, например в Бердске, но поездка туда сегодня для нас неподъёмная. Собственного транспорта сейчас уже нет. <…> Вот и всё. Живём в этой клетке. Просто с голода не помираем. А жизни-то как таковой нет», — грустно заметил мужчина.





Напомним, двое новосибирцев целый месяц пытались прожить на 8700 рублей: они каждую неделю рассказывали НГС о том, на что уходят деньги и как они себя чувствуют на суровой диете, — и доказали, что прожить на МРОТ невозможно. В итоге одному из участников эксперимента понадобилась помощь врачей.