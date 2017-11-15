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«Весточка» из будущего

«АвтоВАЗ» выпустил машину, которая выглядит и едет как джип, но стоит как иномарка

Новую модель «АвтоВАЗа» — универсал Lada Vesta — долго ждали и много рекламировали. В итоге вокруг машины сложился серьёзный информационный шум, покупатели хотят, наконец, увидеть, что это за чудо такое — проходимая легковушка с «джиповским» клиренсом, большим багажником и защитным обвесом, но на переднем приводе. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко загнал новую машину в поля и даже выбрался оттуда.     


«Весточка» из будущего


Это новый продукт «АвтоВАЗа» — универсал повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross (предоставлен официальным дилером «АЗИЯ АВТО»). Кроссовер ли это? Нет. Хорошо ли он едет по просёлкам и колеям — да, неплохо. Но об этом чуть позже, а пока внешний вид. 



«Весточка» из будущего


Главную скрипку в партии новизны здесь играет увеличенный до 203 мм клиренс. Из-за него автомобиль кажется и выше и крупнее, и «внедорожнее». Кузов универсал тоже придал «Весте» солидности, пухлости. Ну а колёса 17-го размера довершают новый облик своей мощью.



«Весточка» из будущего


При оформлении новой кормы инженерам удалось органично вписать в экстерьер фонари седана, неплохо оформить багажную дверь спойлером.



«Весточка» из будущего


А эта чёрная перемычка на задней стойке в стиле «парящей крыши» и вовсе отсылает нас к Nissan Murano или Lexus RX.



«Весточка» из будущего


Немаловажную роль во внешнем виде играют и функциональные вещи — рейлинги на крыше, пластиковая защита порогов и арок. 



«Весточка» из будущего


В общем, к условному бездорожью готов! А ведь именно поведение машины на плохих дорогах прежде всего интересует потенциальных покупателей, которые гадают — что, мол, там за проходимый универсал сделали без полного привода. 



«Весточка» из будущего


Итак, на грунтовке, на просёлках, на дорогах с серьёзными выбоинами автомобиль довольно жёсток, но упруг и не склонен к раскачке. Вкупе с 20,3-сантиметровым клиренсом на Vesta Cross можно «дубасить» по бездорожью на довольно высокой скорости, не боясь поймать край ямы губой или задним свесом. Почти как на «Дастере». 



«Весточка» из будущего


В небольшом снегу Vesta Cross не вязнет, но если её всё-таки посадить, то можно легко раскачать автомобиль передним/задним ходом и выбраться из западни, благо «механика» это позволяет.   



«Весточка» из будущего


Кстати о «механике». Здесь французская коробка Renault с довольно мягкой педалью сцепления, с плавным схватыванием. Ещё бы ходы рукоятки МКП были покороче. 




Да, с клиренсом производитель не промахнулся. Если вам хочется, например, поехать в поля, проверить, как там озимые, — машина почти не будет задевать днищем и свесами ни холмики, ни края глубокой колеи, ни перегибы на дороге. Но стоит помнить о самом главном минусе Vesta Cross и не забираться на территорию внедорожников. 



«Весточка» из будущего


Так вот, главная проблема — это отсутствие полного привода. С ним автомобиль мог бы схлестнуться в рыночной битве со многими городскими паркетникам. Но производитель посчитал, что на текущий момент увеличение цены машины из-за внедрения полного привода не даст лучшего результата в прибыли. 



«Весточка» из будущего


На этой машине стоит отечественный 122-сильный мотор объемом 1,8 литра. Он в меру шумный, в меру вибронагружен, ну и тянет он, скажем так, «в меру». Разгон до сотни здесь 11,2 секунды, но драйверское перебирание передач рукояткой МКП и размахиваение педалью сцепления делают этот процесс увлекательным — кажется, что разгон стремителен.  



«Весточка» из будущего


Универсал не утратил хорошей рулёжки «Весты», баранка лёгкая, но чётко передает положение передних колёс и вектор движения автомобиля. Заходы в поворот не вызывают дискомфорта, крены умеренные. 



«Весточка» из будущего


Салон здесь не такого уровня, как управляемость. Ну то есть пластик приличного качества, но он жёсткий и не слишком нарядный. Что-то неуловимое выдаёт в этом пластике отечественного производителя.



«Весточка» из будущего


Зато отечественный производитель ставит на «Весту» с «механикой» круиз-контроль, который исправно работает и управляется нормальными кнопками на руле, а не где-то в подполе. Пищит правда, не очень. На руле же есть и кнопки листания радиостанций, и кнопки громкости. Возможна обшивка кожей. 



«Весточка» из будущего


А вот кнопки стеклоподьёмников имеют крошечный ход и слишком жёсткие. 



«Весточка» из будущего


Сиденья получили поясничный подпор и частичное оформление искусственной кожей в критичных местах. 



«Весточка» из будущего


Мультимедиа оснащена навигацией, которая хоть и мала на таком дисплее, но вполне жизнеспособная. 



«Весточка» из будущего


На задних сиденья места достаточно, «Веста», напомним, сзади выигрывает в пространстве у Rio и Solaris.



«Весточка» из будущего


А что же багажник — ещё одна вещь, которая должна стимулировать потребителей к покупке? Он тут 480-литровый, с двумя органайзерами, накрытыми двумя основательными мягкими крышками. 



«Весточка» из будущего


Если органайзеры и крышки выбросить, уровень пола опустится сантиметров на 10, вещей влезет больше. В подполе есть запаска, по бокам багажника — крючки и сетки.



«Весточка» из будущего


Если разложить задние сиденья, можно поместить стиралку, холодильник, комплект досок для дачи.



«Весточка» из будущего


Ну а что же с ценой? В «минималке» Vesta Cross стоит 755 900 рублей с 1,6-литровым мотором и «механикой». Это уровень цены корейского седана Rio на «автомате», который стоит сейчас от 784 900 рублей.  



«Весточка» из будущего


В максимуме же «Веста» тянет на  847 900 рублей с 1,8-литровым мотором и «роботом». Зато там есть подогрев задних сидений, датчики дождя/света и даже LED-подсветка интерьера.


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

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