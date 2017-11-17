Пёс подкрался: в магазинах появились первые новогодние украшения

НГС узнал, где, что и почём уже можно купить к Новому году — от шариков до черепа оленя за 4 тысячи

До Нового года остаётся чуть больше месяца, но в новосибирских магазинах уже выкладывают на полки ёлочные игрушки, праздничные украшения и подарки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обошли крупные магазины и торговые центры и узнали, чем удивить гостей за новогодним столом, за сколько продают искусственные ёлки и что на них предлагают повесить. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Новосибирские магазины охватывают робкие симптомы новогодней лихорадки — новогодние товары пока не свисают с каждой полки и не стоят на каждом шагу, но и не прячутся больше на складах. В некоторых, судя по всему, вообще выставили остатки с прошлого года. Например, в «Гиганте» автор обнаружил винтажные ёлочные игрушки и шары с подсветкой, которые, кажется, видел ещё в прошлом декабре.







В «Гиганте» ещё готовят место под новогодние товары





Ёлочные шары с оленем по 270 рублей за штуку





Необычные игрушки на ёлку в форме приплюснутого шара по 200 рублей





Здесь же вместо обычной новогодней ёлки предлагают дерево-гирлянду за 1400 рублей со скидкой, а для более экономных — «новогодний фонтан» за 80 рублей. Работники магазина уверяют, что новые товары поступят совсем скоро.





Гирлянда в виде дерева за 1399 рублей





«Новогодний фонтан» за 79 рублей





В «Ленте» новогодние товары уже завлекают покупателей, правда, те в отсутствие праздничного настроения пока предпочитают только смотреть. Здесь корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли мишуру для ленивых — на ней закрепили ёлочные шарики так, что её достаточно намотать на ёлку, чтобы получилось красиво. Несмотря на то что по китайскому календарю 2018 год — год Собаки, прилавки завалены больше западными символами Нового года и Рождества — ёлочными венками на дверь, подушками с надписью Merry Christmas и оленями. Среди последних особенно выделяется фигура, от рогов до копыт усыпанная золотистыми стразами.





Олень в стразах за 1499 рублей по карте «Лента»





Мишура с ёлочными игрушками за 199 рублей





Ёлочные игрушки с символом наступающего года по 19 рублей





Вообще, в новосибирских супермаркетах много новогодних украшений для ленивых любителей Нового года. К примеру, «Лента» и в «О'Кей» по 40 рублей продают наклейки из витражных красок на окна. Если так пойдёт и дальше, то скоро в магазинах появятся разукрашенные раскраски и разгаданные сканворды.





Новогодние наклейки на окна по 39 рублей





Новый год — праздник для всех, даже для домашних питомцев. По крайней мере, в этом уверены производители новогодних костюмов. Так, в той же «Ленте» можно найти костюм Деда Мороза для собак. Судя по размеру, любители кошек могут попытаться нарядить в это и своих питомцев. Если решитесь — присылайте фотографии нам в редакцию, посмеемся вместе.





Новогодний костюм для собаки за 99 рублей





Гирлянды от 79 до 1999 рублей





Забавные игрушечные олени по 299 рублей





Покупатели то и дело останавливаются у стеллажа с необычной игрушкой на ёлку — она сделана в виде книги, внутри которой — бумажка с предсказанием на будущий год. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ не удержались от возможности заглянуть в будущее и открыли одну — производители посоветовали быть осторожнее со своими мечтами.





Металлическая игрушка с новогодним предсказанием внутри по 199 рублей





В поисках новогоднего настроения авторы отправились в Zara Home — вместо очаровательной игрушки с Дедом Морозом или белым медведем их встретил... олений череп. Он, как ни странно, отлично вписался в прилавок с уютными подушками и сувенирными свечками в виде ёлок, хотя больше подходит, скорее, для прошедшего Хэллоуина.





Подушка по 1499 рублей, статуэтка с черепом оленя по 3999 рублей, фигурная свечка в виде ёлки по 1499 рублей, набор из деревянных ёлочных игрушек по 300 рублей





Стеллаж с необычными ёлочными игрушками, стоимость одной около 300 рублей





Вариант украшения новогоднего стола с солонками по 599 рублей и стопками по 299 рублей





В «Ашане» тоже только начали собирать витрины для новогоднего ассортимента. Пока же здесь выставили карнавальные костюмы, а ещё самые экономные ёлочные шары, которые можно найти в городе, — надувные.





Надувные новогодние игрушки по 8 рублей





Новогодние костюмы для детей по 933 рубля — Дед Мороз, Снегурочка и животные





Совсем скоро прилавки с новогодними украшениями займут в «Ашане» целую аллею





Во многих магазинах встречаются украшения, которые, казалось бы, в последнюю очередь ассоциируются с Новым годом — искусственные цветы. Оказалось, это сравнительно новый тренд в рождественском декоре. Такие можно прикупить в «Ленте», ИКЕА и «Леруа Мерлен». Подразумевается, что их надо вешать на ёлку вместо наскучивших ёлочных игрушек и «дождика».





Снежная роза по 188 рублей





Новогодний цветок по 80 рублей





В «Леруа Мерлен» — большой выбор гирлянд и искусственных ёлок. Необычным украшением для загородного дома станет еловая гирлянда. К слову, производители загородному отдыху отдали предпочтение: камины, садовые игрушки в виде снеговика и Деда Мороза.





Искусственные ели в среднем по 1500 рублей





Еловые гирлянды от 80 до 1500 рублей





Наклейки, светящиеся в темноте, по 167 рублей





ИКЕА в этом году выставила на витрину ещё больше бумажных украшений для Нового года, чем в прошлом году. Только вот цены на них совсем не как за бумагу.





Рождественский календарь по 499 рублей





Бумажные игрушки по 69 рублей





Набор из 10 игрушек по 399 рублей





В ИКЕА понравится не только любителям картона, но и минималистам — здесь они могут прикупить такую металлическую ёлочку.





Искусственная минималистичная ёлка за 3999 рублей в интерьере ИКЕА





В магазинах уверяют, что новые игрушки и украшения уже в пути, пока же новосибирцам советуют обзавестись новогодним настроением. Кстати, в Новосибирск уже привезли живые ёлки, которые скоро начнут продавать на ёлочных базарах.