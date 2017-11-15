«Нужно тысяч пять, чтобы с голоду не умереть»

О том, что национальная экономика оздоравливается, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в столице Филиппин Маниле. Теперь, по его словам, Россия не так сильно зависит от цен на нефть, а инфляцию удаётся сдерживать. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили спросить у новосибирцев на улицах города, почувствовали ли они изменения в экономике, какие крупные покупки смогли позволить себе в этом году и продолжают ли копить деньги на чёрный день.





Наталья, 27 лет





Наталья, 27 лет: «Я не скажу, что испытываем какой-то сильный экономический кризис в семье. Но каких-то улучшений тоже особо не ощущаем. Я, например, получаю минимальные декретные из-за маленького стажа работы. Но в этом году у нас была крупная трата — приобрели недвижимость в ипотеку. Копили на первоначальный взнос. Это и была наша подушка безопасности — всё ушло на квартиру. Безусловно, нужно иметь сбережения, оптимально хотя бы тысяч 400–500 должно быть. Чтобы чувствовать безопасность в плане здоровья, например».





Вера Васильевна, 68 лет





Вера Васильевна, 68 лет: «В их карманах, может, экономика и выросла. Где она выросла? Промышленность? Вот как есть, так и есть. Правда, в этом году я купила себе холодильник, потому что тот сломался. Кредит, слава богу, брать не пришлось, были как раз сбережения. Вроде бы недорого, 25 тысяч. Но теперь зато нет денег на зубы. И скоплений не осталось. Раньше получалось накапливать, потому что работала, пенсию не трогала. Мне хватало 15 тысяч зарплаты. За три года получилось отложить 110 тысяч рублей. А потом тратила их просто на жизнь».





Ольга, 30 лет, Станислав, 32 года, работают в сетевом маркетинге





Ольга: «У Медведева выросла? В его имуществе разве что только? Мы лично на себе пока не испытали. Рост экономики, мне кажется, — это прежде всего повышение заработной платы у госслужащих, у работников бюджетной сферы. Но её не повышают. Крупных расходов за последний год у нас не было. Кредиты мы не берём принципиально, относимся к этому очень негативно и отрицательно.





Мы не откладываем, не копим. Мы считаем, что нужно жить, пользоваться всеми радостями, прелестями жизни. Какие прелести? Отдыхать, жить в своё удовольствие, не работать на дядю, на государство, работать на себя, обеспечивать самим себе своё будущее».





Станислав: «Да, евроманера — это не наша стихия жизни. Из крупных трат предстоит недвижимость, наверное, в первую очередь. Но всё-таки накопить хотелось бы, возможность есть».





Александр, 27 лет, фельдшер «скорой помощи»





Александр, 27 лет: «А что ощущать-то? Мы из другой области, с Крайнего Севера, у нас хотят "северные" забрать. Для чего это? Если бы были какие-то улучшения в экономике, наверное, люди это поняли по зарплате. Крупных покупок у нас сделать не получилось. Были планы, деньги, пришлось их потратить на обстоятельства, там авария была. Вообще, лежать всяко-разно тысяч 100 должно на такие случаи».





Дарья, 28 лет, инженер





Дарья, 28 лет: «Я никак не ощутила. Стабильность есть, но роста нет. Никаких покупок, трат у меня за прошедший год не было. Мне их не на что делать. Зарплата есть, но она не поднимается уже очень давно. А расходы, конечно, увеличились, цены-то растут. Я думаю, что примерно на 10%. Конечно, должны быть накопления. У меня минимальные на сегодняшний день. Думаю, нужно стараться, чтобы не меньше десяти тысяч лежало где-то дома. Деньги нужны на жильё, но стабильность есть, а возможности откладывать нет, не на что. Кредит, к счастью, не брала. Как сейчас работают банки: три дня просрочки — и приходят коллекторы, поэтому желание брать отпадает».





Остап, 20 лет, студент





Остап, 20 лет: «Нет, не ощутил вообще никак. Первое — в затратах, наверное, это ощущается. Крупные траты — это смотря какие? Если сто тысяч — да, были, вложил в акции. А крупная покупка для меня — это 5 миллионов. Конечно, должны быть деньги на чёрный день, около миллиона. У меня есть заначка, но не буду называть сумму. Пока работаю сам на себя, занимаюсь акциями».





Анна, 41 год





Анна, 41 год: «Рост экономики — да никак не ощутили. Просто благосостояние особо не падало. В этом году у нас была турпоездка в Таиланд, купили квартиру. Конечно, накопления должны быть, наверное, в размере годового бюджета семьи, чтобы хорошо спать. Мы на свою "подушку" купили квартиру под сдачу, вот наша "подушка" теперь. Я работаю в торговле, вижу, что люди переходят с дорогих продуктов на дешёвые. Я тоже смотрю, где молоко дешевле, но маленько по-другому. Может, и хорошо, что мы стали меньше тратить деньги по мелочам. Но по крайней мере то, что это есть, — факт. Всё равно думаешь, где что купить, выкружить».





Николай Егорович, 77 лет





Николай Егорович, 77 лет: «Ощутил или не ощутил, как это понимать? Дешевле продукты стали? Я не вижу, что как-то лучше стало. Крупных покупок у меня никаких не было, кроме как поездки в санаторий. Но я обычно всегда езжу в Сочи. Заначка — это то, что нужно с молодости создавать, чтобы не остаться потом у разбитого корыта. Без неё как прожить? Я думаю, что это должно быть где-то три-четыре пенсии или зарплаты. Без "подушки" никуда не денешься, неожиданные обстоятельства бывают».





Снежанна, 20 лет





Снежанна, 20 лет: «В принципе какого-то резкого взлёта нет. По сравнению с началом кризиса, конечно, это уже не так заметно. Наверное, всё-таки что-то улучшилось. Цены скорее даже не остановились, а немного понизились перед летом, наверное. В этом году у меня была крупная трата на дополнительное обучение, на саморазвитие, — потратила 40 тысяч за два месяца на это. Я считаю, что всегда нужна сумма неприкосновенная. У меня сейчас 100 тысяч, стараюсь дальше пополнять. А куда потратить придётся — это решить не проблема».





Антон, 19 лет, учится в колледже





Антон, 19 лет: «По-моему, вообще никто ничего не ощутил. Я студент. Что было, что не было. Может, цены чуть снизились. На сколько — не знаю, я не смотрел. Обычно хлеб, колбасу, сыр, что-нибудь такое. Если подешевело, то незначительно — на рубль-два, акции, наверное, какие-то. Крупные траты за последний год у меня были только по одежде — куртка и джинсы, — всё. В прошлом году я только кроссовки покупал. Если копить, то на квартиру, я думаю. Сбережения — так, немного есть. Нужно, чтобы тысяч пять, наверное, было хотя бы — чтобы с голоду не умереть, если что. А чтобы так, спокойным быть, чтобы на квартиру хватило, — тысяч 50».





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