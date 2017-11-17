фоторепортаж

Пёс подкрался: в магазинах появились первые новогодние украшения

НГС узнал, где, что и почём уже можно купить к Новому году — от шариков до черепа оленя за 4 тысячи

Символ наступающего года — жёлтая собака, но из года в год продавцы заваливают прилавки северными оленями и белыми медведями
Символ наступающего года — жёлтая собака, но из года в год продавцы заваливают прилавки северными оленями и белыми медведями

До Нового года остаётся чуть больше месяца, но в новосибирских магазинах уже выкладывают на полки ёлочные игрушки, праздничные украшения и подарки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ обошли крупные магазины и торговые центры и узнали, чем удивить гостей за новогодним столом, за сколько продают искусственные ёлки и что на них предлагают повесить. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Новосибирские магазины охватывают робкие симптомы новогодней лихорадки — новогодние товары пока не свисают с каждой полки и не стоят на каждом шагу, но и не прячутся больше на складах. В некоторых, судя по всему, вообще выставили остатки с прошлого года. Например, в «Гиганте» автор обнаружил винтажные ёлочные игрушки и шары с подсветкой, которые, кажется, видел ещё в прошлом декабре.


В «Гиганте» ещё готовят место под новогодние товары
В «Гиганте» ещё готовят место под новогодние товары


Ёлочные шары с оленем по 270 рублей за штуку
Ёлочные шары с оленем по 270 рублей за штуку


Необычные игрушки на ёлку в форме приплюснутого шара по 200 рублей
Необычные игрушки на ёлку в форме приплюснутого шара по 200 рублей


Здесь же вместо обычной новогодней ёлки предлагают дерево-гирлянду за 1400 рублей со скидкой, а для более экономных — «новогодний фонтан» за 80 рублей. Работники магазина уверяют, что новые товары поступят совсем скоро.


Гирлянда в виде дерева за 1399 рублей
Гирлянда в виде дерева за 1399 рублей


«Новогодний фонтан» за 79 рублей
«Новогодний фонтан» за 79 рублей


В «Ленте» новогодние товары уже завлекают покупателей, правда, те в отсутствие праздничного настроения пока предпочитают только смотреть. Здесь корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли мишуру для ленивых — на ней закрепили ёлочные шарики так, что её достаточно намотать на ёлку, чтобы получилось красиво. Несмотря на то что по китайскому календарю 2018 год — год Собаки, прилавки завалены больше западными символами Нового года и Рождества — ёлочными венками на дверь, подушками с надписью Merry Christmas и оленями. Среди последних особенно выделяется фигура, от рогов до копыт усыпанная золотистыми стразами.


Олень в стразах за 1499 рублей по карте «Лента»
Олень в стразах за 1499 рублей по карте «Лента»


Мишура с ёлочными игрушками за 199 рублей
Мишура с ёлочными игрушками за 199 рублей


Ёлочные игрушки с символом наступающего года по 19 рублей
Ёлочные игрушки с символом наступающего года по 19 рублей


Вообще, в новосибирских супермаркетах много новогодних украшений для ленивых любителей Нового года. К примеру, «Лента» и в «О'Кей» по 40 рублей продают наклейки из витражных красок на окна. Если так пойдёт и дальше, то скоро в магазинах появятся разукрашенные раскраски и разгаданные сканворды.


Новогодние наклейки на окна по 39 рублей
Новогодние наклейки на окна по 39 рублей


Новый год — праздник для всех, даже для домашних питомцев. По крайней мере, в этом уверены производители новогодних костюмов. Так, в той же «Ленте» можно найти костюм Деда Мороза для собак. Судя по размеру, любители кошек могут попытаться нарядить в это и своих питомцев. Если решитесь — присылайте фотографии нам в редакцию, посмеемся вместе.


Новогодний костюм для собаки за 99 рублей
Новогодний костюм для собаки за 99 рублей


Гирлянды от 79 до 1999 рублей
Гирлянды от 79 до 1999 рублей


Забавные игрушечные олени по 299 рублей
Забавные игрушечные олени по 299 рублей


Покупатели то и дело останавливаются у стеллажа с необычной игрушкой на ёлку — она сделана в виде книги, внутри которой — бумажка с предсказанием на будущий год. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ не удержались от возможности заглянуть в будущее и открыли одну — производители посоветовали быть осторожнее со своими мечтами.


Металлическая игрушка с новогодним предсказанием внутри по 199 рублей
Металлическая игрушка с новогодним предсказанием внутри по 199 рублей


В поисках новогоднего настроения авторы отправились в Zara Home — вместо очаровательной игрушки с Дедом Морозом или белым медведем их встретил... олений череп. Он, как ни странно, отлично вписался в прилавок с уютными подушками и сувенирными свечками в виде ёлок, хотя больше подходит, скорее, для прошедшего Хэллоуина.


Подушка по 1499 рублей, статуэтка с черепом оленя по 3999 рублей, фигурная свечка в виде ёлки по 1499 рублей, набор из деревянных ёлочных игрушек по 300 рублей
Подушка по 1499 рублей, статуэтка с черепом оленя по 3999 рублей, фигурная свечка в виде ёлки по 1499 рублей, набор из деревянных ёлочных игрушек по 300 рублей


Стеллаж с необычными ёлочными игрушками, стоимость одной около 300 рублей
Стеллаж с необычными ёлочными игрушками, стоимость одной около 300 рублей


Вариант украшения новогоднего стола с солонками по 599 рублей и стопками по 299 рублей
Вариант украшения новогоднего стола с солонками по 599 рублей и стопками по 299 рублей


В «Ашане» тоже только начали собирать витрины для новогоднего ассортимента. Пока же здесь выставили карнавальные костюмы, а ещё самые экономные ёлочные шары, которые можно найти в городе, — надувные.


Надувные новогодние игрушки по 8 рублей
Надувные новогодние игрушки по 8 рублей


Новогодние костюмы для детей по 933 рубля — Дед Мороз, Снегурочка и животные
Новогодние костюмы для детей по 933 рубля — Дед Мороз, Снегурочка и животные


Совсем скоро прилавки с новогодними украшениями займут в «Ашане» целую аллею
Совсем скоро прилавки с новогодними украшениями займут в «Ашане» целую аллею


Во многих магазинах встречаются украшения, которые, казалось бы, в последнюю очередь ассоциируются с Новым годом — искусственные цветы. Оказалось, это сравнительно новый тренд в рождественском декоре. Такие можно прикупить в «Ленте», ИКЕА и «Леруа Мерлен». Подразумевается, что их надо вешать на ёлку вместо наскучивших ёлочных игрушек и «дождика». 


Снежная роза по 188 рублей
Снежная роза по 188 рублей


Новогодний цветок по 80 рублей
Новогодний цветок по 80 рублей


В «Леруа Мерлен» — большой выбор гирлянд и искусственных ёлок. Необычным украшением для загородного дома станет еловая гирлянда. К слову, производители загородному отдыху отдали предпочтение: камины, садовые игрушки в виде снеговика и Деда Мороза.


Искусственные ели в среднем по 1500 рублей
Искусственные ели в среднем по 1500 рублей


Еловые гирлянды от 80 до 1500 рублей
Еловые гирлянды от 80 до 1500 рублей


Наклейки, светящиеся в темноте, по 167 рублей
Наклейки, светящиеся в темноте, по 167 рублей


ИКЕА в этом году выставила на витрину ещё больше бумажных украшений для Нового года, чем в прошлом году. Только вот цены на них совсем не как за бумагу.


Рождественский календарь по 499 рублей
Рождественский календарь по 499 рублей


Бумажные игрушки по 69 рублей
Бумажные игрушки по 69 рублей


Набор из 10 игрушек по 399 рублей
Набор из 10 игрушек по 399 рублей


В ИКЕА понравится не только любителям картона, но и минималистам — здесь они могут прикупить такую металлическую ёлочку.


Искусственная минималистичная ёлка за 3999 рублей в интерьере ИКЕА
Искусственная минималистичная ёлка за 3999 рублей в интерьере ИКЕА


В магазинах уверяют, что новые игрушки и украшения уже в пути, пока же новосибирцам советуют обзавестись новогодним настроением. Кстати, в Новосибирск уже привезли живые ёлки, которые скоро начнут продавать на ёлочных базарах.

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