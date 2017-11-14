Вырасту — джипом стану

Во вторник, 14 ноября, в новосибирских салонах KIA начались продажи нового хэтчбека Rio X-ine повышенной проходимости, который многие потенциальные клиенты воспринимают как этакий мини-паркетник. Параллельно набирают обороты продажи универсала повышенной проходимости Lada Vesta Cross, в самом названии которого есть даже слог от слова "кроссовер". Что за мода охватила автоиндустрию, зачем делают псевдокроссоверы из легковушек и есть ли у них плюсы, — об этом в материале НГС.АВТО.









Новую модель KIA Rio X-Line официально представляют как кросс-хетчбек. И хотя впрямую её кроссовером не называют, но соответствующий антураж вокруг машины уже создан — «кроссоверные возможности», «повышенная проходимость», «защитный обвес», «повышенный клиренс». И глядя на рекламные фотографии, где размер машины неочевиден, покупатель думает: «Так вот он какой, новый недорогой паркетник!».









В действительности Rio X-Line — это хэтчбек-версия седана Rio. В длину (4240 мм) X-Line компактней седана, а кроссоверный вид ему придают рейлинги на крыше, защитный пластиковый обвес по порогам и аркам, ну и некоторая приподнятость. Действительно, визуально X-Line стоит выше седана, хотя разница всего в сантиметр — 17 против 16 см. В остальном это одна и та же модель, и даже продажи, скорое всего, будут считаться общими внутри семейства Rio.









Моторов у Rio X-Line два: 1,4- и 1,6-литровый. Коробка — «механика» или «автомат». Привод только передний. Так что штурмовать на нём бездорожье вряд ли придётся. Стоит X-Line на 30 000 рублей дороже обычного седана в сравнимых комплектациях.



«Покупателям интересно, сразу спрашивают, когда заходят в салон. Предзаказы уже начались две недели назад. Сейчас у нас в наличии четыре таких автомобиля», — рассказывает начальник отдела продаж официального дилера компании «Мегапарк» Виктор Басов.









Параллельно на авторынке идут бойкие продажи универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross. Вообще, выход этих двух машин совпал по времени — и такое ощущение, что модель Rio X-Line в срочном порядке выставили против «Весты», которая была представлена уже довольно давно.









Отечественной псевдокроссовер имеет клиренс посерьёзней — целых 204 мм. Такие же рейлинги, защитный обвес, увеличенные колёса. При этом «Веста» длинней «корейца», и свесы у нее побольше, так что в плане геометрической проходимости это примерно равные игроки. Ведь полного привода у «Весты» тоже нет, только передний. Зато багажник у неё повместительней, все-таки универсал длиной 4424 мм.





Почему возник ажиотаж вокруг этого сегмента, почему производители начали делать такие псевдопаркетники, а покупатели — с охотой раскупать их? Как говорят в той же компании KIA, кросс-хэтч просто сочетает комфорт легковой машины с возможностью проехать в чуть более жёстких условиях. Это и сугроб побольше, и яма поглубже, и бордюр повыше. Плюс защитный обвес, который решает проблему переживаний за лакокрасочное покрытие в нижней части кузова. И всё это фактически по цене легковушки. Ну и в целом: всё-таки внешний вид тоже влияет на выбор — какой-никакой, а почти маленький «джип».









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