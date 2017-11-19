«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты

«Тойоту Камри» ООО высокого чиновника застукали в запретной зоне, а Lexus ААА давит тротуар у театра

В новом, 48-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чиновничья «Камри» под знаком запрета парковки и на инвалидном месте, а также способы захвата парковки во дворе.

«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


Начнёт выпуск «Тойота Камри» высокого чиновничьего уровня с номерами из первой сотни — О066ОО. Наблюдательные читатели постоянно ловят её на различного рода нарушениях — то под знаком запрета парковки, то на инвалидном месте. «Коммунистическая, 33"а" — администрация Новосибирского района. Машина главы района Василия Борматова на месте для инвалидов», — пишут нам очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Территория Дорожной клинической больницы. Если немного проехать дальше, то через 150–200 метров находится большая парковка для автомобилей, видимо, лень. Второй день подряд на том же самом месте», — сообщает читатель Дмитрий.


 

«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Постоянно паркуется возле студенческой столовой, откровенно на тротуаре, где ходят люди. Хотя места на специальных парковках предостаточно», — пишет Семён.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Вроде никому не мешает, но парковки там точно нет! Пересечение Никитина и Кирова», — делится наблюдениями Ирина.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Ввиду отсутствия мест молодой человек прям перед носом встал на въезде во двор, видимо, очень спешил. А мальчик, сидящий на пассажирском сиденье, показал мне средний палец! Вот оно растёт будущее поколение водителей!» — жалуется читательница Юлия.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


Тротуар Красного проспекта в этом месте постоянно страдает от машин.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Владелец "Шевроле" решил, что часть детской площадки по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 21 — его собственность. Вбил столбики, натянул цепочку и паркуется там. ГИБДД на это не реагирует», — увидел непорядок Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Поликлиника на Демакова, утро. Девушке показал, где освободились места, и сказал, что на этом месте ставят только инвалиды. Посмотрела на меня, как на дурака, и пошла», — рассказывает Евгений.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


Какой красивый белоснежный Lexus ААА.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Вот такого чудака можно было встретить на улице Родники, прям около школы на пешеходном переходе. Пройти тяжело, а с коляской вообще не проехать. Примечательно, что через несколько метров платная парковка, но, видимо, 90 рублей — большие деньги для хозяина BMW», — телеграфирует Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Постоянно такой беспредел, мы ходим по дороге, а машины стоят на тротуаре!» — переживает читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — чудо-номер отменяет запреты


«Инвалид на всю голову в "Ауре" на парковке», — вынесла свой вердикт читательница Любовь.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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